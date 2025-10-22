Flamengo venció 1-0 a Racing por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores. En el Estadio Maracaná, la Academia aguantó lo que pudo gracias a un Facundo Cambeses descomunal bajo los tres palos. Sin embargo, una carambola terminó dándole la victoria al equipo brasileño.
Flamengo 1 - Racing 0: Cambeses fue figura, pero un gol en contra de Rojo lo quebró
Racing no tuvo un buen partido y el Flamengo, aunque sin brillar, se fue vencedor del Maracaná en la primera semifinal.
EN VIVO
-
23:29
Final del partido: Flamengo superó 1-0 a Racing
-
23:16
¡GOL DE FLAMENGO! VIDEO: Carrascal patea y, de carambola, pega en Marcos Rojo para el 1-0
-
23:11
[VAR] GOL ANULADO A FLAMENGO: La tecnología trazó líneas y detectó que Lino estaba en offside
-
23:10
¡GOL DE FLAMENGO! Lino mete el cabezazo por arriba de Cambeses y pone el 1-0
-
23:07
¡Qué pelota sacó Cambeses! VIDEO: Impresionantes reflejos del arquero, que puso el brazo firme ante lo que era medio gol
-
23:03
Al equipo argentino le cuesta mucho generar jugadas y la sensación es que el gol llegará, en todo caso, por un error del equipo brasileño
-
22:52
Piernas frescas más que necesarias: ingresan Mura y Nardoni
-
22:49
El conjunto brasileño está cerca del primero y Racing la pasa mal
-
22:37
Comienza el 2T
-
22:19
Final del 1T
-
22:13
La Academia modificó la postura agresiva inicial y se dedica a esperar al Flamengo en campo propio
-
22:06
¡Qué manotazo, Rossi! VIDEO: El arquero salvó al Fla con una atajada bárbara
-
21:57
¡Rápido de reflejos, Cambeses! VIDEO: El arquero argentino es, por ahora, el mejor de su equipo
-
21:46
Flamengo llega con más claridad y preocupa a la Academia, que por ahora es solo centros
-
21:38
Racing salió a jugar de igual a igual y presiona al Flamengo
-
21:31
Comienza el partido
-
21:16
"Ese cariño y afecto que nos demuestran nos hacen muy bien"
-
21:15
Flamengo, una roca de vallas invictas
-
21:03
El poderío ofensivo de Racing, mucho más contundente que el de Flamengo
-
20:33
Palmeiras visita la altura: así es la otra llave de la semi de Copa Libertadores
-
20:00
¡Equipo confirmado en Racing!
-
19:56
VIDEO: Hinchas racinguistas copan el Maracaná y van en busca del sueño
-
19:35
Artillero: Maravilla Martínez quiere escaparse en la tabla de goleadores de la Copa Libertadores
-
19:04
¡Qué ausencia complicada! Racing sufre una baja de último momento
-
19:02
Los dos pibes de Racing convocados a la Selección Argentina para el Mundial Sub 17
-
18:52
TV: Dónde ver Flamengo vs. Racing
-
18:13
¿Mura o Martirena? Gustavo Costas ya tomó una decisión
No fue un buen partido de Racing en ningún aspecto. Ni con pelota, ni sin pelota. A la Academia le costó implementar con eficacia su plan de juego, que se centró en defender cerca de su arco y apostar a los contragolpes.
Sin embargo, no logró ser ordenado en el bloque bajo para aguantar los embates del Flamengo, y tampoco estuvo lúcido cuando tuvo que avanzar en ataque y proponer algo cuando tenía la posesión.
El equipo de Gustavo Costas no era candidato y las expectativas estaban puestas en el Mengao, un poderoso equipo brasileño con economía europea. Con el Maracaná como marco, mantener el arco en cero era el negocio que intentó llevar a cabo Racing.
El que mejor entendió cómo implementarlo fue Facundo Cambeses, el arquero. Rápido de reflejos, seguro, imbatible, Cambeses fue la figura de la Academia y tuvo actuaciones para el recuerdo. Según cómo sea el desenlace de esta llave de semis y de la Copa, las atajadas del guardameta pueden adquirir una relevancia histórica.
Cambeses, que justificó la reciente convocatoria a la Selección Argentina, mantuvo a su equipo con vida todo lo que pudo. Una, y otra, y otra vez. Del otro lado, sus compañeros no lograban mantener la posesión o intentar construir otros ataques que no fueran pelotazos largos a Maravilla Martínez o Santiago Solari.
Flamengo no brillaba. No lo hizo en todo el encuentro. Pero sí se acercó reiteradamente al arco de Cambeses y tuvo varias chances de gol. Finalmente, la única forma de vulnerar al arquero argentino fue a través de una carambola. Carrascal (ex River que tuvo una gran actuación) capturó un rebote, pateó y la pelota dio en un Marcos Rojo que no tuvo responsabilidad: la pelota lo encontró y se metió adentro. Gol en contra.
Racing no se lleva el resultado que más le hubiera gustado, pero no deja de ser un marcador que puede revertir. La semana que viene, en el Cilindro de Avellaneda, irá por la hazaña.
Deja tu comentario