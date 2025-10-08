Llegó el día: La marca de autos chinos más famosa se lanza al mercado en Argentina

Para BYD, la región sudamericana representa una oportunidad central en su intención de internacionalizar la marca. Con productos considerados “baratos” y de una calidad más que aceptable para los estándares locales, el combo chino se presenta como una verdadera amenaza a las automotrices tradicionales a nivel local, que hace años controlan el mercado habiendo creado incluso todo un segmento de vehículos “Mercosur”.

Es por ello que la marca activó un plan de expansión regional, marcando presencia además en mercados como Uruguay, Chile, Perú, Colombia y otros países que toman la oferta china como una oportunidad de incentivar la competencia y bajar precios.

Por fuera de Sudamérica, BYD también empuja la expansión internacional con el objetivo de convertirse en una de las principales automotrices del mundo con atractivo principal en las soluciones de movilidad eléctrica. En Asia, su penetración de mercado es una de las más importantes y en Europa su expansión se detuvo por el freno arancelario que dispusieron los países de ese bloque.

barco byd en brasil.avif BYD y su poderosa red de exportación.

Autos importados

El arribo de BYD a Argentina se dio, en parte, gracias a la política de exención arancelaria extrazona que el Gobierno nacional abrió en cupos de 50.000 autos durante el 2025 y próximamente de cara al 2026. Ese programa, que inició como un “test” intento ser una palanca para que los precios en dólares a nivel local de los coches baje.

Si bien ese efecto se consiguió momentáneamente, la tormenta cambiaria y las dificultades relativas a la economía argentina distorsionaron las consecuencias del programa. En muchos casos, los vehículos híbridos y eléctricos que se permitieron ingresar sin aranceles se vendieron a la par de otros con mayor presión fiscal, aminorando el impacto de la medida.

