Drones chinos en Irán; peor nevada en Moscú en 203 años; Venezuela cambia

En paralelo, la presión externa se intensifica. Unión Europea declaró a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, mientras Estados Unidos desplegó una flota naval (con portaviones incluidos) en aguas cercanas al territorio iraní. A su vez, Israel mantiene en alerta a sus cazas F-35, ante lo que considera una acción inminente.

Aunque Donald Trump enarbola argumentos humanitarios, el objetivo de fondo parece otro: que la nación fundadora de la OPEP vuelva a comercializar sus más de dos millones de barriles diarios exclusivamente en petro dólares, abandonando esquemas alternativos de pago.

Embed - Irán bajo asedio: crisis interna, presión militar y la sombra del petrodólar

3-Delcy Rodríguez entierra políticas de Hugo Chávez

La Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta, dio por tierra con más de dos décadas de política petrolera impulsada durante los anteriores gobiernos socialistas.

Desde el 29 de enero, las operaciones de extracción de hidrocarburos en el país caribeño dejarán de estar bajo la tutela de PDVSA y del Estado nacional, en un giro que reconfigura el control estratégico del petróleo venezolano.

Como contrapartida, Donald Trump levantó sanciones económicas contra Venezuela y anunció que, en el corto plazo, volverán los vuelos comerciales entre Estados Unidos y el aeropuerto internacional de Caracas.