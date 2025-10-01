El Senado sesionará mañana desde las 10 para rechazar los vetos presidenciales a los proyectos de financiamiento universitario y de declaración de emergencia en pediatría, con foco en el Hospital Garrahan. Aunque Lisandro Catalán hizo lo posible para recolectar voluntades, el oficialismo estaría lejos de cumplir sus deseos.
JUEVES MOVIDO
Senado alineado para no cumplir los deseos de Milei
El Senado sesionará para rechazar los vetos de Milei en Garrahan y universidades sumarán, el proyecto que busca convertir en ley el Programa Alerta Sofía.
Según fuentes legislativas señaladas por la agencia NA la Casa Rosada deberá promulgar ambas leyes y aceptar las insistencias del Poder Legislativo, que se contabilizarán para Balcarce 50 como otra derrota.
A finales de agosto, la Cámara alta había aprobado ambos proyectos por abrumadora mayoría: el que actualiza fondos para las universidades nacionales cosechó 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, mientras que la emergencia en pediatría obtuvo 62 votos afirmativos y ocho negativos.
El temario, que terminó de definirse el miércoles (01/10) en Labor Parlamentaria, incluirá la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y dos tratados internacionales.
El cuerpo intentará darle media sanción al Programa Alerta Sofía, creado en el año 2019 por el ministerio de Seguridad bajo la gestión de la actual titular de la cartera, Patricia Bullrich, con el objetivo de difundir de manera urgente desapariciones de menores.
Más noticias en Urgente24
Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica
Problemas para Milei: Sin US$, la 'carta Trump' ya no influye (llamen al Chapulín...)
'Shutdown' (no hay dinero): La cruda verdad devaluó la visita de Javier Milei a Donald Trump
La miniserie de 8 capítulos que todos devoran en cuestión de horas
Inter Miami 3 - Chicago Fire 5: una lluvia de goles, un partido de locos y mucho por pulir