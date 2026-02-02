En otro capítulo bochornoso, el Gobierno admitió que Marco Lavagna renunció al INdEC porque le pidieron postergar la nueva metodología para medir la inflación (IPC), que había comenzado este mes y se iba a difundir en febrero. Así lo confirmó el propio ministro de Economía Luis Caputo, y arde X con críticas.
CAPUTO ADMITIÓ
Marcha atrás con nuevo IPC: "Papelón y vergüenza les queda corto"
En medio de versiones, Luis Caputo admitió que Marco Lavagna renunció al INdEC porque Milei le pidió postergar la nueva metodología para medir el IPC. Arde X.
"(Lavagna) renunció porque él quería implementar la nueva medición de la inflación ahora. Con el Presidente creemos que hay que implementarla una vez que el proceso de desinflación este consolidado", dijo Luis Caputo este lunes (02/02).
Economistas y usuarios en general salieron con los tapones de punta contra esta decisión del Gobierno, asegurando que se trata de "manipulación" del INdEC, ya que postergan la actualización del índice hasta que les convenga...
Algunas de las primeras repercusiones:
------------
Otras noticias en Urgente24:
Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas
Drones chinos en Irán; peor nevada en Moscú en 203 años; Venezuela cambia
Estupor en River por lo que se confirmó de Franco Armani: "Es delicado"
Christian Menefee gana elecciones en Texas y estrecha la mayoría republicana en la Cámara
Cada vez más argentinos se van a Brasil a trabajar: "Jamás vi un éxodo así"