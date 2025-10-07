Golazo de Mercado Pago: El 60% de reintegro que se volvió viral

Para quienes no lo saben, en este tipo de locales se podrán encontrar con alimentos y bebidas como snacks, golosinas, chocolates, gaseosas, jugos, bebidas alcohólicas, cigarrillos, y más. Básicamente, todo lo que podrías necesitar de forma rápida y sin ir a un supermercado grande, sobre todo en horarios nocturnos o fuera de lo común.

La clave está en planificar. Si sabés que vas a hacer compras grandes durante el fin de semana, dividir los gastos en varios días puede ayudarte a maximizar el beneficio sin toparte con los límites diarios. Además, combinando el uso del NFC con la tarjeta física según lo que vayas a comprar, podés ajustar tu estrategia para optimizar cada peso que vuelve a tu bolsillo.

--------------------------------

