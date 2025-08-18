urgente24
El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga

En este destino la tecnología es muy barata y se volvió furor para hacer compras: se consiguen celulares, televisores, notebooks de primeras marcas "regalados".

18 de agosto de 2025 - 19:56
1

La diferencia de precios entre este destino y otros es abismal. No se trata de Chile, que es famoso por ser elegido para viajar a hacer compras, sino que se trata de un shopping en Paraguay que es parada obligatoria si uno viaja a este país.

Hay una amplia diferencia económica entre lo que cuesta un determinado producto en un negocio de Argentina y en este lugar. Esta especie de outlet se encuentra cruzando la triple frontera y quienes lo visitaron, aseguran que vale la pena.

La gran mayoría elige tecnología y electrónica, ya que es lo más destacado de este "outlet de primeras marcas". Aunque también hay indumentaria, perfumes, equipaje, relojes y accesorios, y mucho más.

  • Celulares, desde marcas de alta gama como Samsung o Iphone, se puede conseguir el último 16 Pro por US$900 que en Argentina supera los $2.000.000.
  • Computadoras, desde US$120.
  • Tablets
  • Play Station, en Argentina la última cuesta alrededor de $1.500.000 o más y en este destino se la consigue por US$500.
  • Parlantes
  • Drones
  • Televisores, como Smart TV de 32 pulgadas a US$120 y en Argentina cuesta el doble.
image
El paraíso de las compras queda cerca de Argentina.

El paraíso de las compras queda cerca de Argentina.

Este shopping se llama CellShop y se encuentra en Ciudad del Este. Si bien recomiendan "ir con paciencia" por la cantidad de gente, pero sobre todo para recorrer más y hasta negociar los precios.

