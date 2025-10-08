¿Vale la pena 'Tron: Ares' con Jared Leto? Un lujo visual que no convence del todo

El guion no acompaña a Jared Leto ni los fuegos artificiales

Si bien todos coinciden en que la película es deslumbrante, las críticas más filosas apuntaron directamente al guion. El crítico Peter Sciretta sostiene que "la trama es extremadamente tonta", mientras que algunos usuarios de X (antes Twitter) remarcan que el guion es " torpe y desigual" y que, según otro usuario, el resto de la película es "solo aceptable".

Incluso hay opiniones encontradas sobre la representación de La Red: mientras un usuario dice que esta versión es "más aburrida" que en Tron: El legado, otros destacan que el nudo de la película está bien escrito, aunque una reseña reconoce que se "traba" en el tercer acto. Aun así, otra usuaria en particular ya la considera "UNA DE LAS MEJORES PELÍCULAS DEL AÑO!!!!!", celebrando los efectos y las actuaciones más que la trama.

image La historia de la película es torpe y desigual, pero resaltan los efectos y la experiencia en IMAX 3D. Parece que la película priorizó la parte visual y se olvidó de pulir el guion.

Lo cierto es que, con un puntaje de 58% en Rotten Tomatoes, Tron: Ares supera a Tron: El legado (51%) pero todavía queda lejos de convertirse en un éxito crítico rotundo. Para muchos, el verdadero atractivo estará en verla en IMAX 3D, donde se imponen mejor los efectos y la música, y no tanto en la historia que, si bien tiene momentos sólidos, no logra profundizar en los temas que la saga podría explorar hoy.

En definitiva, Tron: Ares llega a los cines con la intención de ser un show que se vea y se escuche, confiando en que la nostalgia, la estética y los momentos de acción alcancen para mantener al público sentado en la butaca, mientras deja claro que la saga sigue siendo más un festín visual que una historia coherente.

Embed

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Llega el 26/10: A Luis Caputo se le termina el tiempo

El rockstar Milei no convence a mercados y sigue quemando dólares (tic, tac..)

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco

El furcio de Eduardo Feinmann en A24 que derivó en una crítica a Radio Mitre