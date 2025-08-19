Trump evalúa ceder Crimea y Donbás a Putin: "Zelensky debe mostrar mayor flexibilidad"

"Estamos dispuestos a ayudarlos con ciertas cosas, sobre todo, probablemente hablando por aire, porque no hay nadie con el tipo de equipo que tenemos nosotros", ha sentenciado.

Al mismo tiempo, ha advertido a Vladímir Putin que enfrentará una "situación difícil" si no coopera con el acuerdo de paz. Más aún, cuando tras bambalinas le ha garantizado el reconocimiento de Crimea como un territorio ruso y que pedirá a Ucrania que le entregue a Rusia las repúblicas rusas autoproclamadas en el Donbás: Donetsk y Lugansk.

La propuesta de Europa que considera Trump para "proteger" a Ucrania en la posguerra

Donald Trump ha destacado que Ucrania no debe ingresar a la OTAN, ya que esa era una línea roja "mucho antes" mucho antes de la llegada al poder de Putin. Sobre ello, ha planteado que fue una de las causas principales de la actual guerra, así como el deseo de Rusia de recuperar el control de la península de Crimea, a la que siempre ha considerado su territorio.

"Bueno, ambas cosas son imposibles porque, repito, mucho antes de Putin, Rusia, la Unión Soviética o como se quiera llamar, lo prohibían. Es algo parecido a medida que crece, pero muy parecido. Pero siempre fue un no, no. No se podía, Rusia dijo que no quería, al supuesto oponente o enemigo, usemos ese término, no los queríamos en nuestra frontera. Y tenían razón", ha dicho Trump.

Así que ellos [Ucrania] no van a ser parte de la OTAN Creo que Putin está harto [de la insitencia con ese tema] Así que ellos [Ucrania] no van a ser parte de la OTAN Creo que Putin está harto [de la insitencia con ese tema]

Embed Trump: “Ucrania no va a ser parte de la OTAN”



El presidente de EE.UU. afirmó que Ucrania no será miembro de la OTAN y señaló que para Rusia esa fue una línea roja mucho antes de que Putin llegara al poder. https://t.co/erGnwpwqI0 pic.twitter.com/G3C87gGgrz — RT en Español (@ActualidadRT) August 19, 2025

Según el líder de la Casa Blanca, Ucrania ha seguido insistiendo con la membresía de la OTAN y hasta se lo "pidieron a Estados Unidos".

"Y todos sabían que no se podía. Simplemente no se puede hacer eso", ha remarcado Trump."[Los rusos] nunca lo habrían aceptado. Esto fue antes de Putin. Esto fue mucho antes de Putin. Esto fue simplemente un no, no", ha recordado.

“[Ucrania] no va a ser parte de la OTAN, pero tenemos a las naciones europeas, y ellas se encargarán de ello”, ha agregado, mencionando a Francia, Alemania y el Reino Unido, los cuales, en conjunto con Washington, le darían a Ucrania de la posguerra una garantía de seguridad similar al mandato de defensa colectiva de la OTAN.

Las naciones europeas van a asumir gran parte de la carga de proteger a Ucrania, y vamos a ayudarlos. Las naciones europeas van a asumir gran parte de la carga de proteger a Ucrania, y vamos a ayudarlos.

Más contenido en Urgente 24:

La respuesta de Wanda Nara sobre Telefe que nadie esperaba: "Tóxicos y celosos"

El testimonio que complica aún más a Martín Demichelis: "Nos vimos en un hotel y..."

Mercado Pago causa furor con su nuevo beneficio: Cómo usarlo

Campamentos para adultos en auge: Qué ofrecen y cuánto sale

El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga