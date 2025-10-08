Extremista Ben-Gvir no se rinde: Quiere más guerra pero Arabia Saudita ya lo cancela

En un video desde uno de los lugares más sensibles de la región, afirmó en su provocación a los palestinos y al Islam: "2 años después de la terrible masacre del 07/10, estamos ganando aquí en el Monte del Templo. Cada casa de Gaza tiene una imagen del Monte del Templo, y hoy, 2 años después, prevalecemos aquí. Somos los dueños del Monte del Templo".

Entonces, la advertencia de Ben-Gvir a Netanyahu: "Sólo rezo para que nuestro primer ministro permita una victoria completa también en Gaza, para destruir a Hamás, si Dios quiere, devolver a los rehenes y lograr una victoria total".

El legislador Gilad Kariv, del partido Demócratas, denunció que "la visita altamente publicitada y pomposa de Ben-Gvir al Monte del Templo está diseñada para sabotear las negociaciones".

Arabia Saudita

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí condenó lo que describió como "el asalto a los patios de la Mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén por parte de funcionarios y colonos israelíes", afirmando que las incursiones tuvieron lugar "bajo la protección de las fuerzas de ocupación" y violaron la santidad de uno de los lugares más sagrados del islam.

En un comunicado, el ministerio afirmó que el Reino "reitera, con la mayor firmeza, su denuncia de los continuos ataques a la santidad de la Mezquita de Al-Aqsa".

El Ministerio también afirmó “su rechazo categórico a cualquier cosa que pueda socavar el estatus histórico y legal de Jerusalén y sus lugares sagrados”, y pidió a la comunidad internacional “que exija a las autoridades de ocupación israelíes que rindan cuentas por sus graves y continuas violaciones contra los lugares sagrados islámicos y los civiles inocentes en el Estado de Palestina”.

El comunicado no especificó más detalles sobre los incidentes reportados. Arabia Saudita, que ha presionado repetidamente para la protección de los lugares sagrados de Jerusalén, calificó el último episodio como parte de un patrón de violaciones e instó a una respuesta internacional coordinada.

