La NFL confirmó a España como sede de uno de sus partidos internacionales de la temporada 2026-2027 y volvió a elegir a Madrid como plaza estratégica. Pese a las opciones que ofrecían el Camp Nou ya renovado y el Metropolitano, la liga de fútbol americano optó nuevamente por el Santiago Bernabéu, consolidando su alianza con la capital española y con el Real Madrid como anfitrión.
La NFL vuelve a España en 2026: Madrid repite sede y el Santiago Bernabéu será el escenario
La liga anunció su regreso a Madrid con un partido de temporada regular en el Santiago Bernabéu, en una apuesta por afianzar su expansión internacional.
El anuncio llegó a través de los canales oficiales de la NFL, en la antesala de su gran cierre de temporada en Estados Unidos. Mientras la liga se prepara para disputar su partido más importante del año en el Levi's Stadium, el foco internacional vuelve a ponerse sobre Madrid, que ya fue escenario del histórico debut oficial de la NFL en España. Aquel encuentro, disputado entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, marcó un punto de inflexión en la estrategia europea de la liga.
Por ahora, la NFL no confirmó la fecha exacta ni los equipos que viajarán a España, pero sí ratificó la sede. La expectativa crece no solo por el espectáculo deportivo, sino también por el impacto para el público local: el regreso al Bernabéu abre la puerta a una experiencia internacional que, como ya ocurrió en la edición anterior, resultó más accesible que asistir a un partido de LaLiga en el mismo estadio. Un detalle nada menor que vuelve a poner a la NFL en el centro de la conversación deportiva en España.
Entradas: cuánto costó la NFL en el Bernabéu y qué se espera para 2026
Uno de los grandes atractivos del desembarco de la NFL en España fue el precio de las entradas. En la edición anterior, disputada en el Bernabéu, los tickets oscilaron entre 80 euros en las localidades más económicas y cerca de 5.000 euros en las experiencias premium y de hospitality. Un rango amplio, pensado tanto para el público general como para el segmento corporativo y VIP.
El esquema de precios fue similar al aplicado por la NFL en otras sedes europeas como Londres o Múnich, y dejó un dato llamativo: ver un partido de la NFL fue más barato que asistir a un encuentro de LaLiga en el mismo estadio. Mientras que una entrada estándar para un partido del Real Madrid suele partir de valores cercanos a los 100 euros, los asientos ubicados junto a los banquillos para el duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders se vendieron en torno a los 327 euros, muy por debajo de los más de 600 euros que cuesta una ubicación equivalente en un partido liguero del equipo blanco.
De cara a 2026, y aunque la liga todavía no confirmó el detalle oficial, todo indica que el rango de precios se mantendrá en parámetros similares. La experiencia internacional, el atractivo de un evento único y la capacidad del Bernabéu permiten a la NFL ofrecer un espectáculo de primer nivel con valores competitivos, una combinación clave para seguir ganando público en España y consolidar a Madrid como una de sus plazas europeas estratégicas.
Antes del Bernabéu, el Super Bowl: la mejor preparación para “aclimatarse” al fútbol americano
Mientras España espera el regreso de la NFL en 2026, el mejor anticipo de lo que vendrá es el espectáculo que se vive este domingo con el Super Bowl LX, la final que coronará al campeón de la temporada. El duelo decisivo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots se disputará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en una reedición de aquella final histórica que marcó una época y quedó grabada en la memoria de los fanáticos.
El partido no es solo el cierre de la temporada regular de la NFL, sino también una oportunidad ideal para aclimatarse a la cultura, las reglas y la intensidad del fútbol americano antes de que la liga vuelva a aterrizar en Madrid. El choque reúne figuras ofensivas de alto impacto y nombres propios que explican el atractivo del espectáculo, con protagonistas como Drake Maye, Stefon Diggs y Christian Gonzalez, frente a un bloque liderado por Sam Darnold, Cooper Kupp y Jaxon Smith-Njigba. Dos estilos bien marcados: potencia ofensiva de un lado y una estructura defensiva que, según llegó a destacar el propio Tom Brady, está entre las más sólidas de los últimos tiempos.
Ver este duelo (ya sea en vivo por televisión o en reuniones con amigos) funciona como la mejor antesala para entender por qué la NFL sigue expandiendo su calendario fuera de Estados Unidos y por qué eventos como el que se jugará en el Santiago Bernabéu generan tanta expectativa. El ritmo, las jugadas y la épica del “Big Game” explican mejor que cualquier campaña por qué el fútbol americano dejó de ser un fenómeno exclusivamente estadounidense y empieza a consolidarse también en España.
