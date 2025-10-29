El intendente de Córdoba tiene cáncer: Intervención y licencia

Daniel Passerini intendente.jpg Daniel Passerini y una intervención médica.

El cáncer de próstata, uno de los más frecuentes

El cáncer de próstata es uno de los cáncer más comunes del planeta en hombres. Con una alta incidencia en el hemisferio occidental, la enfermedad se desarrolla en la glándula reproductiva homónima encargada de la producción del líquido seminal en los mamíferos machos.

En Argentina, cada año, más de 11.000 varones son diagnosticados con cáncer de próstata. Según estadísticas de la American Cancer Society, 1 de cada 8 hombres será diagnosticado con este tipo de cáncer en el transcurso de su vida, pero solo 1 de cada 43 morirá a causa de ello.

El 65% de los casos se diagnostican en estadios avanzados y la mortalidad (al 2020) fue 10.3 por 100.000 habitantes, siendo mayor en Tierra del Fuego, Misiones y Corrientes; y menor en Santiago del Estero, La Rioja, CABA y La Pampa, de acuerdo con datos del Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer (SIVER-Ca), y los registros de mortalidad de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud de 2022.

Su proliferación ha generado sistemas de detección temprana que han reducido considerablemente su mortalidad en los últimos años. En ese sentido, factores como la edad (+50) o la etnia (ascendencia africana) son distintivos para mayor atención y la realización de chequeos periódicos.

Los síntomas del cáncer de próstata son detectados en etapas avanzadas de la enfermedad. Algunos de ellos incluyen orinar con sangre (hematuria), eyaculación con sangre, dificultades para orinar y dolores óseos.

El-cáncer-de-próstata.png Cáncer de próstata.

Noviembre azul

Es el mes del cuidado de la salud de los varones, más conocido como Noviembre Azul. Esta iniciativa generalizada busca sensibilizar e informar sobre las enfermedades que afectan exclusivamente a los hombres, recordando que un simple control puede marcar la diferencia al permitir diagnosticar a tiempo el cáncer de próstata, el cáncer de testículo y el cáncer de pene, los tres tipos de cáncer que afectan con mayor frecuencia a los hombres.

