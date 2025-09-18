2da. derrota consecutiva para Milei: El Senado volteó el veto de los ATN

Live Blog Post

Misiones (Carlos Rovira), gran beneficiaria de los ATN de Javier Milei / Toto Caputo

José Giménez en Chequeado.com/:

"(...) Según los datos oficiales, la gestión de Javier Milei entregó $ 169.800 millones en concepto de ATN a las provincias en lo que va del mandato. En 2024 el Gobierno giró $ 49.800 millones, mientras que en los primeros 9 meses de 2025 repartió $ 120.000, casi el triple.

Misiones (gobernada por Hugo Passalacqua -Frente de la Concordia Social-) es la provincia que más fondos de ATN recibió: entre 2024 y 2025 el Gobierno le giró $ 20.000 millones, el 11,8% del total.

Le siguieron Salta ($ 19.000 millones); Tucumán ($ 18.500 millones); Entre Ríos ($ 15.800 millones) y Neuquén ($ 15.000 millones).

Según la información oficial procesada por Chequeado, de los $ 20 mil millones recibidos por Misiones, $ 13 mil millones fueron entregados en 2024 y los restantes $ 7 mil millones, en lo que va de 2025.

En tanto, en 2025 la provincia que más fondos recibió fue Neuquén, con $ 15.000 millones. Le siguieron Salta ($ 13.000 millones); Santa Fe y Tucumán (ambas con $ 12.000 millones); y la provincia de Buenos Aires (que recibió $ 10.000 millones tras las inundaciones de Bahía Blanca).

La provincia gobernada por Axel Kicillof (Fuerza Patria) fue la más beneficiada por la gestión de Alberto Fernández, que le giró más de $ 48.000 millones (unos $ 580.000 millones a valores actuales) en 4 años. (...)".

chequeado

En este marco se vínculo Milei / Carlos Rovira (jefe político del gobernador Hugo Passalacqua, y de Misiones), no se entiende cómo no hubo un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y Frente Renovador para la Concordia. Es el ejemplo más notable de la impericia, la avaricia y la ignorancia política de Karina Milei y Lule Menem (éste con intereses familiares en Misiones, para peor).

Ambiguo lo de la Provincia de Salta: Gustavo Sáenz afirma resultar crítico de Javier Milei pero en Diputados, el bloque Innovación Federal, del que participa también Misiones, pero lidera la salteña Pamela Calletti, ha resultado muy productiva en ATN para la provincia. En el Senado, Salta tiene una notable representación con Juan Carlos Salta, de JxC pero pionero en ese espacio en los acuerdos con LLA.