¿Wanda Nara manda en Telefe?: La baja en MasterChef Celebrity que sorprende a todos

Lo cierto es que, según LAM, Giardina habría firmado inicialmente solo por un mes de grabación, argumentando compromisos laborales previos. No obstante, las especulaciones crecen como espuma: ¿será realmente una cuestión de agenda o la tensión con la conductora resultó el ingrediente que arruinó la receta?

La situación plantea un dilema fascinante para los productores del programa. Por un lado, Momi representa ese factor impredecible que tanto gusta al público, capaz de generar momentos virales con una sola frase. Por otro, mantenerla podría significar convivir con un clima de enemistad que se extienda más allá de las hornallas.

