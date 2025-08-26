urgente24
Fernando "Tato" Menem habría generado reuniones con los dueños de la Droguería Suizo Argentina

Las encuentros con los Kovalivker, de la Droguería Suizo Argentina, se habrían hecho en la casa de los Menem en el barrio Golf de Nordelta.

Los Menem y su base en Nordelta

Según el programa Wi-FI (A24) se trata del abogado y hermano de Martín Menem: habría organizado los encuentros en su casa de Nordelta, con la presencia de también de Lule Menem, Diego Spagnuolo y los empresarios Emmanuele y Jonatan Kovalivker.

En LN+, el martes 26/8 por la noche en el programa de Luis Majul, el propio titular de la cámara de diputados de la Nación reconoció que Tato vive en una de las urbanizaciones internas del conocido barrio cerrado.

Hasta ahora, Fernando venía pasando “debajo del radar” y casi todas las balas caían sobre Martín (hermano) y Lule (primo segundo). "Tato" Menem no ocupa un cargo público pero se encargaría de buena parte de la telaraña de empresas familiares, de las que forma parte. Hasta ahora, Fernando venía pasando “debajo del radar” y casi todas las balas caían sobre Martín (hermano) y Lule (primo segundo). "Tato" Menem no ocupa un cargo público pero se encargaría de buena parte de la telaraña de empresas familiares, de las que forma parte.

Álbum familiar de Tato con Martín, Eduardo, Zulemita y Carlos Menem

Según Nicolás Wiñasky, en esa vivienda se habrían coordinado las operaciones en agosto de 2024.

La definió como “la base de operaciones de los Menem en Nordelta”.

Por su parte, Santiago Fioritti arriesgó:

“En la Casa Rosada no van a hablar hasta no saber qué materiales sobre Nordelta y este tipo de reuniones obtiene la justicia de los celulares y los archivos de las cámaras de seguridad que fueran incautadas”.

Nicolás Wiñasky y Santiago Fioritti siguiente la pista de Fernando

7 días de escándalo y mutismo

El estallido del escándalo en la ANDIS ocurrió en paralelo a los gigantescos recortes en el organismo que incluyeron el despido de más de 300 empleados y la afectación de 1,5 millones de personas con discapacidad.

Los audios difundidos también por Carnaval Stream y Data Clave no solo comprometen a Diego Spagnuolo. Apuntan directamente a Karina Milei, "Lule" Menem y Martín Menem, tres de las figuras más influyentes del círculo presidencial.

