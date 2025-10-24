Si pensabas que habías visto todo, te equivocás: este domingo 26/10, Wanda Nara se olvidará de la conducción de MasterChef Celebrity para asumir su rol como presidenta de mesa en las elecciones legislativas, noticia que sorprendió tanto a sus seguidores como al mundo mediático. ¿Quién hubiera imaginado ver a la empresaria cumpliendo un rol de tanta responsabilidad e insólito?
¿Y SI TE LA ENCONTRÁS EN TU MESA?
No es chiste: Wanda Nara será presidenta de mesa en las legislativas del 26/10
Wanda Nara sorprendió a todos al anunciar que será presidenta de mesa este domingo. ¿Cómo será verla detrás de las urnas en pleno clima de elecciones?
Wanda Nara en un domingo que no es MasterChef
A tres días de los comicios, Wanda Nara sorprendió a todos sus seguidores al compartir en Instagram la notificación oficial de la Justicia Electoral en la que se la designa como presidenta de mesa, cuidando sus datos personales pero dejando ver su apellido y la frase que confirma su designación: "Por la presente se designa a usted como presidente/a de mesa para estas elecciones".
La reacción de los usuarios incluyó de todo: memes, mensajes de sorpresa y comentarios donde se celebraba que alguien siempre visto en el glamour de los estudios de Telefe asumiera este rol cívico. Una noticia bastante curiosa pero también una muestra de que las obligaciones democráticas son para todos, sin importar fama ni ocupación.
"Este domingo, a cumplir con el deber cívico", escribió Wanda junto a emojis de sorpresa, de una urna y de un saludo militar, dejando en evidencia que, aunque la experiencia es completamente nueva para ella, planea tomarla con seriedad y cumplir hasta el último detalle de lo que exige la ley electoral, en contraste con la exposición mediática a la que está acostumbrada.
Wanda, presidenta de mesa: Todo lo que debe hacer en la jornada electoral
Ser presidente de mesa implica un compromiso que va mucho más allá de estar presente y firmar documentos: la jornada comienza a las 7 de la mañana, con la apertura de la mesa, y se extiende hasta después del cierre de los comicios, incluyendo la verificación de la identidad de cada votante, garantizar que el voto se mantenga secreto, resolver posibles conflictos con la asistencia del Delegado Judicial y finalizar con el escrutinio de su propia mesa, todo mientras los fiscales partidarios observan cada movimiento, según establece la normativa de la Ciudad de Buenos Aires en el Código Electoral, Artículos 181 y 182.
Además, como recuerda la Justicia Electoral, quienes cumplen este rol reciben únicamente una compensación económica simbólica y una vianda, lejos del ritmo millonario de la televisión, y no pueden ausentarse salvo que presenten certificados por enfermedad, fuerza mayor o impedimentos graves; de lo contrario, enfrentan multas de hasta $2.000 y la obligación de realizar trabajos comunitarios, quedando incluidos en el Registro de Infractores.
Para Wanda, esto significa que su domingo va a ser muy distinto al de cualquier otra jornada de MasterChef Celebrity, con boletas en lugar de cámaras, sellos en lugar de flashes, y un contacto constante con el funcionamiento real de la democracia.
Porque incluso los que viven bajo el foco mediático no están exentos de las obligaciones que rigen a todos los ciudadanos, y cumplirlas con humor, y también con seriedad, puede transformar un hecho rutinario en un espectáculo curioso.
