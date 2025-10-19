Boca y Talleres, los otros ganadores del Mundial Sub 20 con jugadores premiados

Por su parte, Milton Delgado, volante de Boca, se quedó con el Balón de Bronce en lo que representa el tercer mejor jugador del Mundial Sub 20. Yassir Zabiri, de Marruecos, se quedó con el Balón de Plata. Y Othmane Maamma, también marroquí, con el Balón de Oro.

En otras premiaciones, el norteamericano de padres argentinos Benjamín Cremaschi (su pase pertenece al Inter Miami pero se encuentra a préstamo en Parma, de Italia), se quedó con el Botín de Oro por ser el mayor goleador del Mundial Sub 20. Acumuló 5 goles. Lucas Michal (Francia) y Neyser Villarreal (Colombia) también cosecharon 5 gritos, pero Cremaschi sacó ventaja por sus 2 asistencias.

El argentino Alejo Sarco quedó cerca de igualarlo con sus 4 goles, pero no alcanzó. Dylan Gorosito, el otro jugador de Boca en la Selección Argentina, fue uno de los máximos asistidores del torneo con 3 pase gol.

