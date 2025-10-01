¿Cuántos verdes le quedan al Tesoro para contener al dólar hasta el 26-O?

¿Cuántos dólares hay en el Tesoro?

Del monto liquidado por el agro, “el Tesoro compró alrededor de US$ 2.200 millones (38% del total), en lugar de los US$ 3.000 millones previstos. Los depósitos en moneda extranjera del Tesoro rondan los US$ 2.100 millones tras las ventas de hoy que habrían rondado US$ 400 millones”, explica Equilibra.

Estos US$400 millones se estimaron por el volumen operado en el mercado. “El volumen operado en el MULC se mantuvo alto -US$ 780 millones en promedio de la semana-, por lo que, de haberse reducido la liquidación de CIARA-CEC, indicaría ventas significativas del Tesoro para la jornada (en torno a US$ 400 millones)”, detalla Equilibra.

image Liquidación de agrodivisas y compras del Tesoro. Fuente: Equilibra.

Con esto:

Para contener el precio del dólar en las próximas 16 ruedas previas a las elecciones, el Tesoro tendría disponible el equivalente a US$ 131 millones diarios.

Equilibra espera que no haya mucha oferta de dólares en el mercado, ya que el agro adelantó sus liquidaciones a septiembre por la baja de las retenciones, y en contraposición, la demanda de dólares aumentará, a la espera de que se libere la flotación del verde luego del 26 O.

¿Cuáles otros recursos tiene el gobierno para intervenir el mercado cambiario?

Equilibra presenta cuatro opciones:

Intervencion directa: Venta de divisas del Tesoro (por hasta US$ 2.100 millones en cualquier momento) o del BCRA en el techo de la banda. Éste último cuenta con reservas líquidas por US$ 23.300 millones para defender el techo (incluyendo el desembolso del FMI), pero a mayor venta de divisas, mayor riesgo de impago de la deuda en moneda dura;

Venta de dólar futuro/dollar linked. Tanto esta medida como la emisión de títulos dólar linked, la han utilizado significativamente las firmas agroexportadoras para calzar riesgo cambiario al ingresar divisas anticipadamente, y queda aún espacio para profundizar su uso, pero a riesgo de fuertes pérdidas si se abanondan las bandas cambiarias tras las elecciones;

Suba de tasas de interés. Con probable cambio de régimen, y a menos de un mes de las elecciones, no hay suba de tasas que reactive el carry trade.

Aumentar las restricciones y controles. Ya el 26 de septiembre de este año, el Central volvió a instaurar la restricción cruzada para personas físicas y comenzó a controlar que las billeteras virtuales no ofrezcan compra/venta de dólar oficial. Estas medidas reducen la demanda de divisas en el oficial, pero elevan la brecha cambiaria que volvió a 2 dígitos.

El camino a las elecciones legislativas del 26-O se presume como un sendero difícil y costoso para el gobierno, y perjudicial para los recursos del Estado.

Más noticias en Urgente24

Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica

'Shutdown' (no hay dinero): La cruda verdad devaluó la visita de Javier Milei a Donald Trump

Problemas para Milei: Sin US$, la 'carta Trump' ya no influye (llamen al Chapulín...)

La miniserie de 8 capítulos que todos devoran en cuestión de horas

Inter Miami 3 - Chicago Fire 5: una lluvia de goles, un partido de locos y mucho por pulir