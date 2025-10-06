Facundo Buonanotte, seguro: por qué cree que el Chelsea lo puede llevar al Mundial 2026

Por lo que significa el nuevo club y por lo que es el campeonato inglés. "La Premier League es la mejor liga del mundo. Me lo demuestra cada fin de semana. Es una liga que no te deja de sorprender porque cada minuto puede pasar cualquier cosa. Eso pasó el partido pasado ente Liverpool (ganaron con un gol sobre la hora). Un partido tan parejo, tan trabado, que te exigía al máximo. Tenés que estar más que al 100% y es una liga que te exige mucho", señaló el chico de 20 años.

Para Facundo Buonanotte, la cabeza está puesta en ser parte de la delegación de Lionel Scaloni, un lugar donde ha perdido terreno (su última convocatoria fue en octubre de 2024) ante la aparición de otras tantas figuras jóvenes. "La competencia interna muy linda. Son todos grandísimos jugadores y todos piensan como yo: quieren hacer lo mejor en el club para poder estar en la Selección. Uno siempre está ilusionado por el llamado, nada más lindo que la Selección. Pero tengo claro que es la mejor Selección del mundo y soy consciente de que tengo que estar más que al 100% para poder estar", dijo.

Facundo Buonanotte: "Cuando aparece un equipo como Chelsea es muy difícil decirle que no"

El ex Canalla sabe que en el Chelsea, a pesar de la competencia, puede ganar lugar. "Uno apunta siempre a jugar en la Selección. Pero cuando aparece un equipo como Chelsea es muy difícil decirle que no, y uno quiere demostrar que está preparado para jugar en uno de los equipos más importantes del mundo", afirmó.

El ex Brighton y Leicester también se mostró muy satisfecho con el contacto que mantiene con el cuerpo técnico de la Selección Argentina. "Cada tanto hablo con el CT de la Selección Argentina. Se manejan muy bien. Siempre están pendientes, te preguntan cosas tácticas. Hablo con Matías Manna. No hablo solo de fútbol, también de cosas personales. Es lindo porque te hace sentir importante a pesar de no estar convocado", expresó.

A pesar de no citarlo, Lionel Scaloni y su cuerpo técnica siguen de cerca a Buonanotte

"El sueño es estar en el Mundial. Cualquier futbolista querría estar. Pero tengo claro que tengo que trabajar todos los días para poder estar ahí", sostuvo Facundo Buonanotte.

