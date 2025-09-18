2da. derrota consecutiva para Milei: El Senado volteó el veto de los ATN

Difícil comprender la coyuntura argentina. Todavía no se cumplen 2 años de Javier Milei y va cuesta abajo. El Presidente está herido. El domingo 26/10 hay elecciones de renovación legislativa, y su Alianza La Libertad Avanza llega con derrotas en las urnas en las provincias de Corrientes y Buenos Aires, doble KO en Diputados a 2 vetos presidenciales y 24 horas después, el Senado se dispone ae derribar otro veto. La incertidumbre política impacta a una Administración floja de dólares y que estrella a la Argentina en otra recesión.
ATN: Qué senadores votaron a favor del veto
Con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, el Senado volteó el veto de Javier Milei a la Ley sobre el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que fue presentado por todos los gobernadores y el jefe de gobierno porteño.
Solamente se opusieron a la Ley (es decir, votaron a favor del veto) los 6 integrantes de La Libertad Avanza; además de los cordobeses del PRO Carmen Álvarez Rivero y Luis Juez; y el formoseño Francisco Paoltroni.
Las abstenciones fueron del entrerriano Alfredo De Ángeli; y de los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri.
