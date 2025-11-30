urgente24
Futbolistas de la selección argentina y el mundial: ¿Influirán las marcas al armar el equipo?

El interés por el combinado nacional y sus futbolistas no para de crecer. En 2018, la AFA tenía acuerdos con 6 sponsors. En 2024, ya sumaba 50 marcas asociadas.

30 de noviembre de 2025 - 11:39
En 2026, la selección de Argentina llegaría a otro récord de sponsors para sus futbolistas ya que será el mundial más global de la historia: 48 selecciones diferentes y Estados Unidos como sede.

Como el público que sigue a la albiceleste es muy heterogéneo (todas las edades y condiciones sociales, ambos sexos y los 5 continentes) sus auspiciantes son firmas indiscutidas y masivas: Mastercard, Coca Cola, Mercado Libre, Rexona, YPF, Noblex, Gilette, Zanella, Schneider, McDdonald’s, Pedidos Ya, Aerolíneas y Assist Card.

¿Cómo podrían influir los sponsors individuales en el armado del equipo titular?

Lionel Messi podría ser el primer jugador de la historia en disputar 6 mundiales seguidos (lo podría igualar Cristiano Ronaldo de Portugal) ya que antes estuvo presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Cuando estamos a apenas 6 meses del inicio de la cita, queda claro que al menos una decena de marcas de primerísimo nivel van a querer que Lionel Messi sea de la partida ya que su estrategia publicitaria está asociada a la figura del crack rosarino.

Por ejemplo, YPF

También, Adidas.

Además, la exclusiva Louis Vouitton

Rodrigo De Paul, factura más gracias a su pareja Tini Stoessel

El “mejor amigo” de Messi dentro de la selección es De Paul. Dejó el Atlético de Madrid y se marchó a jugar en el Inter de Miami para estar junto a la “pulga”.

Quienes manejan magistralmente la carrera de la cantante Tini Stoessel, la pareja de Rodrigo, tomaron su representación y transformaron al volante todo terreno en pocos meses en la cara de al menos 4 grandes empresas.

Por ejemplo, BGH.

Rodri también le puso el cuerpo a Coto, YPF y Stella Artois.

El tercero del podio es el golero titular: Dibu Martínez

Popularizó la frase “mirá que te como” en una tanda de penales contra Colombia, en la Copa América de 2021.

Luego, fue contratado por Mostaza.

La gran incógnita es qué pasará con el otro fantástico ya que Ángel Di María ya se despidió de la scaloneta.

Sin embargo, a los 38 años sigue brillando en la Primera División y protagoniza los spots de uno de los "main sponsors"de la albiceleste: Quilmes.

¿Le pedirán a fideo un “last dance” antes de colgar definitivamente los botines?

Sponsors para todos

La lista de las firmas que acompaña a los campeones del mundo a nivel publicitario es sumamente extensa:

-Alexis MacAlliste r tiene a Suerox y Adidas.

-Paulo Dybala: es modelo de Prada y se animó a promocionar la película de ciencia ficción Venom

-Leandro Paredes es el preferido de Nike, Dior y Hugo Boss.

-Alejandro Garnacho firmó con Balenciaga

-Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel juegan en el equipo publicitario de Nike.

-Nicolás Otamendi, Cuti Romero, Gio Lo Celso, Juan Foyth, Nico Taglaifico, Nico Paz, Giuliano Simeone, Valentín Barco, Valentín Carboni, Franco Mastantuono y Claudio Echeverri grabaron con Adidas

-Lionel Scaloni y Pablo Aimar: con el Banco Macro

