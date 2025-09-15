La película de 2 horas que se impone como una de las más vistas del año

La película "Pecadores", estrenada en 2025, y disponible para ver en HBO Max, se convirtió rápidamente en uno de los grandes títulos del año. Con una duración de 2 horas y 18 minutos, este film apuesta por un cruce entre el terror y el drama, donde dos hermanos gemelos regresan a su ciudad natal para empezar de nuevo, sin saber que un mal acecha en las sombras dispuesto a recibirlos.