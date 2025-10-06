La película de 1 hora y 30 que se convirtió en un éxito rotundo

Si estás buscando una película que te revuelva las tripas y te haga cuestionar cada visita familiar incómoda que tuviste en tu vida, prepárate porque "The Front Room" llega para hacerte pasar un momento verdaderamente desagradable. Y lo digo en el mejor sentido posible.
Estrenada durante 2024, esta joya del terror psicológico tiene hora y media de duración que se sienten como una montaña rusa emocional sin frenos. Disponible en Apple TV, la propuesta es tan directa como escalofriante: Belinda, interpretada por Brandy Norwood, está embarazada y su vida parece encaminarse hacia la felicidad que cualquier futura madre merece. Pero entonces llega ella. La suegra. Y acá es donde todo se transforma en una pesadilla doméstica.
La sinopsis no deja lugar a interpretaciones ambiguas: "Todo se va al infierno para la joven embarazada Belinda (Brandy Norwood) luego de que su suegra (Kathryn Hunter) se mudara a su casa. Mientras la diabólica invitada intenta poner sus garras sobre el bebé, Belinda debe trazar la línea en algún lugar...". ¿Te parece poco? Porque créeme, la cosa se pone muchísimo peor.
Detrás de cámaras encontramos a Max Eggers y Sam Eggers en la dirección, quienes claramente entendieron que el verdadero horror no siempre necesita monstruos ni entidades sobrenaturales. A veces alcanza con una suegra manipuladora y un hogar que deja de ser refugio para convertirse en campo de batalla. El elenco se completa con Andrew Burnap, Neal Huff, David Manis, Mary Catherine Wright, Ellen J. Maddow y Mary Testa, entre otros nombres que construyen este universo escalofriante.
Terror psicológico puro en esta película
Ahora bien, ¿qué dicen quienes ya la vieron y analizaron profesionalmente? Porque acá es donde la cosa se pone interesante. Karina Adelgaard de Heaven of Horror fue contundente: "Todas y cada una de las escenas con Brandy Norwood y Kathryn Hunter están llenas de una energía alocada (...) El terror psicológico y los despiadados juegos mentales son lo que lo une todo". Y tiene razón absoluta. La química entre ambas actrices genera una tensión que atraviesa la pantalla.
Por su parte, Bill Bria de SlashFilm destacó las ambiciones narrativas del film: "La película no solo quiere funcionar a un nivel básico, sino que también quiere intentar abarcar las diversas dinámicas psicológicas, sociológicas y mitológicas en juego".
Sin embargo, quien mejor resume la experiencia es William Bibbiani de The Wrap, manifestando lo siguiente: "Los hermanos Eggers saben equilibrar con astucia los tonos más dispares. Nos asustamos por cada personaje, incluso cuando los señalamos y nos reímos de ellos. Es una película retorcida". Y esa palabra, "retorcida", define perfectamente lo que te espera.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, ¿Vale la pena dedicarle noventa y cuatro minutos de tu vida a esta película? Absolutamente. "The Front Room" no es un típico terror predecible. Es incómoda, visceral y difícil de olvidar.
