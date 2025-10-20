Julieta Rubinstein le dedicó un extenso y profundo mensaje a su marido, Diego Placente, tras el cierre del Mundial Sub 20. La Selección Argentina cayó derrotada 0-2 ante Marruecos, y la Albiceleste se quedó con un sabor agridulce por el muy buen torneo que había jugado.
"DESPEDITE DE LA SUB 20 COMO MERECEN"
La mujer de Diego Placente sorprendió con una profunda reflexión post Mundial Sub 20
Julieta Rubinstein le dedicó unas sentidas palabras a Diego Placente tras el segundo puesto de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20.
Rubinstein es muy activa en sus redes sociales. Con una capacidad reflexiva, el posteo que le dedicó ahora a Diego Placente no es el primero que hace. En esta oportunidad, la pareja del entrenador albiceleste no dejó pasar el momento para destacar los valores de Diego Placente como líder de grupo y para valorizar el proceso de trabajo hecho hasta ahora.
"A veces las cosas no salen como queremos. Como soñamos. Pero eso no borra el camino recorrido ni el propósito que te mueve", dijo Rubinstein en su posteo en su cuenta personal de Instagram.
También lo animó a dar vuelta la página, ya que pronto se viene el Mundial Sub 17, en Qatar, y Diego Placente es el DT también de esa Selección. "Despedite de la Sub-20 como merecen. En casa te espera la Sub-17", escribió.
Rubinstein también hizo hincapié en el proceso formativo de los jóvenes jugadores, pero no solo como futbolistas sino también como personas: "Para seguir formando chicos que un día sean mejores jugadores, mejores personas, y tomen mejores decisiones dentro y fuera de la cancha".
El mensaje completo de Julieta Rubinstein a Diego Placente
"No pudo ser. Todos queríamos algo que no llegó. La derrota duele. Se mete en los huesos, te deja sin aire y sin fuerza.
Quise llorar, pero no pude. Tus tres hijos sí. Lloraban desconsolados cuando terminó el partido.
Sí, esos tres que hay que sostener siempre —en la victoria y en la derrota—, que hoy vuelven al colegio, a la facultad, a entrenar.
Y los otros, tus hijos del alma, los que dejaron todo y ahora arman sus valijas para volver a sus clubes… también los vi.
Ese es el lado B del fútbol profesional: el que casi nadie ve.
Te vi sostenerlos cuando terminó el partido, te vi saludar a los rivales, al árbitro, y meterte al vestuario tapándote la cara para que no te viéramos llorar.
A veces las cosas no salen como queremos. Como soñamos. Pero eso no borra el camino recorrido ni el propósito que te mueve.
¿Debe taparse la cara un tipo que hace ocho años vive para formar jugadores? ¿Que vuelve hoy con la Sub-20 y a la tarde ya está entrenando a la Sub-17?
No salió como queriamos, pero no significa que no vaya a salir. Porque el que forma, siembra. Y el que siembra, tarde o temprano, ve florecer.
Despedite de la Sub-20 como merecen. En casa te espera la Sub-17. Para seguir formando chicos que un día sean mejores jugadores, mejores personas, y tomen mejores decisiones dentro y fuera de la cancha".