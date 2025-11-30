Futbolistas de la selección argentina y el mundial: ¿Influirán las marcas al armar el equipo?

Por ejemplo, YPF

Embed - Llegó la nueva Camiseta YPF Messi Adidas

También, Adidas.

Embed - Las nuevas BOTAS de MESSI #messi

Además, la exclusiva Louis Vouitton

Embed - Lionel Messi for Louis Vuitton | Behind the Scenes | LOUIS VUITTON

Rodrigo De Paul, factura más gracias a su pareja Tini Stoessel

El “mejor amigo” de Messi dentro de la selección es De Paul. Dejó el Atlético de Madrid y se marchó a jugar en el Inter de Miami para estar junto a la “pulga”.

Quienes manejan magistralmente la carrera de la cantante Tini Stoessel, la pareja de Rodrigo, tomaron su representación y transformaron al volante todo terreno en pocos meses en la cara de al menos 4 grandes empresas.

Por ejemplo, BGH.

Embed - Nueva publicidad de BGH con Rodrigo De Paul

Rodri también le puso el cuerpo a Coto, YPF y Stella Artois.

El tercero del podio es el golero titular: Dibu Martínez

Popularizó la frase “mirá que te como” en una tanda de penales contra Colombia, en la Copa América de 2021.

Luego, fue contratado por Mostaza.

Embed - Mostaza, de la mano del Dibu Martinez presenta la Mega Dibu!

La gran incógnita es qué pasará con el otro fantástico ya que Ángel Di María ya se despidió de la scaloneta.

Sin embargo, a los 38 años sigue brillando en la Primera División y protagoniza los spots de uno de los "main sponsors"de la albiceleste: Quilmes.

¿Le pedirán a fideo un “last dance” antes de colgar definitivamente los botines?

Embed - DI MARÍA - Ping Pong

Sponsors para todos

La lista de las firmas que acompaña a los campeones del mundo a nivel publicitario es sumamente extensa:

-Alexis MacAlliste r tiene a Suerox y Adidas.

-Paulo Dybala: es modelo de Prada y se animó a promocionar la película de ciencia ficción Venom

Embed - Venom Paulo Dybala #paulodybala #venom3

-Leandro Paredes es el preferido de Nike, Dior y Hugo Boss.

-Alejandro Garnacho firmó con Balenciaga

-Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel juegan en el equipo publicitario de Nike.

-Nicolás Otamendi, Cuti Romero, Gio Lo Celso, Juan Foyth, Nico Taglaifico, Nico Paz, Giuliano Simeone, Valentín Barco, Valentín Carboni, Franco Mastantuono y Claudio Echeverri grabaron con Adidas

-Lionel Scaloni y Pablo Aimar: con el Banco Macro