Trump se ciñe sobre Venezuela: Despliegue militar en mar y repercusiones en LATAM

En medio del despliegue militar estadounidense, Cuba denunció que la presencia de fuerzas de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela “forma parte de una agenda corrupta” atribuida al secretario de Estado Marco Rubio, cuya familia escapó del régimen de La Habana, e instó a respetar la región como “una zona de paz”.

Por su parte, el gobierno de Nicolas Maduro, en respuesta al despliegue militar de Trump, movilizó a millones de milicianos en el país, en lo que denominó “plan de paz” ante posibles amenazas externas.

image Crece la tensión entre Donald Trump y Nicolás Maduro | GENTILEZA AFP

El jefe de estado venezolano afirmó, en un comunicado difundido el martes, que “las amenazas de Estados Unidos no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la Zona de Paz declarada por la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), espacio que promueve la soberanía y la cooperación entre los pueblos latinoamericanos”.

Del mismo modo, el mandatario de Colombia, el exguerrillero Gustavo Petro, aseguró que Estados Unidos se metería en problemas si interviene militarmente a Venezuela.

“Los gringos están en la olla (en dificultades) pensando que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia a lo mismo”, manifestó la noche del martes durante el desarrollo de un Consejo de Ministros, transmitido por redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/1958002494145024224?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1958002494145024224%7Ctwgr%5E560fd78673a234f01416102ed9c5ec153cf7af65%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fel-mundo%2Fdespliegue-militar-de-eeuu-cerca-de-venezuela-dos-paises-limitrofes-alertan-sobre-una-posible-nid20082025%2F&partner=&hide_thread=false | Gustavo Petro: "Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema". pic.twitter.com/zxRifZea7T — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 20, 2025

También dijo que, a través de un emisario, le advirtió a Trump del error.

“Yo le dije a Trump, a través de sus emisarios, que eso sería el peor error y no es como la prensa dice que somos aliados de [Nicolás] Maduro. Yo voy a pasar aquí y Maduro va a pasar, cualquiera que sea el año, el mío está fijado por la Constitución”, reveló.

Por su parte, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil pidió a sus Fuerzas Armadas patrullar los movimientos de los buques miliatres estadounidenses para evalúar si esos movimientos podrían desatar un aumento de la migración a través de Roraima, estado brasileño fronterizo con Venezuela, informó O Globo. Además estaría pendiente de la trayectoria de los buques de guerra de USA dada la relación tensa que mantiene con Trump, quien ha dicho que Bolsonaro "es víctima" de "una persecución política" desplegada por el actual gobierno del PT.

“El liderazgo militar brasileño está tratando de determinar si el movimiento de tropas estadounidenses tendrá algún impacto en el territorio del país y si, por ejemplo, se necesitarán tropas adicionales en la región. Sin embargo, el asunto se está abordando con cautela”, reportó el medio.

Trump forjó lazos con los petroleros sunitas y ya no necesita más de Maduro

“Durante más de una década, Maduro ha sido líder del Cártel de los Soles, responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos”, ha afirmado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a través de un comunicado.

Hace un tiempo, la titular de la Fiscalía estadounidense, Pam Bondi, ha aludido a incautaciones de drogas certificadas por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que estarían "vinculadas a Maduro" y representarían "una fuente fundamental" de ingresos para los cárteles "con sede en Venezuela y México".

No obstante, Trump, en una entrevista en formato videollamada de principio de año con Elon Musk, vanaglorió a la gestión de Maduro por la baja de los índices de criminalidad en Venezuela, afirmaciones que disgustaron por completo a los venezolanos y a los opositores en el exilio.

Maduro ha provocado una caída del 72% de la criminalidad (Trump) Maduro ha provocado una caída del 72% de la criminalidad (Trump) Maduro ha provocado una caída del 72% de la criminalidad (Trump) Maduro ha provocado una caída del 72% de la criminalidad (Trump)

Sin embargo, lo cierto es que en el primer mandato de Trump se endurecieron las sanciones contra el régimen de Maduro, que incluyeron un férreo embargo petrolero, y se desconoció la primera relección de Nicolas Maduro. No así durante la actual gestión de Joe Biden.

En cuanto a las sanciones y embargos, Maduro insiste en su oratoria que esto ha provocado una hiperinflación en Venezuela, que en 2019 alcanzó un 344.000%, además de la pérdida del 99% de los vitales ingresos petroleros y el desplome del Producto Interno Bruto (PIB). Fue una “hecatombe que buscaba hacerle un daño irremediable, irreversible a Venezuela”, sentenció Maduro.

Pero, el antecesor de Trump, el demócrata Joe Biden, sí se mostró más dialoguista con Maduro, e incluso, lo obligó a firmar con la oposición el acuerdo de Barbados (compromiso) y reanudó cierto bilateralismo con Caracas.

En ese sentido, algunos analistas sostienen que la reanudación del bilateralismo durante el gobierno de Biden encubrió la real necesidad de satisfacer demandas de crudo de Estados Unidos por fuera de los clásicos productores de Medio Oriente, como Arabia Saudita e Irán (involucrados en la guerra Gaza) o como Rusia, enmistado con la administración demócrata por la guerra en Ucrania.

