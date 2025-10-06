Carlos Valderrama, histórico futbolista de la selección de Colombia y también leyenda del fútbol mundial, fue categórico al afirmar que el combinado cafetero puede llegar muy lejos en el Mundial 2026, que se jugará a mediados del año que viene.
LO VE COMO CANDIDATO
Carlos Valderrama mete presión a la Colombia de Lorenzo hacia el Mundial: "Ya es hora"
Carlos Valderrama, un histórico de Colombia y el fútbol mundial, aseguró que el equipo de Néstor Lorenzo está para jugar la final del próximo Mundial.
En una entrevista, "El Pibe" aseguró que el equipo que dirige técnicamente el argentino Néstor Lorenzo puede hacer historia. Esto es así ya que para Carlos Valderrama no hay ningún tipo de dudas: Colombia reúne todas las condiciones necesarias para jugar los 7 partidos. Es decir: para ser finalista de la Copa del Mundo.
Carlos Valderrama, estoico: "Eso no es presión, ya es hora"
En una entrevista con el programa de radio Fútbol de Primera, que conduce el periodista y relator argentino Andrés Cantor, Carlos Valderrama pronosticó un posible devenir del seleccionado cafetero.
Cantor le preguntó: "Entendiendo que todavía faltan 251 días y mucho puede pasar, ¿para qué ves esta Colombia en esta próxima Copa del Mundo?"
Carlos Valderrama, seco, respondió: "La final". Le pidieron que lo repita. "La final", repitió.
El otro periodista de la mesa acotó: "Qué presión". A lo que Carlos Valderrama respondió. "Eso no es presión. Ya es hora".
Las declaraciones del Pibe resonarán en toda Colombia. Una voz autorizada como él se escucha fuerte cuando opina de fútbol. No dijo nada suave: dijo que ya es hora de que el combinado nacional haga historia.
Las palabras de Valderrama esconden una lógica: el buen presente del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Finalizó las Eliminatorias en tercera posición, detrás de Argentina y Ecuador, pero es cierto que el 2025 no fue el mejor año. Se alejó un poco de aquel gran 2024 que tuvo, en donde fue un firme candidato a quedarse con la Copa América de Estados Unidos.
En aquel certamen llegó a la final y perdió contra la Selección Argentina, pero demostró que se había vuelto un conjunto sólido, reconocible, identitario, apoyado en un fluido funcionamiento colectivo y en figuras importantes.
Quizás también te interese leer: Facundo Buonanotte, seguro: por qué cree que el Chelsea lo puede llevar al Mundial 2026
En caso de que Colombia cumpla lo que pide Carlos Valderrama, la gesta sería histórica. Lo más lejos que llegó la selección cafetera en un Mundial fue a cuartos de final en Brasil 2014, donde cayó 2 a 1 contra la Verdeamarelha. En aquel entonces, el equipo era dirigido por otro argentino, José Pekerman.