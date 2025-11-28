¿Cómo afecta la crisis en AFA a la Selección Argentina?

Lionel Messi y su familia fundaron Leones FC de Rosario. Club que hasta esta temporada militaba en la “B” de la Liga Rosarina y por decreto de AFA saltó a la Primera “C”, o sea, saltó 3 ascensos, de la “B” a la “A” de Rosario, de la “A” de la Liga Rosarina al Torneo Promocional Amateur, y del Promocional a la Primera “C” de AFA.

image La noticia del ascenso por decreto del club de Lionel Messi.

Este favor de Tapia a Messi burlando 3 categorías, y a varios clubes que luchan deportivamente para lograr llegar a las distintas categorías del fútbol argentino, no fue bien visto por el público en general, y a esto se suma la exposición de la mujer de Verón, en un club como Estudiantes que a Lionel Messi no le perdonó una acción de la final del Mundo de 2009 entre Barcelona y Estudiantes, y desde esa época viene la bronca con el capitán del seleccionado.

El astro argentino marcó el 2 a 1, en un apretado partido que ganaba Estudiantes hasta el minuto 88, en el tiempo suplementario y no tuvo mejor idea que ir a gritárselo a la hinchada de Estudiantes. Algo que los hinchas del “Pincha” no le perdonaron, inclusive aparecieron pintadas en contra de Messi en La Plata. Ni el Mundial ganado en 2022, ni los años pasados pudieron limar esa aspereza.

Ahora hay que ver cómo sigue todo para Messi luego de la exposición de la mujer de Verón. Ya que como dijimos, la pica con Estudiantes data de años, y nadie está exento de perder su idolatría, y más si se hacen muestras de apoyo a favor de una presidencia de AFA que ya no da para más y enfrenta su peor crisis.

Ya son dos los jugadores que empezaron a quedar mal parados por esta crisis, y son dos pesos pesados. Ahora hay que ver cómo sigue todo, los movimientos de cada uno. Veremos cómo sigue Lionel Scaloni y el resto de los jugadores de la Selección Argentina, ya que una foto, una exposición, un mensaje de apoyo, todo eso está bajo la lupa, entonces hay que ver si siguen actuando normal (muy cercanos a Tapia) o se toman algo de distancia, ya que la imagen de Tapia y AFA hoy en día no es buena.

image Lionel Messi y Claudio Chiqui Tapia siempre se mostraron muy cercanos.

Lo que marcará un precedente será el sorteo del próximo viernes 7 de diciembre, allí veremos cómo reacciona cada personaje y si todos se muestran amistosamente como si nada estaría pasando o si toman distancia de Tapia. Eso marcará el rumbo de toda esta crisis institucional.

A pesar que parezca una idea descabellada luego de todos los títulos obtenidos, la Selección Argentina puede quedar mal parada ante una sociedad muy particular, que pasó de casi odiar a toda una generación y de tratarlos de fracasados por perder 3 finales (con Messi incluido) a amar a otra generación que ganó todo, cuando varios jugadores estuvieron en los dos procesos. Por eso todos puede volver para atrás y si no piensan bien en los próximos movimientos pueden quedar mal parados y volver a los años de hostigamiento por parte del público argentino, el público más ciclotímico del mundo.

