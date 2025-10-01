El narco Fred Machado, José Luis Espert y Javier Milei comparten abogado: Francisco Oneto

Fred Machado se habría comprometido a aportar dinero y aviones propios para los desplazamientos. También, el uso de la camioneta Jeep Grand Cherokee que saltó a la fama en agosto de 2019 cuando rumbo al canal Crónica iban a bordo José Luis Espert y Luis Rosales (su compañero de fórmula presidencial): recibieron una balacera en pleno camino. Fred Machado se habría comprometido a aportar dinero y aviones propios para los desplazamientos. También, el uso de la camioneta Jeep Grand Cherokee que saltó a la fama en agosto de 2019 cuando rumbo al canal Crónica iban a bordo José Luis Espert y Luis Rosales (su compañero de fórmula presidencial): recibieron una balacera en pleno camino.

La misma estaba a nombre de Claudio Cicarelli, primo hermano de Fred Machado y pareja de la actual diputada por LLA de Río Negro, Lorena Villaverde. Cicarelli emitió varias cédulas azules para que otros puedan circular en el auto blindado. Entre los autorizados estaba José Luis Espert.

En la famosa foto en la que se ve a Espert frente al avión de patente N28FM, que es el mismo bombardier challenger que Machado usó durante todo ese año en sus viajes desde Florida, México o Guatemala a Argentina.

La imagen fue tomada el 18 de abril 2019 en el Aeropuerto de Viedma, a donde habían ido para la ya famosa presentación del libro “La sociedad cómplice” en el Hotel Austral de esa ciudad.

image José Luis Espert antes de viajar a Viedma con el avión de Fred Machado

2-Segundo paso, alianza con los Machado

La familia es oriunda de Trelew. La madre partera y el padre metalúrgico y comerciante. Vivieron en el barrio “Mil viviendas”.

Con la mayoría de edad “Fred” se fue a Viedma primero y a Buenos Aires después para formarse como piloto civil.

Su hermano Gastón, en cambio, se quedó en Trelew hasta 2017 al frente de un negocio de aberturas metálicas, Pina SRL, que había pertenecido a su padre. Gastón cerró de manera abrupta el emprendimiento y dejó el tendal de deudas.

Se refugió en Guatemala junto a su hermano. En ese país, constituyeron en un año 7 empresas en la zona de Izabal dedicadas a la construcción, los alimentos y el transporte. En Florida, Fred Machado registró otras quince dedicadas fundamentalmente a la aviación.

Una de las compañías creadas fue “Desarrollos Inmobiliarios Izabal”, con la que prometieron construir la “Torre Manatí” de 37 pisos con vista al mar valuada en cuarenta millones de dólares. Iba a ser “la más alta de Centroamérica”.

De acuerdo a lo que reportó la prensa guatemalteca, nunca se construyó y hoy apenas existe allí un baldío. Ante el reclamo de los inversores, la Municipalidad de Puerto Barrios informó que la sociedad no tenía licencia para construir ni presentó el estudio de impacto ambiental.

Los hermanos Gastón y Fred, según el sitio especializado Insight Crime, financiaron las campañas de varios candidatos presidenciales en Guatemala, incluido el expresidente Jimmy Morales (2016-2020) a quien Machado le prestó aviones y su helicóptero privado, en múltiples ocasiones para que hiciera campañas proselitistas.

image "Self made man": del barrio 1.000 viviendas a una compañía de aviones en USA

3-Tercer paso, Fred a la cárcel y operativo despegue

El aportante a la campaña de Espert cayó en prisión tras ser acusado de narco lavador y por ello su hermano Gastón se instaló en Tulum, en donde se presentaba como arquitecto y promovía emprendimientos inmobiliarios.

El “benefactor” libertario estuvo originalmente preso en las dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche. Luego, gracias a su hábil abogado Francisco Oneto (también representa a Javier Milei en la causa $Libra y a José Luis Espert) se demoró la extradición pedida por la justicia de los Estados Unidos.

Pudo purgar prisión domiciliaria en un caserón en medio de un enorme parque arbolado y cercado en la capital rionegrina. Allí, Machado fijó domicilio y construyó una casa para su madre (que abandonó su antigua vivienda social). En medio de esa vida aparentemente tranquila, Machado sigue los acontecimientos políticos que lo tienen como protagonista en la tapa de los principales telediarios de la Argentina.