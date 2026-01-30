urgente24
RESUMEN AUDIOVISUAL 30/1

Drones chinos en Irán; peor nevada en Moscú en 203 años; Venezuela cambia

Llegan drones chinos para defender Teherán de USA; Moscú con 65 centímetros de nieve en sus calles; Delcy Rodríguez entierra políticas de Hugo Chávez.

30 de enero de 2026 - 19:25
Drones chinos en Irán

1-Moscú vive la nevada más intensa en más de 200 años

La capital rusa acumula hasta 65 centímetros de nieve, un récord histórico que provocó caos en el transporte público y atascos masivos en una ciudad de más de 13 millones de habitantes.

El observatorio de la Universidad Estatal Lomonósov confirmó que enero de 2026 fue el mes más nevado en 203 años de registros, producto de ciclones profundos que atravesaron toda la región.

Aun así, la ciudad sigue en movimiento gracias al Metro de Moscú, la red subterránea más grande del mundo, que transporta 2.400 millones de pasajeros al año.

Las proyecciones meteorológicas anticipan que las temperaturas seguirán descendiendo en los próximos días.

2-El régimen de Irán importa drones ante una triple amenaza

El gobierno de Teherán está atravesado por protestas sociales que responden al deterioro económico y al desgaste del poder religioso.

En paralelo, la presión externa se intensifica. Unión Europea declaró a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, mientras Estados Unidos desplegó una flota naval (con portaviones incluidos) en aguas cercanas al territorio iraní. A su vez, Israel mantiene en alerta a sus cazas F-35, ante lo que considera una acción inminente.

Aunque Donald Trump enarbola argumentos humanitarios, el objetivo de fondo parece otro: que la nación fundadora de la OPEP vuelva a comercializar sus más de dos millones de barriles diarios exclusivamente en petro dólares, abandonando esquemas alternativos de pago.

3-Delcy Rodríguez entierra políticas de Hugo Chávez

La Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta, dio por tierra con más de dos décadas de política petrolera impulsada durante los anteriores gobiernos socialistas.

Desde el 29 de enero, las operaciones de extracción de hidrocarburos en el país caribeño dejarán de estar bajo la tutela de PDVSA y del Estado nacional, en un giro que reconfigura el control estratégico del petróleo venezolano.

Como contrapartida, Donald Trump levantó sanciones económicas contra Venezuela y anunció que, en el corto plazo, volverán los vuelos comerciales entre Estados Unidos y el aeropuerto internacional de Caracas.

