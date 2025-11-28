La sanción a Estudiantes de La Plata y a Juan Sebastián Verón ha desatado la polémica y se convirtió en tema de conversación en todos los programas deportivos. En TyC Sports dialogaron con un importante dirigente de la AFA y la entrevista derivó en un momento de gran tensión al aire.
FUERTE CRUCE
Tensión total en TyC Sports entre periodistas y un importante dirigente de la AFA
Luego de la sanción a Estudiantes de La Plata, en TyC Sports hablaron con un importante dirigente de la AFA y hubo tensión.
La persona en cuestión fue Maximiliano Levy, presidente de Almirante Brown y prosecretario ejecutivo de la Casa Madre del fútbol argentino. Su estilo suele ser particularmente vehemente —al menos así se refleja en sus redes sociales—, y esto contribuyó a que se produjera el cruce en el canal de televisión.
La sanción a Estudiantes de La Plata
La semana pasada ha sido una de las peores en cuanto a la credibilidad de AFA y se cerró con el pasillo de espaldas de Estudiantes de La Plata a Rosario Central.
Luego de mucha expectativa sobre la posible sanción, el Tribunal de Disciplina determinó lo siguiente:
- Suspensión de 6 meses para Juan Sebastián Verón en su rol de presidente.
- Dos fechas de suspensión para los futbolistas de Estudiantes, a cumplirse en 2026.
- Tres meses sin capitanía para Santiago Núñez.
Esto por supuesto generó mucha repercusión y en TyC Sports hablaron al aire con un integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.
Se trata de Maximiliano Levy, presidente de Almirante Brown y Prosecretario Ejecutivo de AFA.
Se pudrió en TyC Sports con Maximiliano Levy (de AFA)
La entrevista a Levy se viralizó rápidamente por el encontronazo con Lucas Beltramo, aunque el resto del panel también arremetió contra el integrante de la Asociación del Fútbol Argentino.
Un dato relevante es que, en los últimos días, la AFA decidió que el fútbol de ascenso dejara de televisarse por TyC Sports.
En cuanto a la entrevista en sí, uno de los primeros en consultar fue Daniel Retamozzo.
El conductor de Presión Alta le preguntó por un tuit que había publicado el presidente de Almirante Brown antes del encuentro entre Rosario Central y Estudiantes. Levy calificó el mensaje como un “chascarrillo personal”, algo que Retamozzo cuestionó debido a su cargo en la AFA.
Posteriormente intervino Pablo Mouche, quien aseguró que le había parecido correcto el pasillo realizado por Estudiantes de La Plata.
Minutos más tarde se produjo el cruce entre Lucas Beltramo y el Prosecretario Ejecutivo de la AFA.
El periodista, identificado con Boca, le consultó: “Si esto no es algo político, ¿por qué no se sancionó a los que no hicieron pasillo a otros campeones?”
Levy respondió: “Tenés que preguntarlo en el comité de la Liga, que está en otras oficinas distintas a las de la AFA. Yo estoy en el Comité de AFA”.
La conversación continuó y el presidente de Brown aseguró no saber por qué se exigió el pasillo a Estudiantes y no a otros equipos.
Tras la entrevista, el directivo tuiteó en su estilo habitual: “Les juego de visitante con cancha llena. TyC Sports, pongan todo, no sean localistas”.
