La Selección Argentina Sub 17 se prepara para el Mundial de la categoría. Luego del Mundial Sub 20, que culminó con un agridulce subcampeonato tras perder ante Marruecos, la Albiceleste de Diego Placente tendrá otra oportunidad de coronar para el país.
La Selección Argentina de Placente tendrá revancha pronto en el Mundial Sub 17
El Mundial Sub 17 está a la vuelta de la esquina. Diego Placente, que también es entrenador de esa Selección Argentina, prepara la cita mundialista.
¿De Diego Placente? Sí, Diego Placente también es el entrenador de la Selección Argentina Sub 17. Por eso, ahora tendrá que dar vuelta la página pronto porque el Mundial Sub 17 está rodeando la esquina.
Con sede en Qatar, la Copa del Mundo de la FIFA se disputará del 3 al 27 de noviembre. Participarán 48 selecciones, siendo el primer torneo que acogerá ese número de participantes. El Mundial 2026 también tendrá los 48 cupos disponibles, pero el certamen juvenil será la primera prueba.
Placente buscará guiar a los sub 17 tal como lo hizo con los sub 20. Su trabajo en las juveniles albicelestes es muy bueno, como parte del gran proyecto que existe en AFA con las Selecciones Argentinas en todas sus categorías.
La Sub 17, además, tendrá una ventaja. El entrenador decidió ir a competir al Torneo de L´Alcudia (histórico certamen que reúne a distintos equipos sub 20) con esa categoría. Mal no le fue: salió campeona.
Así lo explicó él mismo: "Por más que el torneo es para jugadores Sub 20, decidimos ir con la Sub 17 porque tienen el Mundial en noviembre y jugar con chicos más grandes los va ir preparando para cuando les toque enfrentar a equipos físicamente superiores. Queremos fortalecer el grupo, que en el Sudamericano jugó muy bien pero le faltó solidez para llegar a las instancias finales. Enfrentar a chicos más grandes hace que el error se pague más caro, y eso les va a dar un crecimiento importante".
La Selección Argentina de Placente buscará ir más allá tras la eliminación en Indonesia 2023
La Selección Argentina comparte el Grupo D junto con Bélgica, Túnez y Fiyi. En esta edición buscará reivindicarse de lo que fue la Copa del Mundo pasada, en Indonesia 2023. En aquella oportunidad, la Albiceleste (que contaba con varios jugadores que hoy integran la Sub 20) cayó en semifinales ante Alemania, por penales. Los germanos luego serían campeones y el combinado nacional caería frente a Malí en el duelo por el tercer y cuarto puesto.
Así como la Selección Argentina es el país más ganador del Mundial Sub 20 (con 6 copas), Nigeria es el más ganador del Mundial Sub 17 (con 5 copas).