Terror por el precio del nuevo iPhone en Argentina: cuánto va a costar

Apple lanzó los nuevos iPhone 17 y si bien en Estados Unidos tienen un valor en dólares bastante acorde, en Argentina van a costar una millonada.

08 de octubre de 2025 - 10:51
Apple y el precio del nuevo iPhone en Argentina: altísimo.

Apple tuvo un lanzamiento bastante trastabillado con el nuevo iPhone 17. Sin embargo, en Argentina se espera con ansias la llegada de estos nuevos equipos que causaron muchísimo revuelo por su "mala" calidad y el escándalo de los rayones. ¿Cuánto va a costar en nuestro país?

Siempre que Apple hace un lanzamiento en Argentina estamos expectantes por cuál será el valor de sus productos. En Estados Unidos y Europa su precio es bastante razonable teniendo en cuenta toda la tecnología y calidad que poseen, pero en nuestro país los precios están sumamente disparatados.

Nuevo iPhone 17 de Apple.

Cuánto costará el nuevo iPhone en Argentina

Tras la suba del dólar y todos los problemas que esto trae para la economía nacional, el nuevo iPhone no quedó al margen de un aumento estrepitoso en su valor. Partiendo por el 17 base, este saldría 2 millones de pesos en Argentina.

El iPhone 17 Air, una de las más grandes novedades de Apple, estaría en $2.550.000. Cabe recalcar que la mayor parte de las empresas y tiendas que venden estos equipos aceptan dólares como forma de pago.

El iPhone 17 Pro y Pro Max rondarán los $2.8 millones y $2.9 millones, respectivamente. Así lo confirman desde Maximstore, una de las tiendas que se dedica a la importación de iPhone y otros productos Apple. Así las cosas, su valor está mucho más alto que en el promedio de otros países.

