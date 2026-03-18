Mal día para turistear en Barcelona: hinchas del Newcastle copan la ciudad y siembran temor

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Footballtweet/status/2034268837064143007?s=20&partner=&hide_thread=false The Newcastle United fans are in Barcelona ahead of their game tonight.



Only 3,000 fans have tickets but it's estimated that over 10,000 have travelled. pic.twitter.com/UN6tefZBcQ — Football Tweet (@Footballtweet) March 18, 2026

A esto se suma un factor estructural: el Spotify Camp Nou no opera a plena capacidad debido a las obras de remodelación, lo que reduce considerablemente el número de localidades disponibles y limita aún más el acceso para los visitantes.

Pero hay también un componente emocional. El Newcastle no es un habitual protagonista en la Champions League y su regreso a estas instancias, compitiendo al máximo nivel europeo y con la posibilidad de alcanzar los cuartos de final, movilizó a miles de aficionados que no quisieron perderse el momento, incluso sin entrada asegurada.

El resultado es una combinación explosiva: pasión acumulada, contexto excepcional y una ciudad que, por estas horas, intenta absorber una marea de hinchas que supera ampliamente lo previsto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/partidazocope/status/2034264461238772081?s=20&partner=&hide_thread=false Miles de aficionados del Newcastle llenan la Plaça Reial de Barcelona



Han viajado 10.000 aunque solo 3.000 con entrada



El partido comenzará a las 18.45 en el Camp Nou



@victor_nahe



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/mU9OI7nXTJ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 18, 2026

Qué zonas evitar y cómo moverse hoy en Barcelona

Ante este escenario, la recomendación para turistas y locales es clara: evitar las zonas más afectadas por la concentración de aficionados, especialmente en las horas previas y posteriores al partido, que comenzará a las 18:45.

Los alrededores del estadio, en los distritos de Les Corts y Hospitalet, serán los puntos más sensibles, tanto antes como después del encuentro. Desde el propio club se ha advertido a quienes no tengan entrada que no se acerquen al estadio, al tratarse de un partido de alto riesgo. En la misma línea, el diario Sport señaló que se trata de un operativo especialmente delicado y remarcó el pedido de evitar las inmediaciones sin ticket.

También se espera una alta concentración de hinchas en el centro, especialmente en zonas como Plaza Real, La Rambla y el Barrio Gótico por lo que moverse por estos puntos puede resultar incómodo durante gran parte del día.

Como alternativa, optar por planes alejados del circuito futbolero puede ser una buena decisión. Áreas como Montjuïc, el Tibidabo o el entorno del Park Güell ofrecen una experiencia mucho más tranquila, al igual que museos y espacios culturales en la zona alta de la ciudad.

Con miles de aficionados en las calles y un clima cargado desde temprano, la jornada exige planificación. En días como este, Barcelona sigue siendo Barcelona, pero no se vive igual.

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