La mujer de Diego Placente sorprendió con una profunda reflexión post Mundial Sub 20

El mensaje completo de Julieta Rubinstein a Diego Placente

"No pudo ser. Todos queríamos algo que no llegó. La derrota duele. Se mete en los huesos, te deja sin aire y sin fuerza.

Quise llorar, pero no pude. Tus tres hijos sí. Lloraban desconsolados cuando terminó el partido.

Sí, esos tres que hay que sostener siempre —en la victoria y en la derrota—, que hoy vuelven al colegio, a la facultad, a entrenar.

Y los otros, tus hijos del alma, los que dejaron todo y ahora arman sus valijas para volver a sus clubes… también los vi.

Ese es el lado B del fútbol profesional: el que casi nadie ve.

Te vi sostenerlos cuando terminó el partido, te vi saludar a los rivales, al árbitro, y meterte al vestuario tapándote la cara para que no te viéramos llorar.

A veces las cosas no salen como queremos. Como soñamos. Pero eso no borra el camino recorrido ni el propósito que te mueve.

¿Debe taparse la cara un tipo que hace ocho años vive para formar jugadores? ¿Que vuelve hoy con la Sub-20 y a la tarde ya está entrenando a la Sub-17?

No salió como queriamos, pero no significa que no vaya a salir. Porque el que forma, siembra. Y el que siembra, tarde o temprano, ve florecer.

Despedite de la Sub-20 como merecen. En casa te espera la Sub-17. Para seguir formando chicos que un día sean mejores jugadores, mejores personas, y tomen mejores decisiones dentro y fuera de la cancha".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wim Hof & The Breath Act Instructor (@julirubinstein)

+ de Golazo24