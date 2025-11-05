El hábito "mortífero" que expertos en cáncer piden evitar de inmediato

Se sabe que el tabaquismo es uno de los mayores factores de riesgo del cáncer, pero el informe también muestra que "a pesar de los avances, el consumo de tabaco sigue siendo la principal causa prevenible de muerte por cáncer en Estados Unidos", indica un comunicado.

En concreto, "más del 80% de las muertes por cáncer de pulmón se atribuyen al tabaco".

fumar

Bajan las tasas de tabaquismo, pero...

Para los expertos es preocupante que el tabaco siga siendo la principal causa de muerte por cáncer, pese a la disminución de las tasas de tabaquismo.

“Durante décadas, hemos logrado avances notables en la reducción del consumo de tabaco, la principal causa prevenible de muerte y enfermedad en Estados Unidos. Sin embargo, hoy ese progreso se encuentra en peligro”, declaró Lisa A. Lacasse, presidenta de la Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad Americana contra el Cáncer.

El tabaquismo entre los adultos estadounidenses disminuyó del 42 % en 1965 al 11 % en 2023, según el informe. Mientras, la tasa en Estados Unidos de personas que dejaron de fumar alcanzó un récord del 62 % en 2022.

Pese a esto, el nuevo informe revela que, tan solo el 18,1 % de los adultos elegibles que fuman o fumaron anteriormente tenían al día sus pruebas de detección de cáncer de pulmón en 2022.

Los expertos en cáncer aconsejan realizar exámenes de detección anual de cáncer de pulmón para adultos de 50 a 80 años que fuman o fumaron y tienen un historial de tabaquismo de 20 años o más.

“Si bien hemos logrado avances significativos (...) seguimos profundamente preocupados por las persistentes disparidades en el consumo de tabaco y las enfermedades relacionadas con el tabaco”, afirmó el Dr. Ahmedin Ieml, vicepresidente científico sénior de vigilancia, prevención e investigación de servicios de salud de la Sociedad Americana Contra El Cáncer y autor principal del informe.

Los expertos coinciden en que hay que tomar "medidas urgentes" para que el consumo de tabaco ya "no cobre vidas" y acelerar el fin de la epidemia del tabaco.

