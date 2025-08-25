Según un informe de la consultora Analytica, basado en datos de Indec, en julio las importaciones vía courier crecieron 389,5% interanual, alcanzando los US$94 millones, y comienza a transformarse el escenario de consumo en la Argentina.
INFORME
Máximos históricos de importaciones vía courier y se transforma el consumo en la Argentina
Las importaciones a través de courier registraron un fuerte salto en julio, y van creando un nuevo escenario de consumo de los argentinos.
En los primeros siete meses de 2025, las compras sumaron US$408 millones, lo que representa un avance de 258,2% y casi duplica el total registrado en 2024. Esta cifra se acerca al máximo histórico alcanzado en 2022.
El reporte advirtió que, aunque el volumen aún es bajo, el cambio en las formas de consumir anticipa que la modalidad seguirá ganando protagonismo.
Los cambios regulatorios
El crecimiento se enmarca en las decisiones del Gobierno de Javier Milei de flexibilizar las condiciones para importar bajo la modalidad "puerta a puerta".
Desde fines de 2024, el límite por envío aumentó de US$1.000 a US$3.000 por paquete, mientras que las importaciones personales de hasta US$400 quedaron exentas de aranceles, debiendo pagar únicamente IVA.
"Queremos que todos los argentinos puedan acceder a precios más competitivos, no solo quienes viajan al exterior", señaló el ministro de Economía Luis Caputo al anunciar la medida.
7 de cada diez prendas son importadas
El fenómeno también se refleja en la industria textil. Un informe de Tiendanube Evolución destacó que plataformas como Shein y Temu instalaron un modelo de consumo basado en velocidad y volumen, generando un desafío para las marcas locales.
Según la Fundación Proteger, casi siete de cada diez prendas vendidas en Argentina son importadas. Esto afecta la competitividad de la industria textil nacional, que debe apostar por la calidad, cercanía y servicio posventa para diferenciarse.
Por otra parte, aunque la tecnología y la indumentaria concentran la mayor parte de las compras, otros segmentos también muestran un crecimiento acelerado.
La plataforma Tiendamia informó que las adquisiciones de autopartes aumentaron 385% interanual en los primeros siete meses de 2025. La eliminación de trabas permitió importar accesorios de moto, sistemas de sonido, repuestos y elementos básicos de seguridad para autos.
Además, el rubro de belleza y cuidado personal también mostró un notable avance: la categoría Health & Beauty registró un incremento de 133% en ítems vendidos y de 163% en facturación respecto al mismo período del año anterior.
