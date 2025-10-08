Terror por el precio del nuevo iPhone en Argentina: cuánto va a costar

Siempre que Apple hace un lanzamiento en Argentina estamos expectantes por cuál será el valor de sus productos. En Estados Unidos y Europa su precio es bastante razonable teniendo en cuenta toda la tecnología y calidad que poseen, pero en nuestro país los precios están sumamente disparatados.
Cuánto costará el nuevo iPhone en Argentina
Tras la suba del dólar y todos los problemas que esto trae para la economía nacional, el nuevo iPhone no quedó al margen de un aumento estrepitoso en su valor. Partiendo por el 17 base, este saldría 2 millones de pesos en Argentina.
El iPhone 17 Air, una de las más grandes novedades de Apple, estaría en $2.550.000. Cabe recalcar que la mayor parte de las empresas y tiendas que venden estos equipos aceptan dólares como forma de pago.
El iPhone 17 Pro y Pro Max rondarán los $2.8 millones y $2.9 millones, respectivamente. Así lo confirman desde Maximstore, una de las tiendas que se dedica a la importación de iPhone y otros productos Apple. Así las cosas, su valor está mucho más alto que en el promedio de otros países.
