Warner Bros. y Legendary acaban de confirmar lo que millones de fanáticos esperaban: habrá secuela de "Una Película de Minecraft". El anuncio cayó como una bomba este jueves y las redes estallaron con teorías, memes y especulaciones sobre qué nuevos bloques y aventuras traerá la continuación del fenómeno cinematográfico del año.
¿NUEVO BOMBAZO?
Confirman fecha de estreno de Minecraft 2 y estalla la expectativa por el regreso de Jack Black
La película que arrasó en 2025 tendrá segunda parte y ya hay detalles que enloquecen a los fans del videojuego más jugado del mundo: Minecraft.
Vuelve el director y crece la apuesta para Minecraft 2
La noticia llegó con fecha de estreno incluida: 23 de julio de 2027. Dos años de espera para volver a ese universo pixelado que hizo explotar las salas de cine a principios de 2025, cuando la primera entrega recaudó la increíble cifra de 957,8 millones de dólares a nivel mundial. Nadie lo vio venir: ni los estudios, ni los analistas, ni siquiera los más optimistas. Pero pasó. Y ahora van por más.
Jared Hess, el responsable de darle vida a ese mundo de cubos gigantes en pantalla grande, regresa a la silla de director. Esta vez escribirá el guion junto a Chris Galletta, uno de los cerebros detrás de la primera película. La apuesta es clara: no cambiar la fórmula ganadora, pero sí ampliarla.
Entre los productores confirmados aparecen nombres pesados como Mary Parent, Roy Lee y el mismísimo Jason Momoa, quien además fue una de las estrellas de la película original. Todavía no hay confirmación oficial sobre el elenco, pero todo indica que Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks y Jennifer Coolidge podrían regresar para repetir la dosis de caos y humor que enamoró al público.
El fenómeno que nadie esperaba
La primera entrega se estrenó en abril de 2025 y fue un vendaval. Con 163 millones de dólares recaudados solo en Estados Unidos y 313 millones a nivel global en su fin de semana de estreno, superó a "The Super Mario Bros. Movie" como el mejor debut de una adaptación de videojuegos en la historia del cine.
Pero lo que realmente marcó la diferencia fue el impacto cultural: adolescentes enloquecidos en las salas, el viral momento del "jockey de pollos" y una energía que convirtió a Minecraft en mucho más que una película. Fue un evento.
Y ahora, con la secuela en camino, la pregunta es una sola: ¿podrán repetir el milagro?
