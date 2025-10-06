Facundo Buonanotte es una de las grandes promesas de la Selección Argentina. El volante surgido de Rosario Central ha perdido terreno en las convocatorias, pero tras su paso al Chelsea aun se muestra muy esperanzado con llegar al Mundial 2026.
QUIERE ESTAR EN LA SELECCIÓN ARGENTINA
Facundo Buonanotte, seguro: por qué cree que el Chelsea lo puede llevar al Mundial 2026
Facundo Buonanotte sueña con estar en el Mundial 2026 con la Selección Argentina, a pesar de perder terreno. Acaba de llegar al Chelsea.
Así lo expresó en diálogo con DSports Radio, en donde contó las sensaciones de sus primeros pasos en el conjunto londinense, a donde llegó en el último mercado de pases. "Me siento muy cómodo en el club. Hay muchos sudamericanos, está Enzo y Garna (Garnacho). Me recibieron de buena manera tanto ellos como toda la gente que trabaja en el club así que contento", dijo Facundo Buonanotte.
"El club está muy bien, el equipo tiene mucha calidad, también hay mucha competencia interna para ver quién arranca entre los primeros XI", aseguró.
"La Premier League es la mejor liga del mundo, me lo demuestra cada fin de semana"
Fue una decisión arriesgada. Valiente, pero al mismo tiempo cargada de la incertidumbre lógica de sumarse a un equipo nuevo que, además, está repleto de jugadores de gran nivel. El volante argentino arribó al Chelsea cedido del Brighton por un año. Y allí debe pelearla desde atrás.
"Lo principal es dar el 100% en cada entrenamiento. En un equipo como Chelsea es fundamental", dijo. ¿Podría ganar espacio en los Blues de cara a la Copa del Mundo del año que viene? Para Facundo Buonanotte, si bien será complejo, es un desafío que toma con mucha expectativa y confianza.
Por lo que significa el nuevo club y por lo que es el campeonato inglés. "La Premier League es la mejor liga del mundo. Me lo demuestra cada fin de semana. Es una liga que no te deja de sorprender porque cada minuto puede pasar cualquier cosa. Eso pasó el partido pasado ente Liverpool (ganaron con un gol sobre la hora). Un partido tan parejo, tan trabado, que te exigía al máximo. Tenés que estar más que al 100% y es una liga que te exige mucho", señaló el chico de 20 años.
Para Facundo Buonanotte, la cabeza está puesta en ser parte de la delegación de Lionel Scaloni, un lugar donde ha perdido terreno (su última convocatoria fue en octubre de 2024) ante la aparición de otras tantas figuras jóvenes. "La competencia interna muy linda. Son todos grandísimos jugadores y todos piensan como yo: quieren hacer lo mejor en el club para poder estar en la Selección. Uno siempre está ilusionado por el llamado, nada más lindo que la Selección. Pero tengo claro que es la mejor Selección del mundo y soy consciente de que tengo que estar más que al 100% para poder estar", dijo.
Facundo Buonanotte: "Cuando aparece un equipo como Chelsea es muy difícil decirle que no"
El ex Canalla sabe que en el Chelsea, a pesar de la competencia, puede ganar lugar. "Uno apunta siempre a jugar en la Selección. Pero cuando aparece un equipo como Chelsea es muy difícil decirle que no, y uno quiere demostrar que está preparado para jugar en uno de los equipos más importantes del mundo", afirmó.
Facundo Buonanotte, la joven promesa que deslumbró a Ángel Di María en la Selección Argentina
El ex Brighton y Leicester también se mostró muy satisfecho con el contacto que mantiene con el cuerpo técnico de la Selección Argentina. "Cada tanto hablo con el CT de la Selección Argentina. Se manejan muy bien. Siempre están pendientes, te preguntan cosas tácticas. Hablo con Matías Manna. No hablo solo de fútbol, también de cosas personales. Es lindo porque te hace sentir importante a pesar de no estar convocado", expresó.
"El sueño es estar en el Mundial. Cualquier futbolista querría estar. Pero tengo claro que tengo que trabajar todos los días para poder estar ahí", sostuvo Facundo Buonanotte.