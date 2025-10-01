La justicia de USA demostró que Fred Machado, detenido en Viedma, aportó por lo menos US$ 200 mil en 2019 para la campaña de José Luis Espert, actual socio del presidente de la Nación Javier Milei.
¿OTRO TRIÁNGULO DE HIERRO?
El narco Fred Machado, José Luis Espert y Javier Milei comparten abogado: Francisco Oneto
La relación entre Espert y Machado fue reconocida en televisión por el propio candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de LLA.
Primer paso: Espert candidato
En 2018, el economista aceptó una candidatura presidencial con un solo objetivo: esmerilar la figura del presidente Mauricio Macri y dividir el voto conservador en la Argentina. Por entonces, se creía que el actual titular del PRO era competitivo y estaba en condiciones de ser reelecto.
Pero, Espert no tenía casi nada para encarar una campaña presidencial, apenas su supuesto prestigio. José Luis no gobernaba ningún distrito, no tenía cargos públicos y ni siquiera era legislador.
En el aeródromo de San Fernando, desde donde salen la mayoría de los vuelos privados de Buenos Aires, se habrían entrevistado por primera vez. Fue en marzo de 2019.
Se imaginaban sus futuros sponsors a José Luis como una suerte de remedo del ultra conservador presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien estaba por entonces a cargo del Planalto, sede del Poder Ejecutivo del gigante sudamericano.
La misma estaba a nombre de Claudio Cicarelli, primo hermano de Fred Machado y pareja de la actual diputada por LLA de Río Negro, Lorena Villaverde. Cicarelli emitió varias cédulas azules para que otros puedan circular en el auto blindado. Entre los autorizados estaba José Luis Espert.
En la famosa foto en la que se ve a Espert frente al avión de patente N28FM, que es el mismo bombardier challenger que Machado usó durante todo ese año en sus viajes desde Florida, México o Guatemala a Argentina.
La imagen fue tomada el 18 de abril 2019 en el Aeropuerto de Viedma, a donde habían ido para la ya famosa presentación del libro “La sociedad cómplice” en el Hotel Austral de esa ciudad.
2-Segundo paso, alianza con los Machado
La familia es oriunda de Trelew. La madre partera y el padre metalúrgico y comerciante. Vivieron en el barrio “Mil viviendas”.
Con la mayoría de edad “Fred” se fue a Viedma primero y a Buenos Aires después para formarse como piloto civil.
Su hermano Gastón, en cambio, se quedó en Trelew hasta 2017 al frente de un negocio de aberturas metálicas, Pina SRL, que había pertenecido a su padre. Gastón cerró de manera abrupta el emprendimiento y dejó el tendal de deudas.
Una de las compañías creadas fue “Desarrollos Inmobiliarios Izabal”, con la que prometieron construir la “Torre Manatí” de 37 pisos con vista al mar valuada en cuarenta millones de dólares. Iba a ser “la más alta de Centroamérica”.
De acuerdo a lo que reportó la prensa guatemalteca, nunca se construyó y hoy apenas existe allí un baldío. Ante el reclamo de los inversores, la Municipalidad de Puerto Barrios informó que la sociedad no tenía licencia para construir ni presentó el estudio de impacto ambiental.
Los hermanos Gastón y Fred, según el sitio especializado Insight Crime, financiaron las campañas de varios candidatos presidenciales en Guatemala, incluido el expresidente Jimmy Morales (2016-2020) a quien Machado le prestó aviones y su helicóptero privado, en múltiples ocasiones para que hiciera campañas proselitistas.
3-Tercer paso, Fred a la cárcel y operativo despegue
El aportante a la campaña de Espert cayó en prisión tras ser acusado de narco lavador y por ello su hermano Gastón se instaló en Tulum, en donde se presentaba como arquitecto y promovía emprendimientos inmobiliarios.
El “benefactor” libertario estuvo originalmente preso en las dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche. Luego, gracias a su hábil abogado Francisco Oneto (también representa a Javier Milei en la causa $Libra y a José Luis Espert) se demoró la extradición pedida por la justicia de los Estados Unidos.