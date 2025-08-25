urgente24
Conspiranoia: Operación 10/12, Diego Spagnuolo, 'Mata Hari', 'Luisito' y los 2 Santiago

Ficción xAI: Marcela Pagano escucha a Marcelo D'Alessandro en un escenario hostil.

La conspiranoia ha tomado impulso: Diego Spagnuolo, Marcela Pagano, Marcelo D'Alessandro, Luis Barrionuevo. Los Milei buscan culpables.

25 de agosto de 2025 - 10:00

En La Libertad Avanza la obsesión consume a quienes se encuentran en el 'círculo chico'. Javier Milei brama y Karina Milei extrema la búsqueda: ¿Quién grabó a Diego Spagnuolo? ¿Hay otras grabaciones? ¿Por qué se ha difundido ahora? ¿Quiénes están por detrás del Waterloo libertario? Horas tremendas para el oficialismo que creía que avanzaba hacia un triunfo electoral seguro el 26/10. La conspiranoia no descansa.

Bienvenidos al VIVO que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

Internacionales: Periodistas de Reuters, AP y Al Jazeera mueren en ataque israelí a hospital gazatí | Rival político de Netanyahu pide una tregua en Gaza por los rehenes | Atropello masivo en Habana

  • Israel ataca un hospital de Gaza (mata a periodistas) y el Palacio presidencial de Yemen

    Israel ataca a un hospital de Gaza, con dos misiles seguidos, y asesina 20 personas, entre ellas 4 periodistas de las agencias de noticias Reuters, Al Jazeera y AP, y a pocas horas de bombardear el Palacio presidencial de Yemen.

  • El exministro de Defensa israelí Benny Gantz, un opositor al primer ministro Netanyahu, ofrece una "tregua política", una coalición de unidad, para alcanzar un acuerdo por la liberación de los rehenes que permanece bajo las garras de Hamás. “Estoy aquí en nombre de los rehenes que no tienen voz. Estoy aquí por los soldados que claman y a quienes nadie en este gobierno escucha, dijo Gantz en una conferencia de prensa televisada.
  • Una mujer muerta y ocho heridos por una atropello masivo en La Habana.

Exclusivo 10/10: ¿El único arsenal de Karina es Laje & Majul?

Luego de un posteo en X de 'Lule' Menem, Martin Menem decidió incursionar en la TV: Antonio Laje y Luis Majul fueron los elegidos. Periodistas 'de confianza', cercanos a Javier Milei. Por lo tanto, de credibilidad sólo en una porción de 'la propia tropa'. Ni siquiera toda 'la propia tropa'. Como estrategia mediática, un asco. Porque hoy día los Milei deben llegar a quienes desconfían de que sean honestos, convencerlos para que no voten en su contra. Que Martín Menem visite a Laje y a Majul no es un logro comunicacional.

¿Martin Menem quería provocar un evento mediático? Conferencia de prensa, sin restricciones. A bancársela. Eso sí le sería reconocido. ¿Quién soporta una conferencia de prensa? Un valiente o alguien desesperado pero con alguna comprensión de la coyuntura.

Última: en A24, al neolibertario Laje, Menem le aseguró todo lo obvio: que el contenido de los audios es falso, sostuvo que se trata de una "monumental operación" con fines electorales. "Pongo las manos en el fuego por Lule Menem y Karina Milei", reiteró. Además, puso en duda que Spagnuolo le haya informado al Presidente sobre los presuntos pedidos de coima.

"A fin de año o en octubre probablemente jubilemos una parte de la política y eso genera tensiones y genera voluntad monumental que quieren instalar, porque en términos de gestión no nos podemos comparar con ellos, porque han sido un mamarracho durante todos estos 20 años. Tratan de llevarte al barro, con esto vamos a convivir".

¿Cuánta credibilidad generó Martín Menem con estos dichos? Ninguna. Los Milei siguen confundidos.

Exclusivo 9/10: Los libertarios sólo acumulan enemigos

El 'caso ANDIS' demostró la crisis entre 'las Fuerzas del Cielo' y 'el Jefe' en cuanto a que no ha ocurrido en redes sociales una defensa consolidada de los Menem y el Gobierno sometido a sospechas de corrupción.

El problema es que Javier Milei no quiere hacerse cargo de esta realidad que enfrenta su Gobierno: él ganó con la militancia digital, que apabulló a sus adversarios. Sin embargo, en un año electoral, no ha logrado recuperar ese poder de comunicación.

Ya en el poder, y por las carencias de 'el Jefe' en su comprensión del poder libertario -o porque no le convenía-, La Libertad Avanza se ha refugiado en la comunicación convencional, la misma que tuvieron Mauricio Macri, Alberto Fernández y Sergio Massa en determinados momentos de su trayectoria en el poder.

Los 3 fueron derrotados. Hubo quien tuvo más poder que ellos, CFK, y está con tobillera electrónica en su casa.

El dilema es cómo recuperar una convivencia entre 'las Fuerzas del Cielo' y 'el Jefe' cuando tienen códigos diferentes, horizontes distintos y hasta una comprensión diferente acerca de qué significa Javier Milei. Pareciera que la campaña proselitista era el estado ideal y que el poder le hizo mal al oficialismo. Insólito.

Sin embargo, mientas esto no se resuelva, la erosión no tendra final, sin mencionar algunos nombres trascendentes que ya avisan que tomarán distancia luego del 26/10.

Exclusivo 8/10: La Comisión Investigadora

Desde hace 24 horas hay cruce de llamadas entre diputados nacionales para considerar si se integrará una Comisión Investigadora por el 'caso ANDIS'. Todos los partidarios de semejante instancia afirman que sería más fácil integrar una Comisión Investigadora del 'caso ANDIS' que lo que fue el 'caso $LIBRA'.

Por un lado, porque 'caso $LIBRA' es el antecedente, allanó dificultades probables y permite trazar una ruta de trabajo.

Por otra parte, porque hay un deterioro evidente del poder de los Milei entre $LIBRA y ANDIS.

Además, es año electoral, inevitable negarlo.

La orden que bajó 'el Jefe' es que 'a sangre y fuego' hay que evitar esa Comisión Investigadora. Pero el problema es que muchos sospechan que no todo el PRO los acompañaría en esta instancia. Luego, se insiste en que el bloque LLA todavía no terminó su 'depuración'....

Pero también es cierto que ni los Menem ni los Milei consiguen generar empatías. Cada uno tiene una queja. Los del PRO y los libertarios arremeten contra Sergio Massa a menudo pero ninguno de ellos podría, por ejemplo, conseguir que un acuerdo con el FMI sea aprobado en la Cámara Baja.

47 derrotas acumula en 2025 La Libertad Avanza en el Poder Legislativo. ¿En qué planeta viven los Milei y los mercados, que todavía creen que todo marcha sobre rieles?

Antes de la Comisión Investigadora, quizás para fundamentarla, se plantea la citación al recinto del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos; y del ministro de Salud, Mario Lugones. Pero si lo consiguieran, no se terminará ahí....

Exclusivo 7/10: Spagnuolo necesita aliados

La verdad debe prevalecer: Marcela Pagano nunca quiso marcharse de La Libertad Avanza. Ella sufrió el escarnio de Lilia Lemoine. ¿Motivo? Rencillas domésticas, no se trataba de ideología. En la jerga se le dice 'puteríos'. También falta de liderazgo en La Libertad Avanza en Diputados, al menos. Oscar Zago (hoy MID / CABA) dejó el bloque junto a sus 2 aliados, por competencias con Martín Menem, quien ubicó en su lugar a Gabriel Bornoroni (LLA / Córdoba), incapaz de imponer alguna disciplina.

Unos irresponsables todos. Los Milei tienen una eficiencia notable en destruir todo poder político, aniquilan alianzas, destruyen simpatías. Las consecuencias, si todo esto se confirmara y no fuese solamente conspiranoia, pueden ser tremendas. En particular por la droguería Suizo Argentina, y todo lo que rodea a las compra del Estado en ANDI, PAMI, etc. pareciera 'flojo de papeles'. Ya no se tratará de Spagnuolo sino de auditoría contable.

Existe la sospecha de que hay una intensa contradicción entre el discurso de 'las Fuerzas del Cielo' y la gestión del poder que hace 'el Jefe' y su comando de acción directa. El problema es que los electores 2023 apoyaron el discurso de 'las Fuerzas del Cielo', y ahora descubren que se impuso el poder de 'el Jefe'. Inmóvil, en silencio, Javier Milei no tiene liderazgo en esas circunstancias.

Exclusivo 6/10: Spagnuolo necesita aliados

Un problema enorme por estas horas es contener al abogado Diego Spagnuolo. Ahora, él desconfía de casi todos. Teme devenir en 'chivo expiatorio' sólo por ínfulas sensuales de conocedor de los tejes y manejes domésticos. Error enviarle mensajes impiadosos cuando él también es víctima, se supone.

Desesperado, Spagnuolo, abogado, se prepara para una eventual instancia judicial. El problema es que sus enemigos también se preparan para esa instancia. Sin ir muy lejos, se atribuye a Carlos D'Alessandro (Coherencia / San Luis) el interés en arrastrar a Comodoro Py al diputado nacional Guillermo Maximiliano Montenegro, el hombre de Esquel (Chubut) que fue del Modin, del PRO y del Partido Demócrata, que integró La Libertad Avanza.

Cercano en aquellos días a Victoria Villarruel, él es diputado nacional LLA / PBA, el distrito electoral de la hoy Vicepresidenta, con quien rompió en una hoguera de vanidades muy comentada. Es el confidente de D'Alessandro, se diría que su soporte emocional en estos días.

Pareciera que D'Alessandro, dicen en LLA, quisiera dejar a Spagnuolo sin respaldos, para que la crisis se profundice. Pero ¿cuál es el motivo de la inquina de D'Alessandro? Él diria que los de LLA le usaron y ahora le quitaron su partido político en la construcción de la personería jurídica provincial.

Exclusivo 5/10: Ya que estamos con el 10/12/2025

Marcela Pagano goza de la confianza de Graciela Camaño, ex de Luis Barrionuevo, ex diputada nacional, ex comandante electoral de Sergio Tomás Massa. Camaño le dejó a Pagano no sólo su oficina de amplitud mayor al promedio sino también su equipo de colaboradores.

Desde aquel momento viene el rumor de articular una alianza transversal para disputar la presidencia de la Cámara Baja. Cuando se planificó esto, dicen que Pagano aún estaba en La Libertad Avanza, fuerza legislativa que acaba de abandonar. En verdad, también dicen, comenzó a marcharse desde su relación con el abogado Franco Bindi, con quien hoy día lo vincula una instancia superadora, más importante que la política.

Todo esto es conocido por muchos y también era / es previsible. ¿Cómo es que nadie lo anticipó en La Libertad Avanza? Permite ilustrar la precariedad que acompaña a la fuerza política en el gobierno. En este contexto, no hay poder, sólo gobierno.

Exclusivo 4/10: Éramos pocos y volvió Kohan...

De todos modos, 'Luisito' no sería el único enojado por estas horas. Al senador nacional Juan Carlos Pagotto (La Rioja / LLA) le atribuyen una ira muy particular con Eduardo Menem Menem, alias 'Lule' (sí, 2 veces Menem, no vamos a explicar de nuevo el motivo). Él tenía un compromiso con Alberto Kohan, y ese joven que debía ingresar en una lista de candidatos, resulta que no fue incorporado al final.

Sí, es Alberto Kohan, aquel de la FEPAC de Carlos Menem. Ironía del destino: otro Menem le dio el portazo. Para Pagotto es inadmisible. No le hablen de los Menem, al menos por un buen tiempo.

Es un ejemplo del gran problema de los Menem: impopulares hacia adentro, el 'fuego amigo' arroja chispas por todos lados cerca de ellos. Es un enorme problema hacia el 10/12, cuando deberá reelegirse presidente de la Cámara Baja. Hoy día el presidente es Martín Menem, por voluntad de Karina Milei. Pero el terremoto puede debilitar hasta los cimientos de Roma.

Exclusivo 3/10: 'Luisito, el eterno'

Uno de los temas más agitados en la hora de la cena dominical fue: Si Pagano tuvo que ver ¿Qué pasa con 'Luisito'? Se referían a Luis Barrionuevo, el promotor de Carlos Menem desde fines de 1987, el del Pacto de Olivos, el hombre al que Jorge Lanata debió levantar un monumento (le concedió la primicia más famosa, se dice: la de Federico Elaskar, SGI y la Rosadita, que hizo tambalear a los K).

Barrionuevo y Javier Milei tuvieron diálogo directo, antes de que el 'Pacto de Acasusso' destruyera la relación. Inclusive estuvieron en Nordelta, en casa de Carlos Kikuchi. Barrionuevo fue escoltado por otro sindicalista, Gerardo Martínez, y se habló de una reforma laboral posible. Luego todo 'se pudrió'. Milei decidió darle la espalda al peronismo No K y privilegió su relación con el PRO. Horrible equivocación del 'Javo'.

Pero hoy día hay un tema que dicen, si todo esto fuese cierto, disgusta a Barrionuevo. 'El fuego amigo' contra el ministro de Salud, Mario Lugones, no será tolerado por el octogenario (tiene 83 años), 'Luisito' porque nadie se mete con sus amigos, dicen que dice.

"Cuando pasó lo del fentanilo, Mario ni siquiera era ministro de Salud", explican quienes salen del edificio de Avenida de Mayo.

Exclusivo 2/10: El amor imposible de Diego Spagnuolo

Hoy día, la conspiranoia también ganó a Diego Spagnuolo. En particular él jura que el súper asesor Santiago Caputo lo llamó para preguntarle lo que le dijo ya se estaba diciendo en redes sociales acerca de una grabación comprometedora, 1 día antes que todo explotara. Pero, en verdad, si es ciertgo que Santiago lo sabía, también se atribuye a Pagano haber advertido a un ex colega sobre un gran escándalo en curso. ¿Verdad o Consecuencia? Todo es un hervidero. Todo es a chequear. Pero el supuesto receptor afirma que le fue revelado hasta la traza mediática del rumor.

En definitiva, Spagnuolo no le respondió el teléfono al día siguiente a Caputo, temeroso de las consecuencias y sin saber qué hacer de su vida. Pero sus reflejos no le fallaron cuando Santiago Viola, el otro 'Santiago' de La Libertad Avanza -su apoderado nacional- le llamó para ofrecerle un abogado.

Si el expediente judicial en curso estaba en lo de Sebastián Casanello, Spagnuolo no debía aceptar ninguna oferta de un abogado que le llegara desde Viola, odiado por Casanello, quien lo acusó públicamente de intentar perjudicarlo con una mentira urdida en su contra. Por algún motivo, Viola le deslizó un nombre que tenía apellido Anzorreguy. La madre de Viola, Claudia Balbín, mantiene una antigua relación con el clan Anzorreguy.

Exclusivo 1/10: El amor imposible de Diego Spagnuolo

Durante meses en la Quinta de Olivos se mencionó la pasión -se cree que no correspondida- del abogado libertario Diego Spagnuolo hacia la diputada nacional y comunicadora Marcela Pagano, por entonces aún en La Libertad Avanza, pero en crisis, a quien su adversario en LLA, Lilia Lemoine, relaciona con el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo.

Spagnuolo intentó seducir a Pagano, una y otra vez. En los mentideros libertarios se afirma que hasta expuso su cuestión ante su amigo, Milei, responsable de que Pagano, despedida de A24, ingresara a la política por una puerta grande: candidata a diputada nacional en una posición segura de lograr un escaño.

Alias 'McBain' invitaba a diversos eventos en lugares públicos a Pagano y, según los cercanos a los Milei, Pagano logró confesiones muy concretas de parte de Spagnuolo. El interrogante ahora que esa es una hipótesis que siguen los hermanos gobernantes es establecer cuánto más habría dando vueltas por ahí.

Marcela Pagano, diputada nacional.

