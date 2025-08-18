DESTINO FUROR
El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga
En este destino la tecnología es muy barata y se volvió furor para hacer compras: se consiguen celulares, televisores, notebooks de primeras marcas "regalados".
Hay una amplia diferencia económica entre lo que cuesta un determinado producto en un negocio de Argentina y en este lugar. Esta especie de outlet se encuentra cruzando la triple frontera y quienes lo visitaron, aseguran que vale la pena.
La gran mayoría elige tecnología y electrónica, ya que es lo más destacado de este "outlet de primeras marcas". Aunque también hay indumentaria, perfumes, equipaje, relojes y accesorios, y mucho más.
El destino furor de compras: Todo a mitad de precio (o menos) que en Argentina
Los más buscados por sus precios "ganga" comparados a los de la Argentina (llegan a costar la mitad de lo que cuestan en el país o menos) son:
- Celulares, desde marcas de alta gama como Samsung o Iphone, se puede conseguir el último 16 Pro por US$900 que en Argentina supera los $2.000.000.
- Computadoras, desde US$120.
- Tablets
- Play Station, en Argentina la última cuesta alrededor de $1.500.000 o más y en este destino se la consigue por US$500.
- Parlantes
- Drones
- Televisores, como Smart TV de 32 pulgadas a US$120 y en Argentina cuesta el doble.
Este shopping se llama CellShop y se encuentra en Ciudad del Este. Si bien recomiendan "ir con paciencia" por la cantidad de gente, pero sobre todo para recorrer más y hasta negociar los precios.
