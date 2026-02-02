La NFL vuelve a España en 2026: Madrid repite sede y el Santiago Bernabéu será el escenario

De cara a 2026, y aunque la liga todavía no confirmó el detalle oficial, todo indica que el rango de precios se mantendrá en parámetros similares. La experiencia internacional, el atractivo de un evento único y la capacidad del Bernabéu permiten a la NFL ofrecer un espectáculo de primer nivel con valores competitivos, una combinación clave para seguir ganando público en España y consolidar a Madrid como una de sus plazas europeas estratégicas.

Antes del Bernabéu, el Super Bowl: la mejor preparación para “aclimatarse” al fútbol americano

Mientras España espera el regreso de la NFL en 2026, el mejor anticipo de lo que vendrá es el espectáculo que se vive este domingo con el Super Bowl LX, la final que coronará al campeón de la temporada. El duelo decisivo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots se disputará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en una reedición de aquella final histórica que marcó una época y quedó grabada en la memoria de los fanáticos.

El partido no es solo el cierre de la temporada regular de la NFL, sino también una oportunidad ideal para aclimatarse a la cultura, las reglas y la intensidad del fútbol americano antes de que la liga vuelva a aterrizar en Madrid. El choque reúne figuras ofensivas de alto impacto y nombres propios que explican el atractivo del espectáculo, con protagonistas como Drake Maye, Stefon Diggs y Christian Gonzalez, frente a un bloque liderado por Sam Darnold, Cooper Kupp y Jaxon Smith-Njigba. Dos estilos bien marcados: potencia ofensiva de un lado y una estructura defensiva que, según llegó a destacar el propio Tom Brady, está entre las más sólidas de los últimos tiempos.

Ver este duelo (ya sea en vivo por televisión o en reuniones con amigos) funciona como la mejor antesala para entender por qué la NFL sigue expandiendo su calendario fuera de Estados Unidos y por qué eventos como el que se jugará en el Santiago Bernabéu generan tanta expectativa. El ritmo, las jugadas y la épica del “Big Game” explican mejor que cualquier campaña por qué el fútbol americano dejó de ser un fenómeno exclusivamente estadounidense y empieza a consolidarse también en España.

