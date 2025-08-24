Pedido de indagatoria de Sebastián Casanello: citan a jefe de seguridad de Nordelta

¿Por qué no presentaron abogados en la causa?

¿Por qué se escondieron y estaban a punto de marcharse con cientos de miles de dólares y millones de pesos?

¿Por qué se llevaban sus pasaportes?

¿Por qué la seguridad de Nordelta hizo todo lo posible para demorar el procedimiento de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires?

El lunes 25/8 se procederá a la apertura y peritaje de los Smart phones de Diego Spagnoulo, Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, y Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. El lunes 25/8 se procederá a la apertura y peritaje de los Smart phones de Diego Spagnoulo, Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, y Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina.

La droguería es ahora investigada por presunto pago de coimas y contratos millonarios arreglados con el Estado Nacional desde hace varios años.

image Emmanuel Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina_ no quiso entregar su celular

Daniel Garbellini, el único que entregó la clave de su celular

Hasta el momento, el magistrado y el fiscal apenas pudieron tener acceso al celular de Garbellini, debido a que él mismo decidió cooperar y entregar la clave de desbloqueo.

No fue el caso ni de Spagnuolo, ni de los Kovalivker.

Al ex director de la ANDIS le secuestraron dos aparatos; uno de ellos le fue quitado luego de que lo interceptaran mientras circulaba en un auto VW Nivus en un country de Pilar donde reside. El otro habría sido localizado en las inmediaciones de la casa. Al ex director de la ANDIS le secuestraron dos aparatos; uno de ellos le fue quitado luego de que lo interceptaran mientras circulaba en un auto VW Nivus en un country de Pilar donde reside. El otro habría sido localizado en las inmediaciones de la casa.

El dueño de la Suizo Argentina estaba a punto de marcharse en un automóvil junto a varios sobres que contenían dinero: 266 mil dólares y 7 millones de pesos.

Los móviles de Spagnuolo y los dueños de la droguería deberán ser desencriptados ya que se trata de modelos de avanzada tecnología.