Nicolás Vázquez parece haber pasado página más rápido de lo que muchos esperaban. Apenas tres meses después de confirmar su separación de Gimena Accardi —con quien compartió 18 años de vínculo hasta aquel 21 de agosto que marcó el final—, el actor estaría preparándose para hacer oficial su nueva historia de amor con Dai Fernández, su compañera en la exitosa obra "Rocky". Y sí, leyeron bien, la misma con quien los rumores empezaron a circular prácticamente desde el día uno de la ruptura.
SE TERMINÓ EL DUELO
Rápido y furioso: ¿Nicolás Vázquez presenta nueva pareja?
Paula Varela asegura que Nicolás Vázquez habría pasado la página y estaría en una nueva relación. Quién es la persona que conquistó el corazón del actor.
Lo que parecía ser solo chismes de pasillo en los camarines de Calle Corrientes ahora toma forma de certeza. Paula Varela fue quien tiró la bomba en "Intrusos", asegurando que el blanqueo está cada vez más cerca. " En estos días, ya pronto, me dicen que se viene la confirmación del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández. Me dicen que están super enamorados, que su gente íntima ya lo sabe. Precisamente él está muy enamorado y ella ya lo habló con gente de su confianza. Además, los que trabajan con ellos ya lo saben. No da para más mantenerlo oculto", disparó la panelista.
La cronología de los hechos resulta, cuanto menos, llamativa. Recordemos que tras el anuncio de la separación, rápidamente salió a la luz una infidelidad de Accardi hacia Vázquez. Según trascendió, el actor habría intentado perdonar esa traición debido a los problemas que ya venían arrastrando como pareja, pero finalmente la decisión del divorcio terminó imponiéndose. Ahora, con el diario del lunes, muchos se preguntan si realmente hubo un perdón genuino o simplemente era el preludio de un final anunciado.
Pero la cosa no termina ahí. Varela agregó más detalles jugosos sobre cómo habría nacido este nuevo vínculo amoroso: "Cuando contamos la separación ya se hablaba de Dai, ahora me dicen que, más allá de lo que podamos especular, si bien ellos tenían mucho feeling, la relación y el blanqueo entre ellos dos habría sido después de la separación con Gimena Accardi y Gonzalo Gerber". O sea, oficialmente todo habría empezado cuando ambos ya estaban solteros.
Tras la separación con Gimena Accardi, ¿Nicolás Vázquez ya tiene nueva pareja?
Sin embargo, Marcela Tauro no se quedó callada y metió el dedo en la llaga con una observación que muchos pensaron pero pocos dijeron en voz alta: "Mucha casualidad que ella se separó al toque de que él también se separa. Yo creo que no lo dijeron antes por un tema de imagen. Lo de Gimena debe haber pasado, pero no sé por qué ella se inmoló".
Para cerrar con broche de oro, Varela remató con total seguridad: "Romance confirmado. Esto se blanquea. Me dicen que él ya está para dar vuelta la página y va a blanquear su nueva vida". Traducción: prepárense para las fotos juntos, las declaraciones de amor y todo el paquete completo que viene con un blanqueo mediático en toda regla.
--------------------------
Más contenido en Urgente24
Beto Casella no compra con nadie pero su "mano derecha" parece que sí: Quién conduciría Bendita
Crece la preocupación por una estafa que nadie logra identificar
Golazo de Mercado Pago: El 60% de reintegro que se volvió viral
El Trece no levanta cabeza: Qué programa histórico baja del aire