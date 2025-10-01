¡Fiesta! La Sub 20 pasó a los octavos de final

En la próxima y última fecha, definirá su zona cuando enfrente, a Italia a las 20.00 del sábado en Valparaíso.

Por su parte, los del inglés Trevor Morgan sumaron su segunda derrota en el campeonato y quedaron afuera del Mundial.

En la próxima fecha, cerrará su participación ante Cuba el sábado a las 20 horas en Santiago.

