GANARON 4 a 1

¡Fiesta! La Sub 20 pasó a los octavos de final

La Selección Sub20 le ganó 4 a 1 a Australia y se clasificó a los octavos de final del Mundial. Australia el gran derrotado.

01 de octubre de 2025 - 23:04
La Selección Argentina tiró a la cancha toda su jerarquía contra Australia (4-1)

La Selección argentina Sub20 goleó 4-1 a su par de Australia, en la ciudad chilena de Valparaíso, durante la segunda fecha del Grupo D del Mundial de la categoría que se disputa en el país trasandino y clasificó a los octavos de final.

En el partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el delantero Alejo Sarco marcó el primer gol a los 4 minutos de juego y Tomás Pérez amplió la ventaja a los 45.

El delantero Daniel Bennie descontó a los 25 minutos del complemento, pero Ian Subiabre puso el 3-1 a los 49 y Santino Andino el cuarto a los 50.

Diego Placente y su equipo.
Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanza los seis puntos, se mantiene invicto, es líder del Grupo D y se clasifica a los octavos de final del certamen continental.

En la próxima y última fecha, definirá su zona cuando enfrente, a Italia a las 20.00 del sábado en Valparaíso.

Por su parte, los del inglés Trevor Morgan sumaron su segunda derrota en el campeonato y quedaron afuera del Mundial.

En la próxima fecha, cerrará su participación ante Cuba el sábado a las 20 horas en Santiago.

