Conspiranoia: Operación 10/12, Diego Spagnuolo, 'Mata Hari', 'Luisito' y los 2 Santiago

Live Blog Post

Exclusivo 10/10: ¿El único arsenal de Karina es Laje & Majul?

Luego de un posteo en X de 'Lule' Menem, Martin Menem decidió incursionar en la TV: Antonio Laje y Luis Majul fueron los elegidos. Periodistas 'de confianza', cercanos a Javier Milei. Por lo tanto, de credibilidad sólo en una porción de 'la propia tropa'. Ni siquiera toda 'la propia tropa'. Como estrategia mediática, un asco. Porque hoy día los Milei deben llegar a quienes desconfían de que sean honestos, convencerlos para que no voten en su contra. Que Martín Menem visite a Laje y a Majul no es un logro comunicacional.

¿Martin Menem quería provocar un evento mediático? Conferencia de prensa, sin restricciones. A bancársela. Eso sí le sería reconocido. ¿Quién soporta una conferencia de prensa? Un valiente o alguien desesperado pero con alguna comprensión de la coyuntura.

Última: en A24, al neolibertario Laje, Menem le aseguró todo lo obvio: que el contenido de los audios es falso, sostuvo que se trata de una "monumental operación" con fines electorales. "Pongo las manos en el fuego por Lule Menem y Karina Milei", reiteró. Además, puso en duda que Spagnuolo le haya informado al Presidente sobre los presuntos pedidos de coima.

"A fin de año o en octubre probablemente jubilemos una parte de la política y eso genera tensiones y genera voluntad monumental que quieren instalar, porque en términos de gestión no nos podemos comparar con ellos, porque han sido un mamarracho durante todos estos 20 años. Tratan de llevarte al barro, con esto vamos a convivir".

¿Cuánta credibilidad generó Martín Menem con estos dichos? Ninguna. Los Milei siguen confundidos.