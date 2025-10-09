Confirman fecha de estreno de Minecraft 2 y estalla la expectativa por el regreso de Jack Black

El fenómeno que nadie esperaba

La primera entrega se estrenó en abril de 2025 y fue un vendaval. Con 163 millones de dólares recaudados solo en Estados Unidos y 313 millones a nivel global en su fin de semana de estreno, superó a "The Super Mario Bros. Movie" como el mejor debut de una adaptación de videojuegos en la historia del cine.

image

Pero lo que realmente marcó la diferencia fue el impacto cultural: adolescentes enloquecidos en las salas, el viral momento del "jockey de pollos" y una energía que convirtió a Minecraft en mucho más que una película. Fue un evento.

Y ahora, con la secuela en camino, la pregunta es una sola: ¿podrán repetir el milagro?

