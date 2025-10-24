No es chiste: Wanda Nara será presidenta de mesa en las legislativas del 26/10

Además, como recuerda la Justicia Electoral, quienes cumplen este rol reciben únicamente una compensación económica simbólica y una vianda, lejos del ritmo millonario de la televisión, y no pueden ausentarse salvo que presenten certificados por enfermedad, fuerza mayor o impedimentos graves; de lo contrario, enfrentan multas de hasta $2.000 y la obligación de realizar trabajos comunitarios, quedando incluidos en el Registro de Infractores.

image Ser presidente de mesa implica abrir la jornada, controlar a los votantes y hacer el escrutinio final, con responsabilidad legal y sin privilegios. Si se ausentan de su labor sin justificación, pueden enfrentar multas y hasta trabajos comunitarios.

Para Wanda, esto significa que su domingo va a ser muy distinto al de cualquier otra jornada de MasterChef Celebrity, con boletas en lugar de cámaras, sellos en lugar de flashes, y un contacto constante con el funcionamiento real de la democracia.

Porque incluso los que viven bajo el foco mediático no están exentos de las obligaciones que rigen a todos los ciudadanos, y cumplirlas con humor, y también con seriedad, puede transformar un hecho rutinario en un espectáculo curioso.

