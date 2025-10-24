Este finde de lluvia, qué mejor plan que ir al teatro en pareja o con amigos. La emblemática Av. Corrientes en Buenos Aires tiene una variada cartelera de obras para turistas, con entradas accesibles (desde $30.000) y además, son obras que tienen buenas recomendaciones de espectadores.
MUY BUENAS
Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes
Buenos Aires invita siempre a la diversión entre restaurantes y teatros de la Av. Corrientes. Estas 3 obras están llenas de humor y con entradas económicas.
3 obras en la calle Corrientes para una noche de teatro en Buenos Aires
La cena de los tontos
Una obra que es un clásico, esta vez con Mike Amigorena, Laurita Fernández y Martín Bossi: un grupo de amigos hacen cenas semanales donde llevan como invitado a alguien "tonto" para burlarse. Sin embargo, los planes se desmoronan ante un invitado ingenuo pero encantador que termina desatando una serie de hilarantes y desafortunados eventos.
- Jueves 20:30 horas, viernes 20.00 horas, sábado 19:30 horas y 22:30 horas y domingos 20.00 horas.
- Teatro El Nacional, Av. Corrientes 960, San Nicolás, CABA.
- Las entradas van desde $30.000 hasta $55.000. Hay 15% OFF con Visa Galicia y cuotas sin interés, con Sancor Seguros -20% y con Axion 10% OFF.
"Obra espectacular de principio a fin", "excelente", son los comentarios de espectadores que la recomiendan para aquellos que "no quieran parar de reírse". Fue calificada con 4,8 de 5 estrellas.
Chanta
Agustín "Rada" Aristarán en un unipersonal que no da respiro: un hombre que, tras su muerte, reflexiona sobre su vida, la sociedad y la hipocresía que lo rodea. La obra expone con un tono cínico, mordaz y profundamente irónico las contradicciones humanas. Un guión de Mariano Cohn, Gastón Duprat y Juan Becerra.
- Viernes 22.00 horas, sábados 23.00 horas y domingos 21.00 horas.
- Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343, San Nicolás, CABA.
- Los precios de las entradas van desde $42.000 hasta $47.000. Santander Amex ofrece 15% OFF y cuotas y Swiss Medical 15% de descuento.
Tiene 4,8 (de 5) estrellas donde los espectadores califican la actuación del unipersonal. Aseguran que es entretenida, para reírse mucho y destacan al actor.
MI amiga y yo
Santiago y Valeria son mejores amigos. Santiago es comediante y después de 10 años de matrimonio se separa y llega al departamento de Valeria para buscar contención, mientras trata de ocultar lo que realmente siente por ella. Debates sobre la pareja, el amor y la amistad, y una noticia que lo cambiará todo.
- Jueves, 20 horas, viernes 22.00 horas, sábados 21:30 horas y domingos 21.00 horas.
- Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660, San Nicolás, CABA.
- El valor de las entradas cuesta entre $37.000 y $44.000. Santander Amex ofrece 15% OFF y cuotas y Swiss Medical 15% OFF.
Es la mejor puntuada, con 4,9 de 5 estrellas. Quienes la han visto aseguran en sus reseñas que es una excelente obra, también muy cómica, con "humor de primera, muy buena trama y un final sorprendente". "En ningún momento dejas de reírte", aseguraron.
Más contenido en Urgente24:
El bodegón para comer milanesas gigantes por $15.000
No es chiste: Wanda Nara será presidenta de mesa en las legislativas del 26/10
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron recurso de supermercadistas
El outlet con zapatillas de primera marca a $50.000
Muy raro: Otra vez Fred Machado pero BCRA anuncia los US$20.000M (¿Suma votos Milei?)