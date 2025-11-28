Finalmente sucedió lo que todos esperaban que suceda tarde o temprano, la bomba en AFA explotó. Y explotó con la sanción a Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas, una sanción que tuvo más que ver con lo político que con la violación a la regla ridícula del pasillo al campeón, encima a un campeón inventado como Rosario Central. Luego de esto y de la división de bandos, ¿Dónde queda Lionel Scaloni y los jugadores de la Selección Argentina?
OPINIÓN
¿Cómo afecta la crisis en AFA a la Selección Argentina?
AFA entró en una crisis sin precedentes, los dos bandos quedaron bien marcados, ¿Dónde quedan parados los jugadores de la Selección Argentina?
La crisis de AFA puede perjudicar a la Selección Argentina
En primer lugar, hay que detallar que hay dos referentes de la Selección que quedaron expuestos con lo que está sucediendo en AFA con el Estudiantes-Gate. Primero Ángel Di María, a pesar de no estar más en la Selección Argentina, con el título “regalado” a Rosario Central, y en segundo lugar Lionel Messi, primero con el raro ascenso de su equipo y luego con la exposición de la mujer de Verón.
El primero en quedar expuesto fue Ángel Di María, que luego del título que le dieron a Rosario Central, sumado a todos los penales que le adjudicaron y que fueron dudosos, los cuales además convirtió Di María en gol, el cual no estaba en juego y lo inventó AFA al finalizar la temporada, no quedó bien parado con la gente.
Primero se empezó a ganar la bronca de la gente por como favorecían a Rosario Central y ahora con el título que le dieron. Se lo asocia fuertemente a Claudio Chiqui Tapia, como al resto de los jugadores de la Selección Argentina, y eso no es bueno para su imagen ya que la mayoría de los hinchas del fútbol argentino no bancan la continuidad de Chiqui Tapia y su banda. Entonces todo lo logrado con la Selección se le está empezando a caer por su amistad con Tapia.
El otro, aunque suene increíble, que quedó pegado y que se venía salvando, fue Lionel Messi, que fue expuesto por la mujer (Valentina Martín) de Juan Sebastián Verón, que lo trató de “sorete” en las redes sociales y de amigo de Chiqui Tapia. En esto último no se equivoca ya que siempre tuvieron buena relación, Messi siempre se muestra muy agradecido con Tapia, para el presidente de AFA la Selección Argentina es su caballito de batalla y como agradecimiento hizo ascender al equipo de Messi a la Primera “C”.
Lionel Messi y su familia fundaron Leones FC de Rosario. Club que hasta esta temporada militaba en la “B” de la Liga Rosarina y por decreto de AFA saltó a la Primera “C”, o sea, saltó 3 ascensos, de la “B” a la “A” de Rosario, de la “A” de la Liga Rosarina al Torneo Promocional Amateur, y del Promocional a la Primera “C” de AFA.
Este favor de Tapia a Messi burlando 3 categorías, y a varios clubes que luchan deportivamente para lograr llegar a las distintas categorías del fútbol argentino, no fue bien visto por el público en general, y a esto se suma la exposición de la mujer de Verón, en un club como Estudiantes que a Lionel Messi no le perdonó una acción de la final del Mundo de 2009 entre Barcelona y Estudiantes, y desde esa época viene la bronca con el capitán del seleccionado.
El astro argentino marcó el 2 a 1, en un apretado partido que ganaba Estudiantes hasta el minuto 88, en el tiempo suplementario y no tuvo mejor idea que ir a gritárselo a la hinchada de Estudiantes. Algo que los hinchas del “Pincha” no le perdonaron, inclusive aparecieron pintadas en contra de Messi en La Plata. Ni el Mundial ganado en 2022, ni los años pasados pudieron limar esa aspereza.
Ahora hay que ver cómo sigue todo para Messi luego de la exposición de la mujer de Verón. Ya que como dijimos, la pica con Estudiantes data de años, y nadie está exento de perder su idolatría, y más si se hacen muestras de apoyo a favor de una presidencia de AFA que ya no da para más y enfrenta su peor crisis.
Ya son dos los jugadores que empezaron a quedar mal parados por esta crisis, y son dos pesos pesados. Ahora hay que ver cómo sigue todo, los movimientos de cada uno. Veremos cómo sigue Lionel Scaloni y el resto de los jugadores de la Selección Argentina, ya que una foto, una exposición, un mensaje de apoyo, todo eso está bajo la lupa, entonces hay que ver si siguen actuando normal (muy cercanos a Tapia) o se toman algo de distancia, ya que la imagen de Tapia y AFA hoy en día no es buena.
Lo que marcará un precedente será el sorteo del próximo viernes 7 de diciembre, allí veremos cómo reacciona cada personaje y si todos se muestran amistosamente como si nada estaría pasando o si toman distancia de Tapia. Eso marcará el rumbo de toda esta crisis institucional.
A pesar que parezca una idea descabellada luego de todos los títulos obtenidos, la Selección Argentina puede quedar mal parada ante una sociedad muy particular, que pasó de casi odiar a toda una generación y de tratarlos de fracasados por perder 3 finales (con Messi incluido) a amar a otra generación que ganó todo, cuando varios jugadores estuvieron en los dos procesos. Por eso todos puede volver para atrás y si no piensan bien en los próximos movimientos pueden quedar mal parados y volver a los años de hostigamiento por parte del público argentino, el público más ciclotímico del mundo.
+ de Golazo24
Juan Sebastián Verón con Esteban Trebucq: ¿Apunta a ser presidente de AFA?
Escándalo: ¿La esposa de Juan Sebastián Verón trató de "sorete" a Lionel Messi?
Milei cancela su viaje al sorteo del Mundial 2026 y escala tensiones con la AFA