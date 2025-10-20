La Selección Argentina de Placente tendrá revancha pronto en el Mundial Sub 17

Selección Argentina: por qué Placente llevó jugadores Sub 17 a un torneo Sub 20 La Selección Argentina Sub 17 fue campeona en el Torneo de L´Alcudia en julio AFA

Así lo explicó él mismo: "Por más que el torneo es para jugadores Sub 20, decidimos ir con la Sub 17 porque tienen el Mundial en noviembre y jugar con chicos más grandes los va ir preparando para cuando les toque enfrentar a equipos físicamente superiores. Queremos fortalecer el grupo, que en el Sudamericano jugó muy bien pero le faltó solidez para llegar a las instancias finales. Enfrentar a chicos más grandes hace que el error se pague más caro, y eso les va a dar un crecimiento importante".

La Selección Argentina de Placente buscará ir más allá tras la eliminación en Indonesia 2023

La Selección Argentina comparte el Grupo D junto con Bélgica, Túnez y Fiyi. En esta edición buscará reivindicarse de lo que fue la Copa del Mundo pasada, en Indonesia 2023. En aquella oportunidad, la Albiceleste (que contaba con varios jugadores que hoy integran la Sub 20) cayó en semifinales ante Alemania, por penales. Los germanos luego serían campeones y el combinado nacional caería frente a Malí en el duelo por el tercer y cuarto puesto.

Argentina vs. Marruecos Marruecos venció 2-0 a Argentina @Argentina

Así como la Selección Argentina es el país más ganador del Mundial Sub 20 (con 6 copas), Nigeria es el más ganador del Mundial Sub 17 (con 5 copas).

+ de Golazo24