Tensión total en TyC Sports entre periodistas y un importante dirigente de la AFA

Se trata de Maximiliano Levy, presidente de Almirante Brown y Prosecretario Ejecutivo de AFA.

Se pudrió en TyC Sports con Maximiliano Levy (de AFA)

La entrevista a Levy se viralizó rápidamente por el encontronazo con Lucas Beltramo, aunque el resto del panel también arremetió contra el integrante de la Asociación del Fútbol Argentino.

Un dato relevante es que, en los últimos días, la AFA decidió que el fútbol de ascenso dejara de televisarse por TyC Sports.

En cuanto a la entrevista en sí, uno de los primeros en consultar fue Daniel Retamozzo.

El conductor de Presión Alta le preguntó por un tuit que había publicado el presidente de Almirante Brown antes del encuentro entre Rosario Central y Estudiantes. Levy calificó el mensaje como un “chascarrillo personal”, algo que Retamozzo cuestionó debido a su cargo en la AFA.

Posteriormente intervino Pablo Mouche, quien aseguró que le había parecido correcto el pasillo realizado por Estudiantes de La Plata.

Minutos más tarde se produjo el cruce entre Lucas Beltramo y el Prosecretario Ejecutivo de la AFA.

El periodista, identificado con Boca, le consultó: “Si esto no es algo político, ¿por qué no se sancionó a los que no hicieron pasillo a otros campeones?”

"¿POR QUÉ ESTUDIANTES FUE EL PRIMER EQUIPO AL QUE LE PIDIERON QUE LE HAGA PASILLO A UN CAMPEÓN?"



Maxi Levy, prosecretario de AFA, sobre la imposición al Pincha de hacerle un pasillo a Central.

Levy respondió: “Tenés que preguntarlo en el comité de la Liga, que está en otras oficinas distintas a las de la AFA. Yo estoy en el Comité de AFA”.

La conversación continuó y el presidente de Brown aseguró no saber por qué se exigió el pasillo a Estudiantes y no a otros equipos.

Tras la entrevista, el directivo tuiteó en su estilo habitual: “Les juego de visitante con cancha llena. TyC Sports, pongan todo, no sean localistas”.

