Hay un destino de Argentina que conquista Latinoamérica y es una de las joyas culturales más buscadas de la región. Airbnb dio a conocer que las búsquedas de alquiler temporario hechas por viajeros nacionales e internacionales mostraron un incremento de más del 20%, reflejando un mayor interés por este destino.
UNA JOYA
Airbnb sorprendió con el destino más elegido de Argentina para viajar
La plataforma de alquiler temporario, Airbnb, reveló cuál es el destino más elegido de Argentina con crecimiento en las búsquedas: "cultura, arte y cafés".
Los atractivos que mencionan quienes eligen dicho lugar son: cultura, arte, cafés y museos. Además, vibra el eco del tango, el aroma de un buen café, la herencia de su arquitectura y la vitalidad de sus barrios.
Difícil ya no darse cuenta que se trata de Buenos Aires. Según reveló Airbnb, Argentina, Brasil y Uruguay lideran la lista de países que más buscan espacios en la capital argentina.
"Hoy resurge como uno de los destinos más deseados por los viajeros latinoamericanos", informaron desde la plataforma.
Por qué es el destino más buscado de Latinoamérica según Airbnb
Durante el primer semestre de 2025, Buenos Aires registró más de 30 millones de búsquedas de espacios en la plataforma Airbnb, lo que representa un crecimiento superior al 100%, frente al mismo periodo de 2024. La ciudad sigue enamorando a quienes la visitan.
Quiénes buscan viajar a Buenos Aires
- Es así como en el listado de los países latinoamericanos con más búsquedas de estancias en Buenos Aires, está encabezado por: Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Perú, seguidos por Colombia, México, Ecuador, Paraguay y Bolivia.
- En cuanto al número de noches reservadas, destacan también Chile, Colombia y Venezuela.
La gastronomía, factor clave
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires brinda desde innovadoras experiencias hasta talleres de arte. De este modo, la plataforma encontró que hoy lo que más buscan quienes la visitan (tanto turistas nacionales como internacionales) son experiencias relacionadas con el fútbol, el asado, el mate, la cocina local y, por supuesto, el tango.
