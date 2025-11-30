Antes de la supresión de datos, Rustakt figuraba como propiedad en un 95% del empresario Pavel Nikitin. La compañía está sujeta a sanciones de Ucrania y la UE y forma parte del proyecto ruso "Día del Juicio Final" para el suministro de vehículos aéreos no tripulados (VANT) y entrenamiento de pilotos para su esfuerzo bélico.

El "Caballo de Batalla" aéreo de Zelenski y la dependencia China

El VT-40 se ha convertido en un "caballo de batalla constante" para el ejército ruso a lo largo del frente ucraniano. El experto Samuel Bendett, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, señala que la creciente cooperación y la dependencia de Moscú en los componentes chinos le dan "una lógica a esta alianza".

De Putin se dice

Oleksandr Danylyuk, del Centro para las Reformas de Defensa, enfatiza que "Rusia ha adoptado el uso industrial de drones FPV", produciendo "miles de unidades al día" a través de la red "Dron Ruso", y que todas las empresas rusas dependen en gran medida de los "motores sin escobillas y de la electrónica china".

Registros aduaneros analizados por el FT confirman la estrecha relación: Minghuaxin envió 304 millones de dólares en piezas a Rustakt y 107 millones de dólares a su asociada rusa, Santex Plant.

Las compras de Rustakt incluyeron 110 millones de dólares en baterías de iones de litio, 87 millones en motores y 64 millones en controladores desde mediados de 2023. Además, Rustakt ha adquirido equipos de producción de China, como máquinas metalúrgicas y de moldeo por inyección, suministrados por Shenzhen Kiosk Electronic, también controlada mayoritariamente por Wang.

A pesar de la evidencia de la colaboración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijing afirmó que "nunca ha proporcionado armas letales a ninguna de las partes en el conflicto y controla y gestiona estrictamente las tecnologías de doble uso civil-militar". Sin embargo, la integración accionaria y la cadena de suministro en el corazón del esfuerzo bélico ruso revelan una realidad distinta en la práctica.

