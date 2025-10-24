Comenzó la veda electoral: Último mensaje de Javier Milei y las prohibiciones a saber

* Llevar adelante actos públicos de campaña, publicar encuestas o difundir sondeos preelectorales desde 48 horas antes del inicio de la votación y hasta su cierre.

* Abrir locales partidarios dentro de un radio de 80 metros de los centros de votación.

* Tomar fotos de la Boleta Única Electrónica durante la jornada electoral.

En caso de no cumplir, hay sanciones

Las infracciones a la veda electoral pueden derivar en sanciones económicas o penas de prisión, dependiendo de la gravedad del hecho y de la decisión de la Justicia Electoral.

En el caso de los ciudadanos que incumplan con el listado detallado anteriormente, la normativa prevé multas que van desde 10.000 hasta 100.000 pesos.

Por su parte, la venta de bebidas alcohólicas durante el período de veda constituye una falta más grave y puede derivar en arrestos de entre 15 días y seis meses, según lo estipulado por la ley.

A su vez, el uso de armas o la exhibición de banderas, distintivos o símbolos partidarios está prohibido desde doce horas antes y hasta tres horas después del cierre de la votación. Quienes desobedezcan esta norma pueden recibir penas de hasta 15 días de prisión.

Las agrupaciones políticas que realicen actos de campaña durante la veda podrán enfrentar sanciones financieras, que incluyen la pérdida del derecho a recibir subsidios o aportes públicos por un período de uno a cuatro años, y quedar excluidas del financiamiento de campaña por una o dos elecciones consecutivas.

image La prohibición de la venta de alcohol en la previa de la jornada electoral es una medida clave que se repite en todos los países del mundo para evitar disturbios o incidentes, ya que su consumo puede llevar a situaciones de desorden público, altercados o incidentes que podrían perturbar la jornada electoral o sus vísperas.

Venta de alcohol

La ley prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 20 horas del sábado 25 de octubre hasta las 21 del domingo 26, tres horas después del cierre de los comicios.

El artículo 134 del Código Electoral establece penas de uno a seis meses de arresto para quienes incumplan esta disposición. Por esta razón, boliches, bares y locales gastronómicos deberán mantener sus puertas cerradas durante ese período.

Cuándo se conocen los resultados

Los comicios se celebrarán el domingo 26 de octubre entre las 8 y las 18 horas. La Dirección Nacional Electoral (DINE) confirmó que se utilizará nuevamente el sistema mixto de carga de datos implementado en 2023, que permite agilizar la transmisión de resultados.

La publicación de los resultados oficiales está restringida hasta las 21, salvo que la Justicia Electoral disponga lo contrario y se haya escrutado un porcentaje mínimo de mesas habilitadas.

Escrutinio definitivo

Dos días después de la votación, precisamente el martes 28 de octubre a las 18, comenzará el escrutinio definitivo. Este es el conteo que tiene validez legal y es realizado por la Justicia Nacional Electoral con las actas de cada mesa.

Ese mismo día vence el plazo para que los partidos políticos presenten reclamos o protestas sobre posibles irregularidades en la constitución y funcionamiento de las mesas de votación.

El último mensaje de Javier Milei rumbo a las urnas

Media hora antes de que inicie la veda, el Presidente aprovechó para publicar un breve texto en sus redes sociales, junto a un video de tres minutos con la canción "Septiembre del 88″, de Cacho Castaña

"No perdamos la esperanza. Vamos a salir adelante. Este domingo, vayamos a votar". "No perdamos la esperanza. Vamos a salir adelante. Este domingo, vayamos a votar".

"No perdamos la esperanza. Vamos a salir adelante. Este domingo, vayamos a votar".

POR ARGENTINA, LA LIBERTAD AVANZA.

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) October 24, 2025



POR ARGENTINA, LA LIBERTAD AVANZA.



VLLC! pic.twitter.com/vhEd2zIC9Y — Javier Milei (@JMilei) October 24, 2025

