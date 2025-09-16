Nancy Pazos deschavó a Telefe y reveló lo que le espera a Mariana Brey si no se disculpa

La demolición continuó sin piedad. "Yo más de una vez le dije la Adorni de la mesa. Es realmente un horror. No puede sostener una discusión", disparó Nancy.

No obstante, lo que convierte esta pelea en algo potencialmente explosivo es la dimensión legal que está tomando el asunto. Cuando Pablo Layús le preguntó sobre la posibilidad de llevar el tema a la Justicia, la respuesta de Pazos fue categórica y amenazante: "Voy a ver. No lo descarto. Estoy harta. Que se haga cargo si quiere jugar este juego. Ella no pidió perdón. Yo le pedí disculpa".

¿Por qué se enfrentaron Nancy Pazos y Mariana Brey?

Todo comenzó cuando hablaban al respecto de la cadena nacional que dio el presidente Javier Milei en la noche del lunes (15/09). La ex angelita, reconocida seguidora libertaria, defendía las políticas de ajuste por parte del oficialismo y apuntó contra su colega cuando la incluyó en un grupo de periodistas que, según su criterio, buscan debilitar al Gobierno.

"Vos formás parte de esa oposición, la oposición golpista, discúlpame. Que no quiere que el presidente termine su mandato. Es grave", expresó. Pero como era de esperarse, su comentario no pasó desapercibido por su compañera que estalló de bronca y contestó: "No hay persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotuda diciéndome que soy una golpista, boluda, no".

Inmediatamente, la conductora Georgina Barbarossa quiso intervenir para llevar calma, aunque su furia no cesó y la increpó: "Me dijo golpista y vos te lo bancás. Y ahora yo le digo 'pelotuda' y no. ¿Qué pasa?". "Es una barbaridad y nadie le está diciendo nada", se quejó.

-------------------------------

Más contenido en Urgente24

La película de 2 horas que se impone como una de las más vistas del año

Los últimos momentos antes del accidente de Thiago Medina: "Hubo una discusión y él..."

¿Wanda Nara manda en Telefe?: La baja en MasterChef Celebrity que sorprende a todos

Gustavo Bermúdez aclaró los rumores que lo acusaban de robarle el lugar a Mike Amigorena