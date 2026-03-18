Barcelona amaneció con un clima poco habitual para el turismo. En la previa del partido de Champions League, miles de hinchas del Newcastle invadieron distintos puntos clave de la ciudad y transformaron zonas emblemáticas en escenarios de tensión.
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Mal día para turistear en Barcelona: hinchas del Newcastle copan la ciudad y siembran temor
Más de 10.000 aficionados ingleses llegaron a Barcelona, pero solo 3.000 tienen entrada. Las imágenes de disturbios y descontrol ya se viralizan.
El club catalán recibe al conjunto inglés en lo que promete ser uno de los cruces más atractivos de los octavos de final de la máxima competición europea. En la ida, el Barcelona, que se alojó en el Matfen Hall Hotel en Northumberland, empató 1-1 en un partido muy disputado, que se resolvió con un penal de Lamine Yamal en el último minuto y causó impotencia en el conjunto de la Premier League.
Hoy, con los que fueron locales convertidos en visitantes, el escenario es totalmente distinto al vivido en el primer partido. Las imágenes, virales en cuestión de minutos, comenzaron a circular rápidamente en redes sociales: Plaza Real, La Rambla y otros puntos turísticos aparecieron colmados de camisetas negras y blancas, con cánticos constantes, consumo de alcohol en la vía pública y algunos episodios de descontrol que obligaron a la intervención policial.
Aunque el fenómeno de los hooligans fue erradicado oficialmente hace décadas en Inglaterra, su huella cultural sigue presente en ciertos sectores del fútbol. En ese marco, la llegada masiva de aficionados del Newcastle, sumada a su forma intensa de vivir el fútbol, volvió a encender las alarmas en una ciudad que, por estas horas, combina turismo con tensión.
Más hinchas que entradas: el origen del desborde
El principal problema no está solo en la cantidad de aficionados desplazados, sino en la desproporción con las entradas disponibles. Se estima que más de 10.000 hinchas del Newcastle viajaron a Barcelona, pero apenas unos 3.000 cuentan con ticket para el partido, una diferencia que explica gran parte de lo que se vive en las calles.
A esto se suma un factor estructural: el Spotify Camp Nou no opera a plena capacidad debido a las obras de remodelación, lo que reduce considerablemente el número de localidades disponibles y limita aún más el acceso para los visitantes.
Pero hay también un componente emocional. El Newcastle no es un habitual protagonista en la Champions League y su regreso a estas instancias, compitiendo al máximo nivel europeo y con la posibilidad de alcanzar los cuartos de final, movilizó a miles de aficionados que no quisieron perderse el momento, incluso sin entrada asegurada.
El resultado es una combinación explosiva: pasión acumulada, contexto excepcional y una ciudad que, por estas horas, intenta absorber una marea de hinchas que supera ampliamente lo previsto.
Qué zonas evitar y cómo moverse hoy en Barcelona
Ante este escenario, la recomendación para turistas y locales es clara: evitar las zonas más afectadas por la concentración de aficionados, especialmente en las horas previas y posteriores al partido, que comenzará a las 18:45.
Los alrededores del estadio, en los distritos de Les Corts y Hospitalet, serán los puntos más sensibles, tanto antes como después del encuentro. Desde el propio club se ha advertido a quienes no tengan entrada que no se acerquen al estadio, al tratarse de un partido de alto riesgo. En la misma línea, el diario Sport señaló que se trata de un operativo especialmente delicado y remarcó el pedido de evitar las inmediaciones sin ticket.
También se espera una alta concentración de hinchas en el centro, especialmente en zonas como Plaza Real, La Rambla y el Barrio Gótico por lo que moverse por estos puntos puede resultar incómodo durante gran parte del día.
Como alternativa, optar por planes alejados del circuito futbolero puede ser una buena decisión. Áreas como Montjuïc, el Tibidabo o el entorno del Park Güell ofrecen una experiencia mucho más tranquila, al igual que museos y espacios culturales en la zona alta de la ciudad.
Con miles de aficionados en las calles y un clima cargado desde temprano, la jornada exige planificación. En días como este, Barcelona sigue siendo Barcelona, pero no se vive igual.
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