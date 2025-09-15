La película de 2 horas que se impone como una de las más vistas del año

La película "Pecadores", estrenada en 2025, y disponible para ver en HBO Max, se convirtió rápidamente en uno de los grandes títulos del año. Con una duración de 2 horas y 18 minutos, este film apuesta por un cruce entre el terror y el drama, donde dos hermanos gemelos regresan a su ciudad natal para empezar de nuevo, sin saber que un mal acecha en las sombras dispuesto a recibirlos.
Dirigida por Ryan Coogler y encabezada por Michael B. Jordan y Hailee Steinfeld, el film reúne además a Miles Caton, Jack O'Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Miller, Delroy Lindo, Helena Hu, Yao, Li Jun Li, Peter Dreimanis y Lola Kirke. Quienes aportan matices y le dan credibilidad a un relato que combina lo íntimo con lo colectivo.
Michael B. Jordan brilla en esta película de Ryan Coogler
La crítica especializada no tardó en resaltar las virtudes de "Pecadores". Desirée de Fez, de El Periódico, señaló: "Magnífica (...) Es muy atractiva por su sugerente trabajo con los géneros. (...) También por la madurez y la belleza con las que Coogler explica a los personajes y cuenta la historia de su comunidad".
En la misma línea, Salvador Llopart de La Vanguardia destacó: "Imprevisible y grandiosa película de terror -sobre todo en IMAX- que te pone la piel de gallina con sus piezas musicales. Sutil en el trazado de los personajes; espectacular en la puesta en escena".
Por su parte, Pete Hammond de Deadline afirmó: "Marca otra razón de peso por la que Coogler está en la cima de su generación de cineastas, y Jordan sigue demostrando por qué es una auténtica estrella de cine". Una apreciación que sintetiza la potencia de la dupla entre dirección e interpretación.
Con todo esto, "Pecadores" se consolida como una propuesta que trasciende la etiqueta de terror y se transforma en una de las películas más comentadas del año, capaz de atrapar tanto a quienes buscan sobresaltos como a quienes prefieren relatos con profundidad dramática.
