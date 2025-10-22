Flamengo 1 - Racing 0: Cambeses fue figura, pero un gol en contra de Rojo lo quebró

Flamengo venció 1-0 a Racing por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores . En el Estadio Maracaná, la Academia aguantó lo que pudo gracias a un Facundo Cambeses descomunal bajo los tres palos. Sin embargo, una carambola terminó dándole la victoria al equipo brasileño.

No fue un buen partido de Racing en ningún aspecto. Ni con pelota, ni sin pelota. A la Academia le costó implementar con eficacia su plan de juego, que se centró en defender cerca de su arco y apostar a los contragolpes.

Sin embargo, no logró ser ordenado en el bloque bajo para aguantar los embates del Flamengo, y tampoco estuvo lúcido cuando tuvo que avanzar en ataque y proponer algo cuando tenía la posesión.

El equipo de Gustavo Costas no era candidato y las expectativas estaban puestas en el Mengao, un poderoso equipo brasileño con economía europea. Con el Maracaná como marco, mantener el arco en cero era el negocio que intentó llevar a cabo Racing.

El que mejor entendió cómo implementarlo fue Facundo Cambeses, el arquero. Rápido de reflejos, seguro, imbatible, Cambeses fue la figura de la Academia y tuvo actuaciones para el recuerdo. Según cómo sea el desenlace de esta llave de semis y de la Copa, las atajadas del guardameta pueden adquirir una relevancia histórica.

Cambeses, que justificó la reciente convocatoria a la Selección Argentina, mantuvo a su equipo con vida todo lo que pudo. Una, y otra, y otra vez. Del otro lado, sus compañeros no lograban mantener la posesión o intentar construir otros ataques que no fueran pelotazos largos a Maravilla Martínez o Santiago Solari.

2025_10_251022740 Flamengo fue más creativo y logró vulnerar a la Academia FOTO: (X/REDES@Libertadores)/NA

Flamengo no brillaba. No lo hizo en todo el encuentro. Pero sí se acercó reiteradamente al arco de Cambeses y tuvo varias chances de gol. Finalmente, la única forma de vulnerar al arquero argentino fue a través de una carambola. Carrascal (ex River que tuvo una gran actuación) capturó un rebote, pateó y la pelota dio en un Marcos Rojo que no tuvo responsabilidad: la pelota lo encontró y se metió adentro. Gol en contra.

Racing no se lleva el resultado que más le hubiera gustado, pero no deja de ser un marcador que puede revertir. La semana que viene, en el Cilindro de Avellaneda, irá por la hazaña.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Flamengo superó 1-0 a Racing

Live Blog Post ¡GOL DE FLAMENGO! VIDEO: Carrascal patea y, de carambola, pega en Marcos Rojo para el 1-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/1981183831907479761&partner=&hide_thread=false Gol del Mengao. Gana Flamengo 1-0 en el Maracaná.lo vivís con relatos de @hernandelorenzi y comentarios de @MiguelOsovi. @AgusVidal__ desde el campo de juego. Viví lo mejor de la CONMEBOL Libertadores por la pantalla de Fox Sports pic.twitter.com/OkI0FDcA9B — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 23, 2025

Live Blog Post [VAR] GOL ANULADO A FLAMENGO: La tecnología trazó líneas y detectó que Lino estaba en offside

Live Blog Post ¡GOL DE FLAMENGO! Lino mete el cabezazo por arriba de Cambeses y pone el 1-0

Live Blog Post ¡Qué pelota sacó Cambeses! VIDEO: Impresionantes reflejos del arquero, que puso el brazo firme ante lo que era medio gol Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1981180971211768236&partner=&hide_thread=false ¡¡¡LOCURA DE CAMBESES PARA EVITAR EL GOLAZO DE SAMU LINO!!!Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dmK5NVJidz — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2025

Live Blog Post Al equipo argentino le cuesta mucho generar jugadas y la sensación es que el gol llegará, en todo caso, por un error del equipo brasileño

Live Blog Post Piernas frescas más que necesarias: ingresan Mura y Nardoni

Live Blog Post El conjunto brasileño está cerca del primero y Racing la pasa mal

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post La Academia modificó la postura agresiva inicial y se dedica a esperar al Flamengo en campo propio

Live Blog Post ¡Qué manotazo, Rossi! VIDEO: El arquero salvó al Fla con una atajada bárbara Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/1981165245826736453&partner=&hide_thread=false ¡AGUSTÍN ROSSI IMPIDIÓ EL GOL DE RACING!El equipo de Costas tuvo una clarísima para abrir el marcador. Viví lo mejor de la CONMEBOL Libertadores por la pantalla de Fox Sports pic.twitter.com/9c1z9cPENk — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 23, 2025

Live Blog Post ¡Rápido de reflejos, Cambeses! VIDEO: El arquero argentino es, por ahora, el mejor de su equipo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/1981162204423491793&partner=&hide_thread=false Lo tuvo el Mengao, pero Cambeses actuó rapidamente.lo vivís con relatos de @hernandelorenzi y comentarios de @MiguelOsovi. @AgusVidal__ desde el campo de juego. Viví lo mejor de la CONMEBOL Libertadores por la pantalla de Fox Sports pic.twitter.com/gqbQhxemfu — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 23, 2025

Live Blog Post Flamengo llega con más claridad y preocupa a la Academia, que por ahora es solo centros

Live Blog Post Racing salió a jugar de igual a igual y presiona al Flamengo

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post "Ese cariño y afecto que nos demuestran nos hacen muy bien" En la previa del duelo, el volante Santiago Sosa se refirió a la cantidad de hinchas racinguistas que viajaron a Río de Janeiro para alentar al equipo en el Maracaná. "Es una felicidad muy grande ver a los hinchas, el apoyo que recibimos. Sabemos que vinieron muchos, ese cariño y afecto que nos demuestran a nosotros nos hace muy bien".

Live Blog Post Flamengo, una roca de vallas invictas El conjunto brasileño ha acumulado 6 vallas invictas en total en lo que va de la Libertadores. La Academia tendrá en frente un hueso duro de roer.

Live Blog Post El poderío ofensivo de Racing, mucho más contundente que el de Flamengo La Academia lleva 19 goles convertidos en esta Copa Libertadores, contra 11 marcados por el Flamengo.

Live Blog Post Palmeiras visita la altura: así es la otra llave de la semi de Copa Libertadores En la otra llave del torneo, Palmeiras y Liga de Quito buscarán el pase a la final. El Verdao es candidato por su jerarquía, pero LDU buscará hacerse fuerte en la altura ecuatoriana.

Live Blog Post ¡Equipo confirmado en Racing! Cambeses; Martirena, Colombo, Rojo, Rojas; Zuculini, Sosa, Almendra; Solari, Martínez, Conechny

Live Blog Post VIDEO: Hinchas racinguistas copan el Maracaná y van en busca del sueño Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingManiacos/status/1981129745468137508&partner=&hide_thread=false ¡VAMOS ACADÉ! pic.twitter.com/X5bibjcDlO — Racingmaníacos (@RacingManiacos) October 22, 2025

Live Blog Post Artillero: Maravilla Martínez quiere escaparse en la tabla de goleadores de la Copa Libertadores El delantero racinguista lleva 7 goles en lo que va del torneo y es el máximo artillero junto a José Manuel López. El jugador argentino de Palmeiras también lleva 7 gritos.

Live Blog Post ¡Qué ausencia complicada! Racing sufre una baja de último momento Juan Nardoni se pierde el partido ante Flamengo. El volante se había recuperado de su desgarro y había entrenado a la par, pero finalmente no saldrá en el XI inicial. Su lugar lo ocupará Bruno Zuculini.

Live Blog Post Los dos pibes de Racing convocados a la Selección Argentina para el Mundial Sub 17 Mateo Martínez y Alejandro Tello son los dos juveniles de la Academia que Diego Placente, entrenador de la Albiceleste Sub 17, convocó para la Copa del Mundo que se disputará en noviembre. Argentina comparte Grupo D con Bélgica, Túnez y Fiji.

Live Blog Post TV: Dónde ver Flamengo vs. Racing El cotejo se puede ver por DSports, Fox Sports y Disney+