WhatsApp es una aplicación del universo Meta y constantemente trae cambios para sus usuarios. Hoy en día no solo es una app de mensajería en la cual podés hacer llamadas y mensajes, sino que es toda una experiencia con muchísimas herramientas bastante útiles.
¿DE QUÉ SE TRATA?
La increíble nueva función de WhatsApp que muy pocos conocen
A medida que el tiempo avanza, la tecnología lo hace a la par e incluso mucho más rápido de lo previsto. La inteligencia artificial adelantó muchísimo las cosas y WhatsApp no se queda atrás trayendo mejoras y utilidades que a los usuarios les facilita mucho el día a día.
La nueva función de WhatsApp que debés conocer
Nada mejor que tener aplicaciones que te facilitan las cosas en el día a día. Si sos una persona que debe mandar archivos constantemente o bien escanear documentos con frecuencia, esta función va a ser de gran ayuda. Incluso si no sos de usar PDF constantemente, en algún momento te va a servir.
Ahora WhatsApp permite escanear documentos o papeles y enviarlos directamente como PDF. Ya no necesitás la ayuda de una computadora o de herramientas adicionales, tampoco de aplicaciones extra en el celular. Un paso menos y mucha más facilidad.
Lo que tenés que hacer si querés enviar un documento o papel es escanearlo directamente desde WhatsApp. Vas a dirigirte al ícono del clip dentro del chat al cual querés mandar el archivo, seleccionar "Documento" y elegir la opción "Escanear documento". En ese instante se va a abrir la cámara para que puedas hacer todo el proceso.
Hay dos opciones: manual y automática. En la primera podés elegir vos mismo el momento para sacar la foto. En el segundo, directamente la app toma una imagen seleccionando los bordes y toda la escritura del documento. Tras esto, WhatsApp lo guarda en formato PDF. Una gran ayuda. Dicha función ya está llegando a celulares con Android e iOS.
