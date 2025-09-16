La tensión que siempre existió entre Nancy Pazos y Mariana Brey explotó de manera descomunal este martes 16/09 en los estudios de Telefe. Lo que comenzó como otra discusión más en "A la Barbarossa" terminó con acusaciones graves, insultos directos y ahora, con la amenaza concreta de una demanda judicial que podría cambiar las reglas del juego para la conductora de "Indomables" (C5N).
"QUE SE HAGA CARGO"
Nancy Pazos deschavó a Telefe y reveló lo que le espera a Mariana Brey si no se disculpa
Después del feroz cruce, Nancy Pazos habló con Intrusos y lo que dijo podría traerle serios problemas a Mariana Brey.
La bomba estalló cuando Brey decidió cruzar una línea que, según Pazos, jamás debería haber atravesado. Durante la emisión del programa, la panelista acusó directamente a Pazos de "golpista", una palabra que en el contexto político argentino no es precisamente un calificativo menor. Esta acusación desató la furia de Nancy, quien no tardó en responder con la artillería pesada que la caracteriza.
Sin embargo, lo más revelador de toda esta situación llegó después, cuando Pazos fue entrevistada por "Intrusos" para dar su versión de los hechos. Allí, con esa sinceridad brutal que la define, no se guardó absolutamente nada. "No, no, me dijeron de todo y yo reaccioné. A mí me acusaron de una figura que es un delito penal. (Brey) lee en el celular la letra que le dan. Al acusarme de golpista, no reaccionó la mesa ni la producción. Que después sí la agarraron en el corte y le dijeron: 'hermana, no'", explicó con lujo de detalles.
Pero acá, es donde la historia se pone verdaderamente jugosa, ya que Nancy no solo admitió haber insultado a su colega, sino que prácticamente se regodeó haciéndolo. "Yo la insulté. Que está mal, está mal. A mí me encanta, igualmente, usar todas las palabras del diccionario. Y soy muy puteadora, eso desde ya. Y como bien dijo alguna vez Fontanarrosa, no es lo mismo decir 'tonto' que 'pelotuda'. Es bien contundente y se merecía que le dijera eso, en más de una oportunidad. Esta vez me saqué las ganas".
Nancy Pazos evalúa acciones legales tras el brutal enfrentamiento con Mariana Brey
Pero Nancy no se quedó solamente con el insulto. Fue mucho más allá y despedazó completamente la forma de trabajar de Brey: "Ella usa la letra que le pasan. Si la veías en el programa de ayer, estaba calladita la boca, se ve que no había recibido letra todavía. Y hoy hablaba con las cuatro cosas, las tiene anotadas. Es un papelón".
La demolición continuó sin piedad. "Yo más de una vez le dije la Adorni de la mesa. Es realmente un horror. No puede sostener una discusión", disparó Nancy.
No obstante, lo que convierte esta pelea en algo potencialmente explosivo es la dimensión legal que está tomando el asunto. Cuando Pablo Layús le preguntó sobre la posibilidad de llevar el tema a la Justicia, la respuesta de Pazos fue categórica y amenazante: "Voy a ver. No lo descarto. Estoy harta. Que se haga cargo si quiere jugar este juego. Ella no pidió perdón. Yo le pedí disculpa".
¿Por qué se enfrentaron Nancy Pazos y Mariana Brey?
Todo comenzó cuando hablaban al respecto de la cadena nacional que dio el presidente Javier Milei en la noche del lunes (15/09). La ex angelita, reconocida seguidora libertaria, defendía las políticas de ajuste por parte del oficialismo y apuntó contra su colega cuando la incluyó en un grupo de periodistas que, según su criterio, buscan debilitar al Gobierno.
"Vos formás parte de esa oposición, la oposición golpista, discúlpame. Que no quiere que el presidente termine su mandato. Es grave", expresó. Pero como era de esperarse, su comentario no pasó desapercibido por su compañera que estalló de bronca y contestó: "No hay persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotuda diciéndome que soy una golpista, boluda, no".
Inmediatamente, la conductora Georgina Barbarossa quiso intervenir para llevar calma, aunque su furia no cesó y la increpó: "Me dijo golpista y vos te lo bancás. Y ahora yo le digo 'pelotuda' y no. ¿Qué pasa?". "Es una barbaridad y nadie le está diciendo nada", se quejó.
-------------------------------
Más contenido en Urgente24
La película de 2 horas que se impone como una de las más vistas del año
Los últimos momentos antes del accidente de Thiago Medina: "Hubo una discusión y él..."
¿Wanda Nara manda en Telefe?: La baja en MasterChef Celebrity que sorprende a todos
Gustavo Bermúdez aclaró los rumores que lo acusaban de robarle el lugar a Mike Amigorena