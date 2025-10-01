2 excolaboradores aseguran que Espert tenía un vínculo frecuente con Fred Machado

"Entablan una relación y quedan en contacto y una de las primeras cosas que se tiran en la mesa, pero se consolida es el viaje a Viedma", hasta donde Espert llegó en un avión de Machado para la presentación de un libro, dijo. De ese viaja surge la foto de Espert y Etchepare frente a la nave del empresario.

Etchepare contó que el interés de Machado por Espert fue a raíz de una afinidad ideológica y de cierto aumento del perfil del economista con sus apariciones en el programa de Alejandro Fantino.

Y si bien dijo que Machado no tuvo "participación activa" en aquella campaña, igual "llamaba para saber cómo iba, o para decir 'te fijaste qué dijo fulano o mengano'"."Estaba interesado", resumió. Esa cotidianeidad contrasta con las afirmaciones de Espert de que su vínculo con Machado se limitó a aquel viaje en avión o al préstamo de una camioneta.

"Le da el transporte, le da la camioneta. Te aparecen con un vehículo sabiendo que José Luis no tenía transporte", recordó.

De todas formas, Etchepare sostuvo que su postura es la de "desdramatizar" esos antecedentes y además afirmó que Machado no es requerido en USA por narcotráfico sino por "estafa y conspiración", este último un delito equiparable con la asociación ilícita.

Pero, de acuerdo a lanación.com, uno de los delitos que se le imputan a Machado es el de "conspiración para fabricar y distribuir cocaína".

Etchepare, por otro lado, dijo desconocer si Espert recibió financiamiento en 'negro' para aquella campaña, de la que él se apartó -dijo- cerca del cierre de listas de aquel año.

"Cercana y frecuente"

Por su parte, Clara Montero Barré habló con Perfil Radio y contó que ella vio a Machado en 2 únicas oportunidades donde apareció en calidad de "aportante" a la campaña presidencial de Espert. La periodista afirmó que en ese momento no tuvo trato directo con el detenido empresario y que el vínculo "era exclusivamente de José Luis Espert", con quien tenía una "relación era cercana y frecuente".

"Recién empecé a tener contacto con Machado cuando fue detenido. Me pareció un tema periodísticamente interesante y, ya alejada de Espert, lo busqué. Si no recuerdo mal, estaba en Neuquén o cerca, y me comuniqué con la cárcel. Desde entonces establecí un vínculo como productora, porque quería saber de su historia, si realmente era narcotraficante", contó.

"Lo llamativo es que él niegue su relación con Espert, cuando en realidad existía. No entiendo por qué alguien rechazaría un vínculo si no tiene nada que ocultar. Yo lo reconozco sin problema", dijo.

Consultada sobre la defensa que hace Espert, sobre que el vínculo se limitó al viaje en avión y al préstamos d ela camioneta, Montero Barré respondió: "lo que yo sé es que la relación era cercana y frecuente".

Confirmó que Machado y Espert se conocieron en "el hípico" de San Isidro, pero que el nexo fue un periodista de apellido "De Luca".

"Según ese relato, Machado le dijo a Espert que lo admiraba, que lo seguía en Animales Sueltos, el programa de Fantino, y que quería acercarse a él. Esa es la versión que conozco, y reafirmo: el único que tenía relación directa con Fred Machado era José Luis Espert", dijo.

El dato más novedoso de la trama es la aparición de un documento contable en poder de la justicia de USA en el que figura un pago de un fideicomiso de Machado a Espert por US$200 mil en 2020.

La exjefe de prensa del diputado no pudo confirmar que esa transferencia haya ocurrido.

"Espert lo vio más de una vez en su vida a Machado"

Clara Montero Barré, productora y jefa de prensa de Luis Espert en 2019, habló de su relación con el empresario acusado de narco y agregó que "Espert me parece miserable".



Clara Montero Barré, productora y jefa de prensa de Luis Espert en 2019, habló de su relación con el empresario acusado de narco y agregó que "Espert me parece miserable". pic.twitter.com/y2BSkjv4Iz — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) October 1, 2025

"No me sorprende en absoluto. Puede ser verdad, también puede no serlo, y estaría faltando a la verdad si afirmo que sé cuánto dinero le aportó. Lo que sí sé es que en algún momento se intentó buscar otros aportantes y resultaba muy difícil por el comportamiento de Espert, que terminaba espantándolos", dijo.

"Su estilo era siempre el mismo: amigo o enemigo, nunca un punto intermedio. Por eso creo que sí, que Fred lo ayudó económicamente. Pero en qué monto, no lo sé", concluyó.

En otro diálogo, ahora con Radio Con Vos, Montero dijo que tampoco podía afirmar que Machado es narcotraficante.