Una operación empresarial ha sellado la alianza militar-industrial entre Moscú y Beijing: el propietario de un proveedor chino adquirió una participación en Rustakt, fabricante del dron VT-40, "caballo de batalla" ruso en Ucrania. La colaboración, revelada por Financial Times, subraya el creciente apoyo de Xi Jinping a la maquinaria bélica de Vladímir Putin.
¿ALIADOS EN LA GLORIA?
Alianza Vladímir Putin - Xi Jinping en la guerra de los drones
Profundización de cooperación militar-industrial entre Xi Jinping y Vladímir Putin. Una inversión que sella la alianza militar-industrial en la guerra de drones
Wang Dinghua, propietario de un importante proveedor chino de piezas para drones, adquirió una participación accionaria en Rustakt, una de las principales empresas rusas fabricantes del avión no tripulado de ataque VT-40. Este dron con vista en primera persona (FPV) es ampliamente utilizado por las fuerzas rusas en Ucrania.
La transacción, revelada en una presentación de la empresa de septiembre, muestra a Wang Dinghua como el nuevo dueño del 5% de las acciones de Rustakt. Este empresario, con sede en Shenzhen, ya ha sido un gran proveedor de componentes para Rustakt y sus compañías asociadas a través de Shenzhen Minghuaxin y otras firmas bajo su propiedad.
Estilo Xi
Si bien China ha facilitado a Rusia el acceso a su vasta capacidad de producción electrónica —superando el apoyo tecnológico brindado a Kiev—, esta adquisición marca un nuevo e inédito nivel de cooperación directa entre una empresa china y un proveedor militar ruso.
La sensibilidad de esta alianza quedó demostrada inmediatamente: tras la visualización de la presentación por el Financial Times, los registros públicos de propiedad de Rustakt fueron suprimidos y eliminados de los registros corporativos oficiales rusos al día siguiente. Los datos sobre la transferencia de acciones también desaparecieron de los sitios web privados de inteligencia empresarial.
Antes de la supresión de datos, Rustakt figuraba como propiedad en un 95% del empresario Pavel Nikitin. La compañía está sujeta a sanciones de Ucrania y la UE y forma parte del proyecto ruso "Día del Juicio Final" para el suministro de vehículos aéreos no tripulados (VANT) y entrenamiento de pilotos para su esfuerzo bélico.
El "Caballo de Batalla" aéreo de Zelenski y la dependencia China
El VT-40 se ha convertido en un "caballo de batalla constante" para el ejército ruso a lo largo del frente ucraniano. El experto Samuel Bendett, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, señala que la creciente cooperación y la dependencia de Moscú en los componentes chinos le dan "una lógica a esta alianza".
De Putin se dice
Oleksandr Danylyuk, del Centro para las Reformas de Defensa, enfatiza que "Rusia ha adoptado el uso industrial de drones FPV", produciendo "miles de unidades al día" a través de la red "Dron Ruso", y que todas las empresas rusas dependen en gran medida de los "motores sin escobillas y de la electrónica china".
Registros aduaneros analizados por el FT confirman la estrecha relación: Minghuaxin envió 304 millones de dólares en piezas a Rustakt y 107 millones de dólares a su asociada rusa, Santex Plant.
Las compras de Rustakt incluyeron 110 millones de dólares en baterías de iones de litio, 87 millones en motores y 64 millones en controladores desde mediados de 2023. Además, Rustakt ha adquirido equipos de producción de China, como máquinas metalúrgicas y de moldeo por inyección, suministrados por Shenzhen Kiosk Electronic, también controlada mayoritariamente por Wang.
A pesar de la evidencia de la colaboración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijing afirmó que "nunca ha proporcionado armas letales a ninguna de las partes en el conflicto y controla y gestiona estrictamente las tecnologías de doble uso civil-militar". Sin embargo, la integración accionaria y la cadena de suministro en el corazón del esfuerzo bélico ruso revelan una realidad distinta en la práctica.
Más contenido de Urgente24
Cheques rechazados por falta de fondos: Crecieron 205% interanual
Carlos Presti, un ministro que nace DesPrestiGiado
Despliegue de US$2.541 millones del Swap de USA somete al BCRA a riesgo
Gerardo Zamora hace la suya: Abre bloque propio en el Senado