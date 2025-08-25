Conspiranoia: Operación 10/12, Diego Spagnuolo, 'Mata Hari', 'Luisito' y los 2 Santiago

En La Libertad Avanza la obsesión consume a quienes se encuentran en el 'círculo chico'. Javier Milei brama y Karina Milei extrema la búsqueda: ¿Quién grabó a Diego Spagnuolo? ¿Hay otras grabaciones? ¿Por qué se ha difundido ahora? ¿Quiénes están por detrás del Waterloo libertario? Horas tremendas para el oficialismo que creía que avanzaba hacia un triunfo electoral seguro el 26/10. La conspiranoia no descansa.
