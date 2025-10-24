No aparecen las garantías para Milei y la senadora Warren les ordenó a los bancos no prestarle

Días atrás dimos cuenta en Urgente24 de que el crédito por US$ 20.000 millones por el cual el Tesoro de USA comprometió a 4 grandes bancos aún espera garantías. Ante eso, la senadora Elizabeth Warren les envió cartas para que no le presten a la Argentina de Javier Milei dada su “ precaria solvencia”.
El ‘salvataje’ de la Administración Trump a Javier Milei incluía -además del swap de US$ 20.000 millones y la intervención en el mercado cambiario argentino- un crédito por otros US$ 20.000 millones por el cual el Tesoro de USA comprometió a 4 grandes bancos que aún esperan garantías.
Se trata de JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs America y Citigroup.
Esas entidades esperan señales del Tesoro norteamericano y algún ofrecimiento desde Washington que les asegure que recuperarán el dinero que le presten a Milei.
“Los bancos estadounidenses no han otorgado préstamos a Argentina, y el país ha estado excluido de los mercados internacionales de capital durante años”, recordó el diario The Wall Street Journal (TWSJ) días atrás.
“Cualquier financiación procedente de instituciones financieras privadas probablemente requeriría algún respaldo o “mejora” colateral del Tesoro estadounidense”, dijeron los observadores del mercado citados por TWSJ.
El pedido de la senadora Warren
La senadora demócrata Elizabeth Warren –una de las voces más críticas de las gestiones de Trump y Milei y más aún del salvataje financiero a la Argentina en medio del shutdown en USA- les envió cartas a los bancos implicados en el crédito de US$ 20.000 millones para que no le presten a nuestro país.
Según reveló TWSJ este Viernes (24/10), Warren citó el riesgo financiero que la facilidad representaría tanto para los depositantes como para los contribuyentes estadounidenses y que “plantearía serias preocupaciones de seguridad y solidez… dada la precaria solvencia de Argentina y su aparente falta de garantías valiosas”.
Warren también envió cartas a Morgan Stanley y Wells Fargo para que se comprometieran a no participar en el acuerdo.
