La Selección Argentina se llevó un sabor agridulce de la final del Mundial Sub 20. El combinado nacional cayó ante Marruecos y el conjunto africano se consagró campeón. Así, la Albiceleste no pudo cortar una sequía de 18 años sin el título de Copa del Mundo.
JÓVENES PROMESAS
Boca y Talleres, los otros ganadores del Mundial Sub 20 con jugadores premiados
Santino Barbi y Milton Delgado se llevaron algunos de los premios que entregó el Mundial Sub 20. Los jugadores fueron reconocidos tras la derrota de Argentina.
Más allá del resultado circunstancial del partido de esta noche ante Marruecos, en el análisis general Argentina se va muy satisfecha. Fue, sin lugar a dudas, el mejor equipo del Mundial Sub 20, no solo por rendimientos individuales sino también por funcionamiento colectivo.
Diego Placente, entrenador del combinado albiceleste, logró forjar un equipo con una identidad clara de juego, pero también con la ductilidad necesaria para adaptarse a distintos momentos de partido y a distintos rivales. Argentina es un buen equipo. Uno muy bueno. Los cachetazos tempraneros de Marruecos, incluso, no le impidieron sobreponerse a la adversidad y ser mejor que el rival. Le faltó la eficacia que Marruecos sí tuvo, pero en su vuelta al país tiene pocas cosas para reprocharse.
Delgado (Boca) y Barbi (Talleres): destacados individuales del Mundial Sub 20
Entre los argumentos que la avalan están los dos jugadores premiados que tuvo. Santino Barbi, arquero, y Milton Delgado, volante, fueron reconocidos por la organización del Mundial Sub 20.
El guardameta, que juega en Talleres (club que hoy reeligió en los comicios a Andrés Fassi como presidente), se ganó el Guante de Oro por ser el mejor arquero. Hasta hoy, le habían convertido solo dos goles. A pesar de haberse ido a 4 goles en total, resultó una de las vallas menos vencidas del certamen.
Por su parte, Milton Delgado, volante de Boca, se quedó con el Balón de Bronce en lo que representa el tercer mejor jugador del Mundial Sub 20. Yassir Zabiri, de Marruecos, se quedó con el Balón de Plata. Y Othmane Maamma, también marroquí, con el Balón de Oro.
En otras premiaciones, el norteamericano de padres argentinos Benjamín Cremaschi (su pase pertenece al Inter Miami pero se encuentra a préstamo en Parma, de Italia), se quedó con el Botín de Oro por ser el mayor goleador del Mundial Sub 20. Acumuló 5 goles. Lucas Michal (Francia) y Neyser Villarreal (Colombia) también cosecharon 5 gritos, pero Cremaschi sacó ventaja por sus 2 asistencias.
El argentino Alejo Sarco quedó cerca de igualarlo con sus 4 goles, pero no alcanzó. Dylan Gorosito, el otro jugador de Boca en la Selección Argentina, fue uno de los máximos asistidores del torneo con 3 pase gol.