Golazo de Mercado Pago: El 60% de reintegro que se volvió viral

Mercado Pago cuenta con una promoción que promete cambiarle el día a más de uno: hasta 60% de reintegro en Open25 durante los fines de semana. Sí, leíste bien. Estamos hablando de que prácticamente más de la mitad de lo que gastás en supermercados y kioscos te vuelve directo a la billetera virtual. Y no, no es una oferta perdida entre cientos de beneficios que nadie entiende, esta es clara, contundente y, sobre todo, aprovechable.
La mecánica es sencilla, pero tiene sus detalles importantes. Si pagás usando el NFC de tu celular, el reintegro escala hasta ese jugoso 60%, con un tope diario de $5.000 por usuario. Traducido al criollo: acercás el teléfono al lector de tarjetas en Open25 y listo, el beneficio se activa automáticamente. Ahora bien, si preferís usar la tarjeta prepaga física de Mercado Pago, el porcentaje baja a 40%, pero igual sigue siendo un número más que interesante, con un límite de $4.000 por día.
Ahora, la pregunta es, ¿Qué días podés aprovechar esta oportunidad? Los viernes, sábados y domingos. Justo cuando la heladera empieza a vaciarse y las compras del fin de semana se vuelven inevitables. La estrategia de Mercado Pago es inteligente: te incentiva a concentrar tus gastos en estos días y, de paso, te hace ahorrar en serio.
Sin embargo, hay un requisito fundamental que no podés pasar por alto, y es que el descuento funciona únicamente en dispositivos de cobro Mercado Pago. Esto significa que si Open25 usa otro sistema de pago en alguna sucursal específica, la promoción no va a aplicar. Por eso, antes de realizar tus compras, asegúrate de que el comercio cuente con la terminal correcta.
Open25 y Mercado Pago: la combinación perfecta para ahorrar el finde
Esta promoción tiene vigencia hasta el 31 de octubre de 2025 en toda la República Argentina, lo que te da varios días para sacarle el jugo. Open25, con su red de supermercados y kioscos distribuidos en diferentes puntos del país, se convierte en el aliado perfecto para esta estrategia de ahorro.
Para quienes no lo saben, en este tipo de locales se podrán encontrar con alimentos y bebidas como snacks, golosinas, chocolates, gaseosas, jugos, bebidas alcohólicas, cigarrillos, y más. Básicamente, todo lo que podrías necesitar de forma rápida y sin ir a un supermercado grande, sobre todo en horarios nocturnos o fuera de lo común.
La clave está en planificar. Si sabés que vas a hacer compras grandes durante el fin de semana, dividir los gastos en varios días puede ayudarte a maximizar el beneficio sin toparte con los límites diarios. Además, combinando el uso del NFC con la tarjeta física según lo que vayas a comprar, podés ajustar tu estrategia para optimizar cada peso que vuelve a tu bolsillo.
