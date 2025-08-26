Según el programa Wi-FI (A24) se trata del abogado y hermano de Martín Menem: habría organizado los encuentros en su casa de Nordelta, con la presencia de también de Lule Menem, Diego Spagnuolo y los empresarios Emmanuele y Jonatan Kovalivker.
EN SU CASA DE NORDELTA
Fernando "Tato" Menem habría generado reuniones con los dueños de la Droguería Suizo Argentina
Las encuentros con los Kovalivker, de la Droguería Suizo Argentina, se habrían hecho en la casa de los Menem en el barrio Golf de Nordelta.
En LN+, el martes 26/8 por la noche en el programa de Luis Majul, el propio titular de la cámara de diputados de la Nación reconoció que Tato vive en una de las urbanizaciones internas del conocido barrio cerrado.
Según Nicolás Wiñasky, en esa vivienda se habrían coordinado las operaciones en agosto de 2024.
La definió como “la base de operaciones de los Menem en Nordelta”.
Por su parte, Santiago Fioritti arriesgó:
“En la Casa Rosada no van a hablar hasta no saber qué materiales sobre Nordelta y este tipo de reuniones obtiene la justicia de los celulares y los archivos de las cámaras de seguridad que fueran incautadas”.
7 días de escándalo y mutismo
El estallido del escándalo en la ANDIS ocurrió en paralelo a los gigantescos recortes en el organismo que incluyeron el despido de más de 300 empleados y la afectación de 1,5 millones de personas con discapacidad.
Los audios difundidos también por Carnaval Stream y Data Clave no solo comprometen a Diego Spagnuolo. Apuntan directamente a Karina Milei, "Lule" Menem y Martín Menem, tres de las figuras más influyentes del círculo presidencial.