Mundial Sub 20: Alejo Sarco iguala el récord de goles del Kun Agüero desde 2007

Alejo Sarco es uno de los goleadores del Mundial Sub 20. El delantero de la Selección Argentina iguala así una marca del Kun Agüero.

09 de octubre de 2025 - 20:37
Alejo Sarco es uno de los goleadores del Mundial Sub 20

La Selección Argentina es uno de los grandes equipos del Mundial Sub 20. Tras haber arrollado con mucha contundencia a Nigeria por 4 a 0 en los octavos de final, el próximo compromiso será ante el difícil México, en cuartos.

Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina

Hay varios nombres a destacar en el equipo albiceleste. Milton Delgado, Dylan Gorosito, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Julio Soler, Alejo Sarco. La lista podría seguir, pero nos detendremos en este último.

Sarco festeja su gol con Gorosito, en la goleada a Cuba en la primera fecha

Pero Benjamín Cremaschi, argentino nacionalizado norteamericano y ex compañero de Lionel Messi en Inter Miami, metió un doblete ante Italia este jueves, por los cuartos de final del Mundial Sub 20. De esa manera, llegó a los 5 tantos y superó a Alejo Sarco.

El delantero se convirtió en el primer jugador argentino en anotar más de tres goles en una edición del certamen juvenil desde Canadá 2007, cuando Sergio Agüero y Maximiliano Morález brillaron con 6 y 4 tantos respectivamente. Ambos fueron piezas clave en el título obtenido por la Selección Argentina en aquel año, en un plantel que tenía otros nombres como Ángel Di María, Papu Gómez, Ever Banega, Chiquito Romero, Gabriel Mercado y Mauro Zárate, entre otros. Y era dirigido técnicamente por Hugo Tocalli.

El Kun fue figura en aquella Copa del Mundo

Tras esos tiempos de bonanza en las juveniles argentinas, en los últimos años el combinado nacional atravesó situaciones de crisis, que no eran sino un reflejo de lo que sucedía en la Mayor.

La llegada de Diego Placente a las categorías menores, con Aimar también, y la llegada de Lionel Scaloni y su equipo, han modificado rotundamente ese panorama. Hoy, la Selección Argentina vuelve a consolidarse como la potencia juvenil que supo ser.

