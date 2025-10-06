La película de 1 hora y 30 que se convirtió en un éxito rotundo

Por su parte, Bill Bria de SlashFilm destacó las ambiciones narrativas del film: "La película no solo quiere funcionar a un nivel básico, sino que también quiere intentar abarcar las diversas dinámicas psicológicas, sociológicas y mitológicas en juego".

Sin embargo, quien mejor resume la experiencia es William Bibbiani de The Wrap, manifestando lo siguiente: "Los hermanos Eggers saben equilibrar con astucia los tonos más dispares. Nos asustamos por cada personaje, incluso cuando los señalamos y nos reímos de ellos. Es una película retorcida". Y esa palabra, "retorcida", define perfectamente lo que te espera.

image "The Front Room", disponible para ver en Apple TV.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, ¿Vale la pena dedicarle noventa y cuatro minutos de tu vida a esta película? Absolutamente. "The Front Room" no es un típico terror predecible. Es incómoda, visceral y difícil de olvidar.

