Fernando "Tato" Menem habría generado reuniones con los dueños de la Droguería Suizo Argentina

La definió como “la base de operaciones de los Menem en Nordelta”.

Por su parte, Santiago Fioritti arriesgó:

“En la Casa Rosada no van a hablar hasta no saber qué materiales sobre Nordelta y este tipo de reuniones obtiene la justicia de los celulares y los archivos de las cámaras de seguridad que fueran incautadas”.

image Nicolás Wiñasky y Santiago Fioritti siguiente la pista de Fernando "Tato" Menem en A24

7 días de escándalo y mutismo

El estallido del escándalo en la ANDIS ocurrió en paralelo a los gigantescos recortes en el organismo que incluyeron el despido de más de 300 empleados y la afectación de 1,5 millones de personas con discapacidad.

Los audios difundidos también por Carnaval Stream y Data Clave no solo comprometen a Diego Spagnuolo. Apuntan directamente a Karina Milei, "Lule" Menem y Martín Menem, tres de las figuras más influyentes del círculo presidencial.