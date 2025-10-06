Carlos Valderrama mete presión a la Colombia de Lorenzo hacia el Mundial: "Ya es hora"

"Colombia está para jugar la final" "Colombia está para jugar la final"

El otro periodista de la mesa acotó: "Qué presión". A lo que Carlos Valderrama respondió. "Eso no es presión. Ya es hora".

Las declaraciones del Pibe resonarán en toda Colombia. Una voz autorizada como él se escucha fuerte cuando opina de fútbol. No dijo nada suave: dijo que ya es hora de que el combinado nacional haga historia.

Las palabras de Valderrama esconden una lógica: el buen presente del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Finalizó las Eliminatorias en tercera posición, detrás de Argentina y Ecuador, pero es cierto que el 2025 no fue el mejor año. Se alejó un poco de aquel gran 2024 que tuvo, en donde fue un firme candidato a quedarse con la Copa América de Estados Unidos.

image Argentina-Colombia, final Copa América 2024 FOTO NA:AFA

En aquel certamen llegó a la final y perdió contra la Selección Argentina, pero demostró que se había vuelto un conjunto sólido, reconocible, identitario, apoyado en un fluido funcionamiento colectivo y en figuras importantes.

En caso de que Colombia cumpla lo que pide Carlos Valderrama, la gesta sería histórica. Lo más lejos que llegó la selección cafetera en un Mundial fue a cuartos de final en Brasil 2014, donde cayó 2 a 1 contra la Verdeamarelha. En aquel entonces, el equipo era dirigido por otro argentino, José Pekerman.

