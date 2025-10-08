Si buscás un outlet con ropa de marca, gran calidad y diseños únicos, entonces no dudes en darte una vuelta por este lugar ubicado en Buenos Aires. Una propuesta que siempre deja maravillados a todos por sus descuentos y que recibe muchísimas visitas a diario.
El nuevo outlet de Buenos Aires con ropa muy barata que arrasa como ningún otro
Este nuevo outlet de Buenos Aires está causando furor entre todos por sus grandes precios y ropa de marca que alucinan a todos.
Este outlet vuelve a abrir sus puertas el próximo 10 de octubre, con lo cual tenés algunos días para hacer una lista de las prendas infaltables para renovar tu placard. Lo mejor es que hay muchísima variedad, gran calidad y descuentos que te van a volver loco.
El outlet de Buenos Aires que todos visitan
Luxury Outlet vuelve a abrir tras algunos meses fuera de competencia. Este lugar tiene una propuesta única y es muy visitado por una gran cantidad de personas. Vas a encontrar muchísimas marcas espectaculares pero con precios rebajados.
El pre opening de este outlet será el 9 de octubre, donde podrán acceder únicamente los miembros de Club La Nación. Allí vas a poder tener hasta 40% de descuento en marcas adheridas y un 25% en marcas deportivas que participan. La apertura general al público libre y gratuita es el 10 de octubre.
Algunas de las marcas que están en este outlet son Nike, Adidas, Under Armour, Kosiuko, Arredo, Wanama, Cheeky, Levi's, H&M, Pepe Jeans, Bershka, Pull&Bear y más. Estas últimas tres son firmas de afuera, con lo cual causan furor entre los compradores. La ubicación es en Tribuna Plaza, Hipódromo de Palermo, Av. del Libertador 4401, CABA.
