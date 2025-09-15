La pantalla de Telefe se prepara para recibir una nueva temporada de "MasterChef Celebrity", pero las llamas ya comenzaron a encenderse mucho antes de que las cámaras empiecen a grabar. Lo que parecía ser una lista cerrada de 24 personalidades dispuestas a demostrar sus habilidades culinarias, ahora tambalea por una controversia que tiene todos los condimentos del mejor reality: ¿traición, venganza y carteras de lujo?
¡Y TODAVÍA NI EMPEZÓ!
¿Wanda Nara manda en Telefe?: La baja en MasterChef Celebrity que sorprende a todos
MasterChef Celebrity todavía no arrancó en Telefe y ya corre riesgo de cambiar a sus participantes. Por qué se bajó Momi Giardina.
La bomba la detonó Ángel de Brito en "LAM", revelando que Momi Giardina, la reconocida panelista de "Nadie dice nada", estaría considerando abandonar el proyecto gastronómico. Sin embargo, detrás de esta supuesta decisión profesional se esconde una historia mucho más jugosa y a continuación te la revelamos.
Todo comenzó cuando la conductora Wanda Nara decidió ajustar cuentas públicamente con Giardina durante el especial "Se prenden las hornallas". Con la elegancia de una reina, pero la fiereza de una leona defendiendo su territorio, la empresaria mediática no dudó en decirle a quien supuestamente cuestionó la autenticidad de su colección de bolsos: "Tengo para hablar con Momi. Dijo que mis carteras son truchas. Dijo eso… vos sabés, que comprás bolsos cada tanto", le confesó sin filtros a Verónica Lozano.
Pero Wanda no se conformó con una simple aclaración. Decidió contraatacar con la contundencia de quien tiene las pruebas en la mano: "todas mis carteras son verdaderas", aseguró, mencionando que posee documentación desde Turquía e Italia que respalda cada una de sus adquisiciones. Y como si fuera poco, lanzó una advertencia que sonó más a promesa de guerra: "Se lo voy a decir en la cara y todos los días voy a venir con un bolso nuevo".
El nombre que suena en Telefe para reemplazar a Momi Giardina
Mientras tanto, la producción del canal ya estaría evaluando alternativas para cubrir el eventual hueco que dejaría la polémica actriz. El nombre que suena con fuerza es el de Selva Pérez, la ex participante de "Gran Hermano 2024/2025".
Lo cierto es que, según LAM, Giardina habría firmado inicialmente solo por un mes de grabación, argumentando compromisos laborales previos. No obstante, las especulaciones crecen como espuma: ¿será realmente una cuestión de agenda o la tensión con la conductora resultó el ingrediente que arruinó la receta?
La situación plantea un dilema fascinante para los productores del programa. Por un lado, Momi representa ese factor impredecible que tanto gusta al público, capaz de generar momentos virales con una sola frase. Por otro, mantenerla podría significar convivir con un clima de enemistad que se extienda más allá de las hornallas.
