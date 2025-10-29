CÓRDOBA. La gestión de Daniel Passerini como intendente de Córdoba entrará en “stand by” a partir de mañana a partir de una operación a la que el funcionario se deberá someter. La noticia fue confirmada por canales oficiales, luego de un diagnóstico de cáncer de próstata.
DIAGNÓSTICO
El intendente de Córdoba tiene cáncer: Intervención y licencia
Daniel Passerini, intendente de Córdoba, será intervenido mañana por un cuadro de cáncer de próstata. Qué pasará con el control del municipio.
Según la información publicada, Passerini se someterá a una extracción de la próstata luego de que, a través de chequeos de rutina, se descubrieran células malignas en ese órgano. La intervención quedó programada para el jueves 30 de octubre, con una licencia prevista de al menos 10 días.
Passerini es médico generalista. Ejerce su profesión a la par de la intendencia desde el 2023.
“El intendente, Daniel Passerini, se realizará este jueves 30 una cirugía programada en un nosocomio de nuestra ciudad. La intervención consiste en la extracción de la próstata con fines curativos, luego de detectarse la existencia de células tumorales malignas en un chequeo anual de rutina”, avisaron desde el municipio.
Mientras tanto, a cargo de la Municipalidad de Córdoba quedará el viceintendente Javier Pretto, hombre originario del PRO que saltó al “cordobesismo” a mediados del 2023. Todo ello se produce en medio de una posible reconfiguración de la gestión tras lo que significó una derrota electoral para el oficialismo provincial en Córdoba.
El cáncer de próstata, uno de los más frecuentes
El cáncer de próstata es uno de los cáncer más comunes del planeta en hombres. Con una alta incidencia en el hemisferio occidental, la enfermedad se desarrolla en la glándula reproductiva homónima encargada de la producción del líquido seminal en los mamíferos machos.
En Argentina, cada año, más de 11.000 varones son diagnosticados con cáncer de próstata. Según estadísticas de la American Cancer Society, 1 de cada 8 hombres será diagnosticado con este tipo de cáncer en el transcurso de su vida, pero solo 1 de cada 43 morirá a causa de ello.
El 65% de los casos se diagnostican en estadios avanzados y la mortalidad (al 2020) fue 10.3 por 100.000 habitantes, siendo mayor en Tierra del Fuego, Misiones y Corrientes; y menor en Santiago del Estero, La Rioja, CABA y La Pampa, de acuerdo con datos del Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer (SIVER-Ca), y los registros de mortalidad de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud de 2022.
Su proliferación ha generado sistemas de detección temprana que han reducido considerablemente su mortalidad en los últimos años. En ese sentido, factores como la edad (+50) o la etnia (ascendencia africana) son distintivos para mayor atención y la realización de chequeos periódicos.
Los síntomas del cáncer de próstata son detectados en etapas avanzadas de la enfermedad. Algunos de ellos incluyen orinar con sangre (hematuria), eyaculación con sangre, dificultades para orinar y dolores óseos.
Noviembre azul
Es el mes del cuidado de la salud de los varones, más conocido como Noviembre Azul. Esta iniciativa generalizada busca sensibilizar e informar sobre las enfermedades que afectan exclusivamente a los hombres, recordando que un simple control puede marcar la diferencia al permitir diagnosticar a tiempo el cáncer de próstata, el cáncer de testículo y el cáncer de pene, los tres tipos de cáncer que afectan con mayor frecuencia a los hombres.
