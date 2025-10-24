Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes

MI amiga y yo

Santiago y Valeria son mejores amigos. Santiago es comediante y después de 10 años de matrimonio se separa y llega al departamento de Valeria para buscar contención, mientras trata de ocultar lo que realmente siente por ella. Debates sobre la pareja, el amor y la amistad, y una noticia que lo cambiará todo.

Jueves, 20 horas, viernes 22.00 horas, sábados 21:30 horas y domingos 21.00 horas.

Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660, San Nicolás, CABA.

El valor de las entradas cuesta entre $37.000 y $44.000. Santander Amex ofrece 15% OFF y cuotas y Swiss Medical 15% OFF.

Es la mejor puntuada, con 4,9 de 5 estrellas. Quienes la han visto aseguran en sus reseñas que es una excelente obra, también muy cómica, con "humor de primera, muy buena trama y un final sorprendente". "En ningún momento dejas de reírte", aseguraron.

