Mundial Sub 20: Alejo Sarco iguala el récord de goles del Kun Agüero desde 2007

El delantero se convirtió en el primer jugador argentino en anotar más de tres goles en una edición del certamen juvenil desde Canadá 2007, cuando Sergio Agüero y Maximiliano Morález brillaron con 6 y 4 tantos respectivamente. Ambos fueron piezas clave en el título obtenido por la Selección Argentina en aquel año, en un plantel que tenía otros nombres como Ángel Di María, Papu Gómez, Ever Banega, Chiquito Romero, Gabriel Mercado y Mauro Zárate, entre otros. Y era dirigido técnicamente por Hugo Tocalli.

image El Kun fue figura en aquella Copa del Mundo Foto NA: © Gabriel Piko / PikoPress

Tras esos tiempos de bonanza en las juveniles argentinas, en los últimos años el combinado nacional atravesó situaciones de crisis, que no eran sino un reflejo de lo que sucedía en la Mayor.

La llegada de Diego Placente a las categorías menores, con Aimar también, y la llegada de Lionel Scaloni y su equipo, han modificado rotundamente ese panorama. Hoy, la Selección Argentina vuelve a consolidarse como la potencia juvenil que supo ser.

