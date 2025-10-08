Rápido y furioso: ¿Nicolás Vázquez presenta nueva pareja?

Lo que parecía ser solo chismes de pasillo en los camarines de Calle Corrientes ahora toma forma de certeza. Paula Varela fue quien tiró la bomba en "Intrusos", asegurando que el blanqueo está cada vez más cerca. " En estos días, ya pronto, me dicen que se viene la confirmación del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández. Me dicen que están super enamorados, que su gente íntima ya lo sabe. Precisamente él está muy enamorado y ella ya lo habló con gente de su confianza. Además, los que trabajan con ellos ya lo saben. No da para más mantenerlo oculto", disparó la panelista.