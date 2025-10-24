No aparecen las garantías para Milei y la senadora Warren les ordenó a los bancos no prestarle

“Cualquier financiación procedente de instituciones financieras privadas probablemente requeriría algún respaldo o “mejora” colateral del Tesoro estadounidense”, dijeron los observadores del mercado citados por TWSJ.

image La senadora Warren, muy crítica del crédito de US$ 20.000 millones para la Argentina de Javier Milei.

El pedido de la senadora Warren

La senadora demócrata Elizabeth Warren –una de las voces más críticas de las gestiones de Trump y Milei y más aún del salvataje financiero a la Argentina en medio del shutdown en USA- les envió cartas a los bancos implicados en el crédito de US$ 20.000 millones para que no le presten a nuestro país.

Según reveló TWSJ este Viernes (24/10), Warren citó el riesgo financiero que la facilidad representaría tanto para los depositantes como para los contribuyentes estadounidenses y que “plantearía serias preocupaciones de seguridad y solidez… dada la precaria solvencia de Argentina y su aparente falta de garantías valiosas”.

Warren también envió cartas a Morgan Stanley y Wells Fargo para que se comprometieran a no participar en el acuerdo.

