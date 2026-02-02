urgente24
Marcha atrás con nuevo IPC: "Papelón y vergüenza les queda corto"

En medio de versiones, Luis Caputo admitió que Marco Lavagna renunció al INdEC porque Milei le pidió postergar la nueva metodología para medir el IPC. Arde X.

02 de febrero de 2026 - 16:50
El Gobierno reculó y el INdEC no actualizará como estaba previsto la metodología para medir el IPC.

"(Lavagna) renunció porque él quería implementar la nueva medición de la inflación ahora. Con el Presidente creemos que hay que implementarla una vez que el proceso de desinflación este consolidado", dijo Luis Caputo este lunes (02/02).

Economistas y usuarios en general salieron con los tapones de punta contra esta decisión del Gobierno, asegurando que se trata de "manipulación" del INdEC, ya que postergan la actualización del índice hasta que les convenga...

Algunas de las primeras repercusiones:

