La película de 1 hora y 30 que todos los espectadores se devoran

Las opiniones sobre el film son tan variadas como los géneros que se pueden encontrar en una plataforma de streaming. Para algunos, la película es increíble, mientras que otros han expresado una visión más mesurada.

Ben Gibbons, de Screen Rant, señaló en su reseña que, aunque la cinta "puede que no ofrezca intensos desenlaces emocionales ni giros que sorprendan por completo, los actores ofrecen grandes interpretaciones y resulta intrigante ver cómo se desenreda la vida de la pareja protagonista".

En una línea similar, un usuario de la plataforma Filmaffinity comentó que la película "Mantiene el interés en todo momento". Sin embargo, las críticas no son unánimes. En la misma plataforma, otro usuario fue más contundente al manifestar que "Es un film que genera expectativas, pero al terminar de verlo uno se dará cuenta de que si bien no perdió 100 minutos si no la hubiera visto sería lo mismo".

image "La puerta del sótano", película disponible en Apple TV.

Estos comentarios, tan dispares, demuestran que la experiencia cinematográfica es profundamente personal. Una película que para algunos puede resultar cautivadora, para otros puede ser olvidable. Al final del día, las críticas son subjetivas y no hay nada como sumergirse en la historia para formarse una opinión propia. Y vos, ¿Te animás a abrir esa puerta y sacar tus propias conclusiones?

