En operativo contra Comando Vermelho mueren 64 en Río de Janeiro

Según la prensa local, la Fuerza de Tarea Especial de Combate al Crimen Organizado (GAECO) acusa a 'Doca' y a otras 66 personas de conspiración para narcotráfico.

'Doca da Penha ou Orso', de 55 años, no tiene el mismo renombre que otros históricos cabecillas del grupo, tales como Luiz Fernando da Costa, alias 'Fernandinho Beira-Mar', en prisión; o Isaías da Costa Rodrigues, alias 'Isaías do Borel', liberado en 2022 tras pasar 20 años en prisión; o Márcio dos Santos Nepomuceno, alias 'Marcinho VP'.

Embed Brasil. Buscaban capturar a miembros del Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones criminales dedicada al narcotráfico. El megaoperativo policial dejó un saldo de siete muertos pic.twitter.com/Bd5OHkGRBn — Urgente24.com (@U24noticias) February 27, 2024

La operación

Complexo do Alemão es un conjunto de 15 asentamiento irregulares (favelas) en la zona norte de Rio de Janeiro, oficializado como barrio en 1993.

Código de barrio 156, se encuentra en el Área de Planeamiento 3 y es el único barrio que integra la Región Administrativa 29 Complexo do Alemão.

Su nombre es por el inmigrante polaco Leonard Kaczmarkiewicz, dueño de las tierras donde se asentó a inicios del siglo XIX. Por algún motivo los cariocas creyeron que su apellido era alemán, y su posesión se conoció como Morro do Alemão.

En el barrio viven unas 55.000 habitantes personas (en 2010 residían 60.000) en 22.686 viviendas, en 2,96 Km2.

Cada vez que hay un gran evento en Río ocurren grandes operaciones policiales contra criminales en las favelas: ocurrió en 2016 (Juegos Olímpicos), G20 (2024) y la Cumbre de BRICS.

Embed El abordaje de la Policía de Río de Janeiro a las Favelas para ir contra la organización en red del Comando Vermelho necesitaba de planeamiento estratégico. Es decir, trazar distintos escenarios para saber cómo abordarlos. Para ello era necesaria la articulación con el Gobierno… https://t.co/YhbiQ0GdqF — Laura Etcharren (@etcharrenlau) October 28, 2025

El coprotagonista

El Comando Vermelho nació en la prisión de Cándido Mendes en Ilha Grande bajo el lema “Paz, Justicia y Libertad”, y consolidó la unión de presos comunes con militantes de izquierda.

A comienzos de la década del '80, algunos miembros del Comando escaparon de Ilha Grande y en Río de Janeiro donde se profesionalizaron en el asalto a bancos y secuestros de empresarios y personalidades. Luego llegó el narcotráfico.

En 1990, el Comando Vermelho controlaba el 90% de las favelas de Río de Janeiro. Pero su poder fue erosionado por Terceiro Comando Puro y por Amigos dos Amigos.

La próxima semana, Río será sede de la Cumbre Mundial C40.

Embed El operativo busca frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderosos del crimen organizado en Brasil. pic.twitter.com/UiCtCDXZE2 — Patricia Janiot (@patriciajaniot) October 28, 2025

El gobernador

Cláudio Bomfim de Castro e Silva es un abogado exvicegobernador de Río de Janeiro, del Partido Liberal que hoy día representa Jair Bolsonaro.

Él era vicegobernador pero aceleró por la suspensión del gobernador Wilson Witzel.

Al comentar la mega operación, el gobernador Cláudio Castro declaró que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Siva negó 3 solicitudes hechas a las Fuerzas Armadas para ayudar en acciones contra el narcotráfico en el estado.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, declaró que no había recibido ninguna solicitud de ayuda del gobernador Castro (PL-RJ): "No he recibido ninguna solicitud del gobernador de Río de Janeiro. Ni hoy, ni ayer, absolutamente nada", declaró el ministro durante una conferencia de prensa celebrada en la Asamblea Legislativa del Estado de Ceará.

El ministro se refería al megaoperativo en los complejos Alemão y Penha.

El gobernador declaró que la falta de apoyo gubernamental lo llevó a autorizar el operativo masivo en la ciudad, utilizando únicamente las fuerzas de seguridad municipales.

Embed parece a faixa de gaza mas é apenas o rio de janeiro aka afeganistão brasileiro em mais uma operação desastrosa pra conter o comando vermelho que transformou a cidade numa zona de guerra. pic.twitter.com/49Dm2piXtz — mel ⁷ (@dracomalfoxy) October 28, 2025

La acción

La Policía Civil y Militar ingresó a los complejos Alemão y Penha, en la zona norte de la ciudad, en la madrugada a bordo de 32 vehículos blindados.

Los delincuentes respondieron al operativo con un intercambio de disparos, según la Policía Civil de Río de Janeiro. Al avistar a la policía, hombres armados utilizaron drones para atacar a los agentes, según el Departamento de Seguridad Pública.

La operación policial se planificó hace 60 días y contó con la participación de agentes de las fuerzas especiales. Además de agentes de la Coordinación de Recursos Especiales (CORE), la División de Control de Estupefacientes y el Departamento Antilavado de Dinero, también el Comando de Operaciones Especiales de la Policía Militar de Río de Janeiro.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes (PSD-RJ), declaró en una conferencia de prensa que la ciudad "no puede ser rehén de grupos criminales", calificándola de "inaceptable".

